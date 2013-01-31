中华英才网之殇：“对赌协议”埋下祸根

一家即将出售的公司，在要出售前匆匆裁员到底为哪般?全职招聘网总经理张杰贤讲述其中缘由：无论是“我的工作网”还是其他家同类型的公司收购中华英才网，必然要面临机构和人员重叠问题，新公司希望在收购前将这一问题解决掉，否则意味着很高的成本。

知情人士透露，中华英才网证实裁员前一天，全国各区负责人都到北京开会部署裁员事宜，裁掉的基本是职能部门、市场部门及一些销售，这次裁员影响多达数百人。中华英才网一些高层还到收购方面试，看是否能留任。此次Monster在无奈裁员过程中展示非常人性一面，给被裁人员待遇非常丰厚，反而引起这场中国式新烦恼。

1月30日下午，离去已近十年、现创业另一招聘网站的中华英才网创始人张杰贤接受记者采访时一声叹息：“真的非常遗憾！这个结局，我没有想到，徐新（原中华英才网投资人兼董事长）也应该不会想到。”

中华英才网是国内老牌招聘网站，成立已有10多年，一直与前程无忧、智联招聘并称为中国三大招聘网站之一。 2005年，全球最大的招聘网站Monster斥资5000万美元收购了中华英才网40%的股份，2006年再次收购其5%的股份。2008年，中华英才网上市失败，当年10月，Monster以1.74亿美元完成对中华英才网剩余55％股权的收购。此时，徐新以及创业团队全部撤出。这个节点可以说是中华英才网的拐点，这家老牌的招聘网站从此步入下坡路。

由于经营不善，Monster几度想把中华英才网出手。张杰贤告诉记者：“当Monster欲将中华英才网二次出售时，我们曾经做过努力希望再次接手。但是，目前看来，‘再接手’已经流产。Monster方面并未给予积极回复，而‘裁员’也让中华英才网最宝贵的资产流失。”

最新的消息披露，剩余200人的中华英才网或将出售给爱尔兰尚龙集团旗下招聘网站My job。但是，“一个公司被多次收购，显然不是一件好事。”张杰贤对中华英才网的前景抱着深深的忧患。

解密当年“对赌协议”

回到2005年，那时，中华英才网正处在高速发展之际，与智联招聘、前程无忧并列为中国三大传统招聘网站。

2004年9月，前程无忧先行一步，成为首家在纳斯达克上市中国人力资源服务企业。中华英才网慢了一拍，上市并不顺利。

当时，全球最大招聘网站Monster如日中天，对于一个拥有13亿人口大国的中国抱着铁杵雄心。双方谈判后，Monster与徐新领导的中华英才网董事局签订了一份“对赌协议”。

对此“对赌协议”，外界一直流传的版本是，Monster将帮助中华英才网实现三年内上市，若上市失败，其将拥有优先全资收购中华英才网的权利。

据张杰贤回忆，这或许是业界的“误读”。对于一家已经上市且有通畅融资渠道的Monster而言，并不一定希望旗下子公司也赴美上市。而且，从Monster全球并购先例来看，也未有上市的先例。

不过，张杰贤亦强调，“我于2004年7月已正式离职。2004-2008年期间，我只是中华英才网的股东，并不参与直接管理。”如今，这份秘密拟定的“对赌协议”，只有当事双方才清楚。

但是，不管如何，“对赌协议”的签订给双方都带来振奋和鼓舞。Monster拥有全球招聘行业最先进的技术和产品，同时，雄厚的资本亦可以帮助中华英才网加速拓展市场。“我认为，从投资角度，徐新和Monster当时签订此协议，一定是正确的决定。”张杰贤说道。

然而，中华英才网的发展并非如预期般美好灿烂，矛盾不间断地爆发。一位不愿透露姓名的前中华英才网员工告诉记者：“一旦公司被签订‘对赌协议’，职业经理人接手后，公司内部就开始出现‘将猪催肥养大’的现象，用很多非常规手段粉饰业绩，这使得Monster非常不满。”

跨国公司本地化之觞

中华英才网曾有过自己的辉煌，除前程无忧上市后各方面流量第一外，中华英才网很长时间处于行业第二的位置，一度领先对手智联招聘。Monster投资前程无忧后，一直到2005年、2006年、2007年均领先智联招聘很多。在被Monster全面接受后，中华英才网开始走下坡路，2009年、2010年全面被智联超越，到2012年销售额和流量已远远落后对手。此前艾瑞发布报告中显示，中华英才网则下滑严重，流量已经被应届生求职网、数字英才网等网站超越，在月度覆盖人数排名中已沦为第九。

这还不是最致命的，最致命的是企业客户流失。2011中华英才网作为一家服务商就面临客户流失，2012年中华英才网改系统后造成更大客户流失。据了解，招聘网站有招聘系统、个人填写简历的系统、个人去搜索的系统，还有企业发布职位系统、查询系统。