留留学：新东方以工具为定位的“微博”平台

留留学创始人韦晓亮

1月31日消息，世纪佳缘创始人龚海燕辞任CEO之后，迅速开启了自己的下一个互联网创业项目--“91外教网”，这一举动吸引了很多目光，其中不只是对龚海燕个人，也有很多是对线上教育市场的关注。正如龚海燕对于这个领域的判断，“互联网迟早将涤荡再造传统教育行业”，新东方留留学创始人韦晓亮也认为“教育由线下向线上的转移势不可挡”，同时诸多创业团队也早已扎根于这一方土地开始耕耘，如传课、多贝等。而在这一群人里，韦晓亮相比显得有些特别。

韦晓亮毕业于西安交通大学，本科、研究生、博士三个阶段学习和研究的领域均与技术相关，而另一方面，他又在新东方集团工作多年，从一线做到高管，以老师的身份培养出了很多优秀的学生。按照他的话说，“对自己的定位是跨界人才”。

韦晓亮接手留留学的时间，他记得很清楚，2008年7月26日。新东方对这个项目的定位是“在互联网端的一个实验创新项目”，这个定位也源自集团对于留学行业的未来判断，“未来留学行业会发生天翻地覆的变化，留留学则很可能成为未来新东方的留学模式。”

韦晓亮回忆，当时俞敏洪想将留留学做成类似于校友录的产品，服务对象是新东方所有高端项目的学生，在这个平台上，用户可以相互交流，老师可以布置作业，留学专家则可以指导学生。

但在后期论证中，这个定位被扩大，“我们后来觉得这个产品不应该只是新东方的，而应该成为第三方平台，所以还是选择了社区的模式。”

2009年10月，留留学作为社区上线运营。随着市场变化，之后又数次转型。

留学院校库HD

目前留留学业务主要分为三个部分，无线事业部、web事业部和线下活动及组织。web事业部则彻底从社区转型为以工具为定位的一个平台，这个平台表层是类微博产品“说说”，底层是基于用户提交的个人数据在其个人主页上推荐适合该用户的各类信息及活动。院校库则是这个平台的核心，其数据包括了5大主要留学目的地国家地区、160余所海外院校和近万个留学专业。

“我们也已经在移动端推出了iPad和iPhone版的留学院校库App应用，不过这些应用仍然是调用web端的数据。我们并没有在应用中添加社交功能，目前仍以内容输出为主，一切都以信息为载体。”

对于留留学上的用户关系，韦晓亮认为有些类似豆瓣，“豆瓣上大家因为喜欢一本书、一本电影聚集在一起，在留留学上，大家是因为喜欢一所学校而聚集起来。”

例如，用户在平台上可以看到和自己一样喜欢哈佛大学的人有哪些，正在哈佛读大学的人有哪些，他们之间能够建立起熟人关系。

同样，用户还可以通过这个平台，与经过认证的专家和老师交流，“到2月，入驻留留学名人堂的专家和老师数量会达到1600多人，其中有很多有名气的民间草根。”

韦晓亮透露，目前大部分的留留学用户仍集中在论坛，将这些用户向平台引导是接下来1-2年内要做的事情，在这之后，论坛将会彻底转变为网盘，主要向用户提供资料下载。

对于留留学下一步在移动端的计划，韦晓亮说，仍将以工具是切入点，但会增加社交等因素。

“我们很快将推出一款App--留学日历，用户可以在这个应用中管理与留学相关很多事情，例如，订机票的时间，托福一年考试日期，办理护照的机构的办公时间。而且用户可以在这里面看到，和他同一天参加考试的其他用户，让用户通过工具建立社交关系，而非纯关系性社交。”

据了解，留留学目前用户数量超过53万，日新增用户400人。