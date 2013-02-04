中联重科销售造假暗访：已售产品“寄存”

随着《每日经济新闻》记者调查的深入，中联重科的实际销售情况越来越清晰地显现出来。

暗访中联重科客户时，有客户告诉我们，其合同购买的产品至今还在中联重科的仓库里；也有客户说，中联重科为了冲销售，有些货可以先不付钱，且能开发票；还有客户提供了销售合同，这些合同显示，其与中联重科曾在一日之内签订金额数千万元的合同，然而在实际执行过程中，却大幅“缩水”。

暗访中联重科客户的搅拌站，记者发现停放在某搅拌站里的中联重科产品仅有一台，这一数据获得了该公司多名员工的确认。但该公司总经理此前公开对当地媒体称，与中联重科的订单确有其事，采购中联重科设备金额约8000万元，与记者实地调查的情况相矛盾。

暗访中联重科多地保障中心，记者寻找到了举报材料中所述的多台处于“未交付、未使用、在总部或大区保障中心寄存”的设备，主机编号完全一致，这些设备至今仍停放着在中联重科的多个园区，未形成真正的物权转移。

类似这样的销售合同，如何实现真正的销售回款，并为公司创造利润，恐怕中联重科很难给出令投资者信服的答案。

销售案例之一

南京恒晟：一天签约数千万 目前兑现仅一成多

记者获得了中联重科与南京恒晟的三份销售合同，但南京恒晟一位高管证实，其与中联重科曾在一日之内签订金额达数千万元的合同，然而这些合同在实际执行过程中大幅“缩水”，且多项关键内容在合同中未明确约定。

经济总量位居全国前三的江苏省，是名副其实的混凝土销售大省。来自权威渠道的统计显示，江苏年产混凝土总量在2亿立方米以上，全省混凝土企业接近1000家，均占全国1/7左右，无疑是混凝土机械销售市场的必争之地。

《每日经济新闻》》记者连日来在南京、淮安、常州等地奔波、暗访调查发现，中联重科销售造假的情形让人难以置信。一个鲜活的例子是，去年下半年，中联重科曾在一日之内与南京恒晟混凝土有限公司（以下简称南京恒晟）签下价值数千万元的合同，但截至目前，其实际兑现的金额，不过几百万元。

“新华东大区未达终端客户明细”的举报材料显示，中联重科和南京恒晟于去年签订了分期付款方式的采购合同，但发货时间定于去年11月7日至11月30之间的3辆泵车、1辆车载泵和6辆搅拌车，仍处于“未交付、未使用、在总部寄存”状态。

尽管中联重科此前对举报材料一再否认，但《每日经济新闻》记者在暗访这家公司了解到的情况，却与“未达终端客户明细”透露的情况相吻合。

近日，一位接近南京恒晟的知情人士向记者提供了一份中联重科的《产品买卖合同》，这份合同显示，中联重科和南京恒晟签订合同的时间为2012年10月25日，交易的产品分别为1辆ZLJ5530THBK型号泵车，总价700万元；3辆ZLJ5417THB型号泵车，总价1080万元；1辆ZLJ5121THB型号车载泵，总价50万元；11辆ZLJ5310GJB型号搅拌车，总价550万元。该份合同总金额达到2380万元。

但记者注意到，这份总页数为4页的买卖合同虽然同时盖有中联重科合同专用章和南京恒晟的法人专用章，但却是一份极其简易的合同。除第一条中约定了买卖产品的名称、型号、数量、价款等项目，第九条约定了分期付款方式，其他多项重要信息并未在合同中明确约定，如：第七条运输费用由谁承担、第十一条交货验货地点、第十五条担保方式等，均未填写。

在分期付款一栏，合同写道：“买受人在本合同签订即日起10日内付定金7万元；64米泵车首付70万元后按订单生产发货，从2013年5月至2015年10月在每月25日前支付21万元，其他所有设备收定金7万元后锁GPS发货，2013年4月25日前付161万元，从2013年5月至2015年9月在每月25日前支付50万元，在2015年10月25日前支付62万元。”

《每日经济新闻》记者进一步暗访发现，该份合同在执行过程中明显“缩水”。

南京恒晟一位高层对前来暗访的记者明确表示，的确与中联重科签订了上述合同，但目前 “只接了（中联重科）5辆搅拌车。”

