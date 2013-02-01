爱乐活：莫浪费百度“富二代”背景继续“乐活”

【中国企业家网】2012，蔡虎自豪地说，爱乐活就是要让用户感觉到生活之美，用正能量去感染别人。而转瞬之间，随着投资方的介入，整个公司经历了外科手术式的大裁员。这不是谣言，而是事实。

公司员工数从原来的400到500多人到现在的150多人，主要部门裁员过半，现职员工只有个位数，年终奖也没有了，每个人都在等待被裁，这种状况，爱乐活还要持续多久？既然李彦宏可以把爱乐活替代有啊，也可以把另外一个什么来替代爱乐活，如果爱乐活仍然如此状况，百度能接受这种状况多久？

与传统企业可以长期潜伏、蓄势相比，互联网世界的成功或失败会更快被验证出来，而投资人与CEO也必须根据此做出下一阶段的决策——这是来自传统企业的领头人蔡虎必须清楚的一点。

爱乐活“时间轴”

一年多以前，百度对外宣布正式拆分爱乐活。爱乐活的前身是百度电商部门“有啊”。重造“有啊”来自于李彦宏对中间页平台的思考：不能售卖的流量在中间页平台上可以换一种变现方式；已经售卖的被低估的流量，通过这个平台将商业价值放大。

当蔡虎从百度联盟总经理位置上接手百度电商事业部后，他很快向李彦宏提出拆分想法，希望以内部创业加外部投资的方式，在生活服务领域打造一个提供“靠谱”服务的网站。

蔡虎说，现在在微博等媒体上，看到越来越多的都是一些负面的新闻和不知真假的消息，展示了很多社会的阴暗面，潜移默化影响了网民的心态。而爱乐活就是要让用户感觉到生活之美，用正能量去感染别爱乐活近期大幅扩张，不过蔡虎说爱乐活还是将重点放在提高用户体验上，不会盲目扩张以损害用户体验。“虽然开放几个分站，但是我们还是将主要的精力放在产品上，我们的产品还不是很完善，目前并没有大规模做宣传推广，我们思考的是用户是否认可这个模式，商家是否认可这个模式，我们还有什么需要做的更好。”

爱乐活成立初期，有两个产品形态比较火，一个是Facebook的时间轴，一个是Printerest、美丽说火爆时候流行的瀑布流。爱乐活抓住这个时机，产品上做了在当时来说颇为领先的两件事，在页面上以瀑布流的方式展示内容，以及用户登录后进入“我的乐活”即可在时间轴上记录生活的点点滴滴。

爱乐活为啥没能“乐活”？

在品途网看来，本地生活服务兴起的时间窗口、百度的流量、紧随潮流的时髦产品，还有蔡虎鲜亮的职业背景（从清华研究生毕业后，在进入百度之前，蔡虎先后在施乐、德州仪器、美国硅谷图形、博士伦负责市场拓展和销售管理相关工作，对销售运营都有丰富经验）……更不用说两个外部投资者IDG与启明创投投入的5000万美元的雄厚资金——这对绝大部分创业团队来说是不可能企及的奢望。

但一年过去了，爱乐活好像并没有“乐活”起来。

从流量来说，在Alexa上看到爱乐活目前的流量相对还比较小，爱乐活的流量不到奇艺上线一年后流量的5%，对比大众点评也不到10%，甚至不及更垂直的专业母婴网站宝宝树网站的20%。再看移动方面，爱乐活先后在手机上发布了七个应用，分别是乐活志、乐活分享、乐活美食攻略、乐活丽人攻略、经期助手、秀美甲和北京味道。爱乐活主推的乐活分享app在主流的应用市场中安卓市场中下载量仅为30多万。

对有百度这棵大树的支持、5000万美元的投资、范围包括美食、丽人、婚嫁、母婴、旅游、居家和文化等诸多行业的互联网产品来说，一年下来交的这样一份数据答卷显然有很大的提高空间。

