国美系遭遇整合阵痛：POP泡沫兴起库巴苦寻特色

随着国美在线与库巴整合大幕的开启，“违法裁员”、“血洗库巴”成为这家公司的关键词。国美在线在过去的几个月中发生了什么？这些问题能否避免？转型为POP平台(指吸引第三方商家入驻的开放平台)的库巴网未来能否寻得一线生机？

裁员为力保今年盈利

做为陈晓时代留下的遗产之一，库巴的去留一直是萦绕在国美管理层心头的难题。食之无味，弃之可惜。

在陈晓主政国美时期，为了尽快跟上电商大势的步伐，国美斥资4800万收购库巴80%股权。收购后又投入了数亿元加以扶植，不过库巴的表现却并不尽如人意，仅在2011年其亏损额就达1.94亿元。

陈晓离开国美后，国美新的管理层又发展了国美网上商城，这一带有强烈国美品牌感的新电商平台。库巴的去留开始成谜。

12月3日，国美集团正式对外宣布将整合旗下国美电器网上商城和库巴网两大电商平台，整合后，国美电器网上商城将正式更名为“国美在线”，专注于B2C业务，库巴则是以独立品牌成为综合类电商平台。

当时，做为安抚库巴团队的一个条件是“在组织、财务和宣传等方面仍能保持相对独立”，不过这一安排随着国美三年战略规划的出炉而发生转变。

在12月25日举办的国美战略发布会上，国美总裁王俊洲反复强调，国美必须建设成可盈利电子商务平台，争取在2013年实现盈利，不盈利对企业和投资人都没有价值。

一位内部人士透露，调整后的库巴网现在已经基本相当于国美在线的“招商事业部”，专门负责中小商户招商入驻工作。“过去计算费用是两个公司两张报表，现在已经合并成一张。库巴的营销工作也必须由公司统一的营销中心支撑，库巴已经只相当于国美在线的一个部门。”

库巴高管无一离职

国美营销副总裁彭亮在接受新浪科技专访时表示，两公司合并后，部分岗位必然出现冗余现象。这部分分流人员有几个去向，一是上调到集团；二是去到国美的线下店；大部分人是第三个去向：裁员，总计受影响的人数在数百人。

针对有报道称国美年后将裁高管的报道，彭亮表示，两公司合并后库巴总监级以上没有一个离职，也没有一个被裁掉，经理级人员受到影响的都很少。

他介绍说，包括他本人在内的不少原库巴高管都已经到公司其他部门任职或与原国美团队融合。另外，合并后还有诞生了几个新部门、新业务也分流了部分管理人员，例如OEM事业部(负责贴牌生产)、ODM事业部(委托设计生产)和团购事业部。

彭亮以团购举例说，“国美在线已经把团购业务上升到了新的高度，现在人数已经达到50多人，成为一个独立的频道或者说子网站，有相当大的自主权。”

另外一个变化是，国美电器高级副总裁、国美在线董事长牟贵先已经不再分管之前负责的信息、物流，专注于电子商务业务。“牟总70%的时间都在国美在线的办公地点中关村鼎好大厦办公，原国美集团的办公室基本处于空置状态。”彭亮告诉新浪科技。

POP泡沫兴起库巴苦寻特色

“库巴的团队来了之后，并不是附属，而是真正与国美有机的融合，能者上。”彭亮表示，绝不存在90%以上被裁员工都来自库巴的说法，人才对电商是最重要的资源，国美绝不可能让优秀人才流失。“对于被裁员工，国美高层对他们也表示很歉疚，这是公司合并必须付出的代价。”

他介绍说，“如果两网站并存，在营销、物流和技术成本上都是双份的。比如，以前在同一个广告位，国美在线也打广告，库巴也打广告，成本非常高。”

彭亮透露，合并后两网站的推广费用不再按照1：1的比例划分，而是向国美在线倾斜。“偶尔为招商需要会推库巴多一些，但是总体上是推国美在线多一些。”

另外，由于库巴已经完全变成一个第三方平台，全部产品完全由第三方发货，在用户体验和流量上都遇到不小的影响。彭亮表示，为了能够实现盈利，理顺公司治理结构，必须要经历这样的阵痛。“转型之后到底能不能做成，不知道。但是，不转型，一定不行。两个网站重复建设，有再多钱也不够烧。”

谈到库巴的业务，彭亮表示，各大电商都在大力发展POP平台，POP成了京东、亚马逊、一号店、当当等几乎所有B2C网站的标配，虽然在拓展SKU方面，POP平台有着天然优势，但是POP商家难在质量、服务上难以管理。另一方面，商户们也在头痛一下入驻这么多平台，销量加起来还不如天猫一家。“POP成为电商新泡沫，库巴只能在激烈的竞争中苦寻特色。”

“电商已经是大势所趋，不过电商仍然是一个很年轻的行业，水无定势，谁也不能说谁牛，谁也不能说谁弱。电商是个马拉松似的长跑，现在只跑了10%，现在排在TOP10的电商都还有机会。”他最后说。