记者几经辗转，获得了一张南京恒晟购买中联重科搅拌车的机动车销售统一发票，以发票上显示的每辆价税合计49.40万元的金额计，5辆搅拌车总价大约200多万元。这一“实际执行”的金额与上述买卖合同的数额相比，缩水近九成。

显然，上述合同签订的搅拌车产品总计11辆，如果“扣除”已经明确发往南京恒晟的5辆，还剩6辆“未发货”，而这在数量上与“新华东大区未达终端客户明细”的搅拌车数量完全一致。“未达终端客户明细”中显示，这6辆搅拌车的主机编 号 分 别 为H0180772120219、H0180772120220、H0180772120225、H0180772120227、H0180772120228、H0180772120229。

不仅如此，《每日经济新闻》记者拿到的材料还显示，同在去年10月25日，中联重科与南京恒晟还签订了另外两份买卖合同，但根据南京恒晟高管的描述，这两份合同截至目前也都未执行。

记者手中的材料显示，其中一份为搅拌站买卖合同。采购内容为2×HZSE180、HZSE180搅拌站各一辆，总价分别为456万元和230万元，总金额686万元。然而，这份合同除了约定第一条产品名称等内容，其余几乎都为空白，甚至连第八条付款方式及付款期限都显示未填写。

另有一份泵车买卖合同，买卖产品为中联重科ZLJ5270THBK、ZLJ5300THBK、ZLJ5400THBK型号的泵车各1辆，价格分别为204万元、248万元、360万元，总金额为812万元。合同中约定为分期付款，“买受人在本合同签订即日起10日内付定金3万元；2013年4月25日前支付首付款82万元（含定金）；支付定金后锁GPS发货，从2013年5月至2015年9月在每月25日前支付24万，2015年10月25日前支付34万即全部付清。”

对于上述3份合同，南京恒晟上述高管对前来暗访的记者坦承确有其事，但除已经收货的5辆搅拌车，这3份合同中提及的其他产品，到目前为止没有接收，也没有付款。

《每日经济新闻》记者在南京恒晟停车场暗访时，见到了新买的5辆中联重科ZLJ5310GJB型号搅拌车中的一辆，制造日期显示为2012年10月。一个值得关注的细节是，这辆搅 拌 车 的 出 厂 编 号H0180772120223，与举报材料中提及的“未交付、未使用、在总部寄存”产 品 的 编 号H0180772120220、H0180772120225等，仅是末位数不同，且接近相邻。

销售案例之二

金海宁：搅拌站现场仅一台中联泵车

记者实地走访该公司及搅拌站，发现停放在金海宁园区的中联重科产品，仅有一台。这一数据获得了该公司多位员工的确认，但该公司总经理此前公开对当地媒体称，与中联重科的订单确有其事，采购中联重科设备金额约8000万元，与记者实地调查的情况相矛盾。

在举报材料中，南京金海宁建材有限公司（以下简称金海宁建材）大量的进货与退货行为引起了记者的注意。发货明细表显示，截至2012年10月，中联重科向金海宁建材共发货泵车18辆，退货5辆；发货搅拌车55辆，退货55辆。

记者查询金海宁建材的工商资料发现：该公司法人代表庞小志，注册时间为2012年4月5日。这家成立不到一年的公司是否有能力在一年内消化18台泵车？

2月2日，记者赶到了位于南京六合区马鞍镇朱家山附近的金海宁建材。记者在现场看到，这是一个规模不小的搅拌站，工厂内停放着十余辆泵车及搅拌车。记者粗略统计，总计4辆泵车和13辆搅拌车。4辆泵车分为两种类型，红色臂架泵车3辆，车牌号分别为苏AC8339、苏AF1089，苏AC8369，记者查看后确认，均为徐工集团的产品；另外一辆是白色臂架的泵车，车牌为苏AC8533，则为中联重科CIFA产品。记者上前察看这台中联重科CIFA产品的泵车铭牌，发现是一辆臂架长度为49米的泵车，车辆识别代码为JALY9F5Y6C700779。

多位现场施工工人称，这座搅拌站是去年才建立的。“去年5月新建，7月投产，目前大约有上百名员工。我们有20辆搅拌车和5辆泵车。”工人李为贵（化名）说，还有一台泵车出去打混凝土了。但当记者问及是否向中联重科购买多辆泵车产品时，他表示不知。对李为贵的说法，记者随后得到了另外一位工人的确认。

