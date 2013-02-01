小企业看社交媒体：LinkedIn价值比Twitter高

北京时间2月1日消息，在小企业所有者眼中，60%的人相信社交媒体公司对于企业增长有价值，但大多的人对Twitter印象不深。

本月初，《华尔街日报》和Vistage International调查了835位企业主，只有3%的人认为Twitter在帮助企业方面最有潜力 。

在调查中，专业社交网LinkedIn排名第一，41%的人调查对象 认为它对企业有潜在好处。16%的人挑选了YouTube，还有14% 的人选择了Facebook。

从调查来看，Twitter向小企业主证明自己的好处面临挑战。Twitter声称自己刚刚开始招揽小企业，在美国小企业占了企业的大多数，这些小企业是许多科技巨头的重要营收源，包括 Google。

托德-德曼尼（Todd DeMann）就没有被Twitter征服。德曼尼是Freshology公司的创始人，这是一家洛杉基企业，主要提供控制热量的食品。3年前，47岁的德曼尼利用Facebook和 Twitter来营销自己的服务，2011年，他指派一名员工（共78 名员工）每周在社交媒体方面工作20小时，主要是在Facebook 上发起健康讨论，还有在Twitter张贴健康小贴士和文章。

2012年，Facebook成了Freshology网站的第六大在线浏量来源 。Pinterest排在59位，直到4个月前，Freshology才到 Pinterest营销。Twitter排在第117位。德曼尼说：“在 Twitter上，你没法通过有意义的方式参与。”

Facebook方面称，这些结果与最近的独立小企业调查结果一致 ，调查显示Facebook是最常用、最有效的社交媒体渠道。

小企业所有者一般开支有限，时间也有限，无法大笔投入以弄清何种社交媒体最有用。在调查中，只有40%的人企业主指派员工专注于社交媒体营销。当中的一半每周在社交媒体上花1-5小时，有三分之一根本不花时间。

A2L Consulting公司主要提供法律咨询服务，公司所有者肯· 洛佩兹（ Ken Lopez）2011年时开始利用社交媒体营销，他认为社交媒体的价值首先在于一些评估指标，比如PV、直接销售、点通率。洛佩兹说：“每天我们要发10几条微博信息，每天在LinkedIn也发同样数量的文章，但结果完全不同。”

过去2年，每周2天，洛佩兹专注于从LinkedIn、YouTube、 Facebook和Twitter获取流量。工作获得了回报。洛佩兹说，A2L每月获得1.2万网络访问者，2011年只有800，网络贡献的营收增长了5倍。但与其它网站相比，来自Twitter的流量很少。洛佩兹说：“LinkedIn是主流量源，相比而言Twitter占比很少。”

Twitter全球在线销售副总裁理查德·艾尔方斯(Richard Alfonsi)表示，Twitter要更多地教育小企业，让它们使用服务接触潜在顾客，用更有效的方式使用服务。艾尔方斯称：“我们刚刚才在这两方面下力。”已经有450万小企业使用Twitter。

大约一年前，Twitter才开始让小企业在服务中购买广告，小企业可以让信息更好地传播到目标用户群中。之前，Twitter只允许大企业购买广告。Twitter前进缓慢，它要确保举措是正确的。广告服务仍处在测试阶段，只有一些挑选的客户能用。

纽约会计事务所Freed Maxick参与了Twitter的测试，去年秋天，它在Twitter购买广告，瞄准那些寻找美国总统候选人税收观点的人，广告给网站带来210万次点击。

Twitter没有披露财务细节，但据eMarketer预计，Twitter今年的广告营收将达5.45亿美元，去年为2.88亿美元。2012年Facebook广告营收42.8亿美元。LinkedIn去年前9个月营收6.687亿美元，当中四分之一是广告、付费职位公告、其它市场营销收入。

没有一家企业提供小企业广告营收收入数据。

乔希·韦斯（Josh Weiss）拥有一家10人的企业Bluegala.com，主要销售夜礼服和舞会长裙，他代表公司发微博营销，从2009年开始。不过效果没有达到预期，韦斯认为：“在Twitter上，人们注意时间很短，他们要的是快速的新闻，然后马上离开。他们不想在Twitter上购物。”

韦斯将Twitter作为监测工具，关注时间趋势和对手动态。他注意到对手的客户抱怨送货费用，他便宣传免费送货，这样就有了竞争优势。

《华尔街日报》的调查于1月14-23日进行，调查的企业涉及许多行业，年营收不到200万美元。整体来看，被调查的企业主14%使用Twitter。