新东方教育突陷亏损境地 扩张过猛或将裁1500人

【中国企业家网】继去年遭受美国证券监管部门（SEC）调查、做空机构浑水质疑之后，新东方教育科技集团突陷亏损境地。 其单季亏损1577万美元，将“裁员1000至1500名”。

新东方利润率下滑乃至出现亏损是因为开设了更多培训中心导致成本上升，抵消了收入增长、学员人数增加。

继去年遭受美国证券监管部门（SEC）调查、做空机构浑水质疑之后，新东方教育科技集团（以下简称“新东方”）突陷亏损境地。

美国当地时间1月29日，新东方公布的2013财年第二季度财报（2012年9月-11月）显示，当季营收1.65亿美元，同比增长30.4%，但在一些关键指标上，略显惨淡，单季亏损约1577万美元，而上年同期的利润为331万美元。

新华海外财经分析称，利润率的下滑乃至出现亏损，是因为新东方开设了更多培训中心导致成本上升，抵消了收入增长、学员人数增加给业绩带来的提振作用。

财报显示，新东方三个月内增加18家培训中心，总数达到744家；注册学员人数增加了3.39万人，总数达到50.55万人。

昨日，知情人士透露，在新东方近期举行的一次投资者电话会议上，新东方高层坦陈，由于应对SEC的调查，对扩张规模的控制注意不足，略显盲目，由此产生的建设、人员成本对公司的盈利水平造成影响。

而在29日的电话会议上，新东方CFO（首席财务官）谢东萤表示，未来将关闭15-25个无利可图的教学中心，四个月内还将裁员1000-1500名。

新东方内部员工亦向早报记者透露，公司已经传达了不再扩张的信号，而是通过提高待遇等方式来留住优秀教师。

1月29日收盘，新东方报收16.36美元，下跌8.6%。

“培训机构扩张周期性”

“对于教育培训机构，扩张的现象普遍存在，而且是具有周期性的。”I美股分析师李莹称，以另一家教育类中概股公司-学而思教育科技有限公司(NYSE:XRS，下称学而思)为例，学而思2011年上市后，进行了快速的扩张，当年，学而思的教学中心环比增加138个，增幅141%。但到2012年，学而思放缓扩张，并关闭了一些教学中心。

李莹解释，扩张时期，规模快速增加，公司营收的增速比较快，但由于付出成本也较多，利润率便不高；暂停扩张时，公司深耕现有业务，提高培训中心的利用率，这就会使成本降低，利润率升高。

学而思财报显示，2012年第三财季，其营收由上年同期的2406万美元提高至4065万美元，但净利润率由9.76%降至3.54%，而2013年第二财政季净利率水平为23.57%。

经过休整之后，学而思的下一个扩张周期也将到来。李莹表示，学而思已经放出信号，2014年将会进入新一轮扩张，因为要想使营收大幅度增长，必须扩大自己的规模。

在业界人士看来，这种周期性扩张或许对企业有不良影响。某公考培训类企业高管向早报记者表示，无论是直接建立分校，还是进行收购，一些教育集团过度追求规模扩张和营收的短视行为，不仅使企业有经济负担，而且导致培训质量下降，往往会伤害教育产品的声誉和企业的生存。