去哪儿网的创业故事：与巨头共舞 战携程傍百度

导语：这是去哪儿与两家大公司的故事。去哪儿CEO庄辰超说，与他们临近的两家大公司，一个是携程，一个是百度。

短短几年间，去哪儿成为明星公司。庄辰超称，去哪儿流量已经超越携程，再过几年营收规模也完全可以超越今天的携程。去哪儿创始人中，美国人戴福瑞是一位成功的连续创业者，庄辰超是一位偏重产品和技术的超级程序员，他们像迦太基名将汉尼拔一样精心设计创业的战略和战术。

中国旅游行业的第一波互联网革命，成就了携程。很快，它遇到去哪儿这样的挑战者。携程一开始轻视去哪儿，而去哪儿凭借比价搜索模式和TTS在线交易系统，完成商业闭环。这个“秘密武器”也让去哪儿成功地聚集起一群“屌丝”级的中小代理商，抗衡行业老大，上演“群狼战大象”的好戏。

去哪儿的技术门槛“高到百度都难以进入”，于是，百度做出战略投资。被百度投资控股62%之后，去哪儿并未停止上市步伐，它很可能在2013年登陆美国股市。一位投行业者直截了当地说：“今年看‘去哪儿’，就知道中国公司行不行。”

在巨头百度的羽翼下，去哪儿能否保证独立运营?它能否借助百度的资源，让自己也成为一家大公司?

上篇：攻·携程

国际创业团队

戴福瑞是团队的火车头，庄辰超则偏重产品和技术。原百度战略投资高级经理姚亚平评价说：“每年冒出来那么多创业者，真正具备大佬气质的并不多，庄辰超是一个。”

故事回到起初。2006年1月，当上海人梁建章宣布辞任携程旅行网CEO准备退隐幕后时，另一位上海人庄辰超在北京参与创立的旅游比价网站去哪儿刚刚上线半年。

“携程四君子”梁建章、沈南鹏、季琦、范敏似乎将线上、线下的旅游业务玩转了。他们先是创立携程—中国最大的在线旅行社(Online Travel Agent，简称OTA)，后又创立如家—中国最大的经济型连锁酒店，在三年内两次叩开纳斯达克大门。那一年，携程市值已达15亿美元，比同时期的新浪、搜狐和盛大都高;而去哪儿才获得第一轮200万美元融资，与携程相比，它仿佛一只小蚂蚁。

但去哪儿的创始团队绝非等闲之辈。2004年，谷歌上市后，美国人戴福瑞(Fritz Demopoulos)从其财务数据中发现，汽车、金融、医疗和旅游这几大类搜索信息占谷歌关键词收入的80%左右。他动了做中文垂直搜索网站的念头，便联系庄辰超和马来西亚人道格拉斯(Douglas Khoo)。他们分析后认为，中国的旅游市场大环境好，特别适合做在线营销。美国那时有旅游搜索网站Kayak和Sidestep，旅游搜索要求实时搜索，容易形成技术壁垒，而技术正是庄辰超所擅长的。

此前，他们曾在鲨威体坛共事。戴福瑞MBA出身，是新闻集团前驻华商务拓展经理。他算得上是“创二代”，其父母在美国创办了一家针织公司。道格拉斯则是国外某多媒体广告公司亚洲管理总监。

早在1998年，戴福瑞就见识过庄辰超的技术天分。新闻集团和人民日报合资做中国最早的IT新闻网站ChinaByte.com，戴福瑞和后来任去哪儿执行副总裁的彭笑玫都参与该项目。北京大学电子工程系大四学生庄辰超及其同学的搜索引擎“搜索客”，则成为项目的搜索技术供应商。“我当时做学生，自己在卖一个软件产品，戴福瑞是坐在对面跟我谈判的人。”庄辰超说。庄辰超生于1976年，比戴福瑞小8岁。初一时，他已经考过程序员的工程师级别。他还对商业颇有兴趣，牟其中在上海演讲时专门跑去听。

1999年7月，戴福瑞、道格拉斯与另一位合伙人陆小虎创立体育网站鲨威体坛。戴福瑞把彭笑玫、庄辰超以及庄的同学都找来做创始员工，庄的头衔是首席技术官。这六个人其实都不怎么喜欢体育，戴福瑞的中文也算不上流利，但鲨威体坛一度与新浪体育齐名，创立一年多即被李嘉诚旗下的TOM集团收购，作价1500万美元。至于陆小虎，在鲨威体坛创立一个月后就离开了，与他们再无交集。