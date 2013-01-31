联想智能手机国内盈利 是否收购黑莓仍存悬念

联想30日发布了2012年第四季度财报，财报显示，联想该季度营收93.6亿美元，同比增长11.8%；净利2.05亿美元，同比增长33.5%。

财报显示，联想全球PC市场份额已达15.9%，单季销量达1410万台。目前，联想已在中国、日本、印度、俄罗斯和德国成为当地PC市场占有率第一。

其中，在中国区，联想实现收入达41亿美元，较2011年同期增长17%，占联想全球营收总额的43%。此外，在中国区，联想市场份额达36.7%，利润率同比提升0.3个百分点至6.3%。

从产品线来看，2012年第四季度，联想笔记本电脑销量同比增长9.5%，占联想总营收的52%；台式电脑方面，联想收入同比增长1%，至28亿美元，占联想总营收的30%，销量同比上升5.8%，而全球台式机市场的销量增幅却为-6.8%；而在智能机和平板业务方面，联想收入同比增长77%,至9.88亿美元，占联想总营收的11%。

在规模不断扩张的同时，联想利润率也在稳步上升。财报显示，联想税前利润同比增长28%，达2.46亿美元，税前利润率达2.6%；净利润同比提升34%，达2.05亿美元。联想方面表示，在未来3年内，联想有望将税前利润率至少提升1个百分点。

值得注意的是，联想在智能手机业务的良好表现。联想集团CEO杨元庆表示，联想智能手机业务已在国内市场实现了盈利。2012年第四季度，联想智能手机在中国市场份额达12.3%，仅次于三星位列中国市场第二位。在此次财报会上，杨元庆并未直接回应联想是否会收购黑莓手机业务以帮助联想手机丰富专利以及其国际化战略。不过他表示，联想会在合适时机考虑其他手机厂商以丰富高端品牌。