【聚焦】新东方单季亏损 该在线上教育动脑筋了！

【中国企业家网】据新东方公布的2013财年第二季度财报（2012年9月-11月）显示，当季营收1.65亿美元，同比增长30.4%，但在一些关键指标上，略显惨淡，单季亏损约1577万美元，而上年同期的利润为331万美元。这是继2012年遭受美国证券监管部门（SEC）调查、做空机构浑水质疑之后，新东方教育科技集团面临的又一道劫。

作为中国英语培训的“老大”，新东方为何会出现亏损？新东方的亏损是否说明，现有的教育培训模式已经过时？国内的英语培训机构是否要在线上教育培训模式上多动动脑筋？

盲目扩张，利润难抵成本上升

新东方为何开始亏损？对此，新华海外财经分析称，利润率的下滑乃至出现亏损，是因为新东方开设了更多培训中心导致成本上升，抵消了收入增长、学员人数增加给业绩带来的提振作用。

财报显示，新东方三个月内增加18家培训中心，总数达到744家；注册学员人数增加了3.39万人，总数达到50.55万人。

新东方CFO谢东萤在电话会议上表示，上海学校出现亏损，多方面问题需要改善；留学业务占北京营收一半以上，寒假招生显现强劲；利润率下滑原因在于营收增长不足以覆盖人力成本增速，快速扩张导致利用率低下。

Danseq投资咨询公司CEO，3W咖啡创始人对此分析称，“新东方二季度亏损1580万美元，股价大跌。目前新东方市值25亿美金。二季度新东方员工还减少了1500人。从股票投资角度看，具备垄断性或者行业绝对 龙头型的公司具备较高的核心竞争力和壁垒。新东方在出国留学英语领域具备绝对领导地位。但中小学培训等，则竞争激烈，割据严重。”

对于扩张过快，新东方高层坦陈，由于应对SEC的调查，对扩张规模的控制注意不足，略显盲目，由此产生的建设、人员成本对公司的盈利水平造成影响。

新东方CFO谢东萤也表示未来将关闭15-25个无利可图的教学中心，四个月内还将裁员1000-1500名。

“对于教育培训机构，扩张的现象普遍存在，而且是具有周期性的。”I美股分析师李莹称，以另一家教育类中概股公司-学而思教育科技有限公司 为例，学而思2011年上市后，进行了快速的扩张，当年，学而思的教学中心环比增加138个，增幅141%。但到 2012年，学而思放缓扩张，并关闭了一些教学中心。李莹解释，扩张时期，规模快速增加，公司营收的增速比较快，但由于付出成本也较多，利润率便不高；暂停扩张时，公司深耕现有业务，提高培训中心的利用率，这就会使成本降低，利润率升高。

该在线上教育动脑筋了

看来亏损和关闭一些教学中心，并非新东方一家。这是否预示着传统型线下教育培训机构的整体衰落？在互联网已经渗透到世界每一个角落的北京下，传统线下教育培训机构是否想过转型，好好考虑一下线上教育模式。

事实上，中国的一些在线教育网站正以平台化、社区化的创新运作模式，试图夺取传统教育市场的阵地。

在线教育也收到不少投资者的青睐。据互联网数据研究机构CB INSIGHTS研究显示，从2011年第二季度到2012年第二季度，美国总共有235家在线教育公司吸收了13.7亿美元的风投资金。十家在美国上市的传统教育集团，也早就开始投入资源布局在线教育领域。

在中国也已有很多创业公司进入了在线教育这个市场。

2012年12月24日世纪佳缘创始人龚海燕辞任世纪佳缘CEO，辞职第二天，龚海燕便开始了第二次创业，为创办的91外教网招聘员工。龚海燕认为在线教育有太多线下培训不可比拟的好处：学生可以随时上课，将时间化整为零;对老师不满意可以更换，这是线下教育很难做到的;互联网信息流动为教育资源的不均衡提供了另一种公平的可能。她在自己的微博上信心满满地称：“这是一个欣欣向荣的市场！互联网迟早将涤荡再造传统教育行业。在线教育在下一个十年即将被引爆，但这个市场将很快变成红海。”

事实上早在2000年，新东方在线就已成立。新东方线上课程的平均价格约为线下价格的2/3。2012年，新东方在线付费用户超过20万，收入超过2亿，但其营业额仍不到集团营业总额的5%。而且新东方擅长的还集中在应试培训领域，线上教育的营业额占总营业额比例很小。新东方要在大网络时代保住教育培训“老大”地位，就要在线上教育动脑筋了！（文/张安然）