那问题出在哪儿？虎嗅网给出了一些答案，我们可以做些参考。

首先是产品战略不清楚：这一年来，爱乐活的产品可谓是诡异多变，社交方向很火，于是仿Timeline做了时光轴，Pinterest很潮，于是页面变成了瀑布流，接着，电子商务不能丢，那就做做团购模式的商城吧、微刊似乎也不错哦，于是又有了乐活志，发动全公司每人都必须写几篇；本地化商家不买账，又开始做淘宝商家的商品导购……很难相信，这一系列动作，均是在短短几个月之内完成的。O2O领域大家都处于迷雾之中，产品反复试错是没有问题的，但没有想清楚战略方向，就花大钱蒙头四处打水漂，掉进深渊的风险相当之高。假动作太多，朝令夕改，不仅用户看花了眼，内部团队也不知所措。

其次，自娱自乐的产品，无视用户：无可否认，爱乐活的产品设计很漂亮，各种眼花缭乱的图文分享，从视觉上让人“不明觉厉”，但没有入口和渠道的绝对优势，单凭清新的产品风格在大众点评、微生活、淘宝的夹缝想生存，这谈何容易？o2o本来就是需要接地气的事情，用户不在乎你的页面漂亮与否，能简洁明了、快速有效的解决用户消费决策，并且完成整个交易环节才是核心诉求。而现在的产品，除了增加用户的决策难度，还延长了用户的消费路径。用户很难分辨这些攻略到底是真人还是水军，用户本可大众点评和赶集网轻松搞定的需求，在这里变的极其繁琐。

在这些的基础上，爱乐活的市场推广还相当怪异：据网友称，“我从来没有在知乎和非你莫属之外的地方看到过这个东东的信息。”这确实是爱乐活留给大多数观察者的印象。事实上，这一年中，爱乐活投过短时间的地铁、视频、网盟等大量的广告，CEO亮相《非你莫属》，顺带在伦敦奥运会之前还赞助了一个车队骑行去伦敦的活动。市场方向的投入不能说不大，很难相信至今留给目标用户的印象却依然模糊，目标用户群的曝光率不足，直接导致用户自发的真实流量获取与新增活跃用户少到可怜。市场层面的散点式传播，与其他部门左右互搏，各自为战，从未曾形成强有力的协同效应。传播渠道选择十分随意与不合理，很多时候与目标用户群并不匹配。令人充满了疑惑，大量的市场费用都花到哪里去了？还是流入自己人的腰包？不得而知。

除了团队自身的基因之外，公司高层的战略失误更为关键。CEO蔡虎过往的职业背景非常鲜亮，但并未有产品及电商运营经验，在百度联盟的工作经历更多是销售与市场方面的事务，作为销售与市场出身的职业经理人，缺乏不管不顾的创业精神、太多的理想主义、不懂产品、不重视产品，爱乐活现在的问题，领导人难辞其咎。在笔者采访爱乐活员工的过程中，整个公司一切项目开展，无视用户需求，以高层喜好为驱动力，好大喜功的工作氛围是被诟病最多的问题。在李彦宏号召狼性回归的背景下，这些问题看起来，突兀了许多。

爱乐活“活点”在哪儿？

爱乐活已经在七个领域耕耘了一年，完全可以从中选出一个真正能做的领域来做出名堂。大众点评主要做吃，主要是降低用户对餐厅的筛选成本；拉卡啦主要做信用卡还款、转账，便捷性是不用银行排队。爱乐活的“活点”在哪儿？

据虎嗅网“三少爷的剑”分析，爱乐活完全可以把自己的技术和产品部门裁掉，并入LBS事业部，扩大内容与渠道部门，原LBS事业部负责产品与技术，爱乐活负责行业运营，形成类似微信+微生活的合作模式，结合百度地图的产品优势，能最大限度的截留用户，将内容与流量都留在百度站内，实现商业价值的最大化。

实在不行，作为富二代的爱乐活，完全可以让大股东百度收购赶集、58、百姓网其中的一个，与之合并。扔掉卖东西的思维，回归本地生活服务平台本质（重点是服务），以金钱换时间，嫁接爱乐活原有内容建设，引入信用与支付体系，利用百度巨大的流量支持，将有机会弯道超车，成为O2O电商新王者。

再不济，爱乐活还可以继续烧钱到死或者关闭止损。反正有百度，怕什么？

但无论如何，爱乐活，还是不要再继续浪费自己富二代的背景了，承认错误没有什么不好意思的，大不了重新再来！