随后，记者走进金海宁建材的办公室，在办公楼一楼楼梯口，张贴有一份公告，称“由于公司发展需要，于2013年1月22日，公司名称由‘南京金海宁建材有限公司’更名为‘南京金海宁新型建材科技有限公司’，公司变更后，业务主体和法律关系不变。”

记者到达时，该公司总经理庞宾已经外出。但金海宁办公室一位员工证实了前述工人的说法，“我们算六合区（规模）最大的搅拌站，现有的设备是搅拌车20辆、泵车5辆。”

“这些车从哪里买来的？”记者问。

“车都是徐州来的。”

“我刚才看见一辆中联重科的泵车？”

“对，就这一台。”他表示，这台白色臂架的泵车，是从中联重科买来的。

记者发现，金海宁建材搅拌站里的中联重科产品与此前庞宾按受媒体采访时的说法明显不符，也与发货明细表中的数据相差甚远。

在香港《明报》刊发中联重科财务造假的报道后，1月11日，南京当地就有媒体援引金海宁建材总经理庞宾的话称，与中联重科的订单确有其事。金海宁建材去年采购中联重科设备的金额约为8000万元，2012年6月那笔3000多万元的的订单应是执行的一部分。其并强调，“我们采购设备只有老板和总经理参与决策，其他人无法知晓。”

不过，记者查询资料发现，金海宁建材旗下在南京市江宁区江宁科学园还曾拥有鑫茂中联混凝土站，但现在，鑫茂站已经转让给了中国建材旗下的中联水泥。针对庞宾对媒体所说的与中联重科合作，是否其去年曾以鑫茂的名义与中联重科签约发货，目前不得而知。

就上述相关情况，记者试图联系庞宾欲作求证，但截至发稿，未有结果。

销售案例之三

华石：去年基本没新增设备

日前，记者以客户身份致电举报材料中提及的负责向华石建材销售泵车的中联重科业务员，他表示去年华石建材确实购买了新的中联重科泵车。然而华石建材一位高管却称，去年基本没有新增泵车设备。

记者在中联重科常州金坛工业园发现的这些“寄存”的新车，到底藏着怎样的秘密呢？对照举报材料，我们或许能发现一些端倪。

2012发货明细表中显示，中联重科在2012年5月31日就将前述四台泵车发货给江都市鑫耀运输有限公司，但“未达终端客户明细”表中对应的上述主机编号的四台车却注明状态为“未交付、未使用、总部寄存”。表中还特别注明，“首付50万元停GPS发货 （编者注：GPS为制造商控制该机器的重要系统，不开通GPS不能作业），余款3930万元分24个月平均支付，每月付款日为25日前，从开通泵车GPS时开始支付设备分期款。”

从上述合同付款条件我们不难理解为何江都鑫耀这三台车至今仍“寄存”在该园区。

另外两个“采购方”海盐安泰混凝土有限公司和南京金海宁建材有限公司与上述公司的情况极为相似。

发货明细表显示，海盐安泰混凝土有限公司两台车的发货时间分别为5月29日和5月31日，而“未达终端客户明细”表中则显示，这两台车的状态为“未交付、未使用、总部寄存”，同时注明为零首付，没有银行按揭的分期合同；南京金海宁建材有限公司的发货日期为2012年6月30日，同样为“未交付、未使用、总部寄存”，注明为分期合同。

“采购方”华石建材的问题则更为严重。发货明细表显示，该公司2012年从中联重科购车的数量达到41辆，其中有40辆标注了为“C类销售”。而“未达终端客户明细”表显示，华石建材处于“未交付、未使用、总部寄存”状态的车辆高达31台之多。而记者在中联重科常州该园区见到的三台车就在31台之中。

在“未达终端客户明细”表中，这些车均在合同付款条件一栏注明——“零首付发货，停GPS，2012年8月付首付款，首付金额为总金额的10%即680万元，余款6120万元从9月开始分18个月分期支付，付款日期为每月25日前。2012年8月29日更改为，零首付发货，停GPS，2012年11月付首付款，首付金额为总金额的10%即680万元，余款6120万元从12月开始分18个月分期支付，付款日期为每月25日前。”

实际上，对华石建材从中联重科采购如此庞大的新车数量，早有人持怀疑态度。江苏一位长期关注华石建材的知情人士对记者表示，“据我了解，这家公司两年前就有20辆左右的泵车，以它年产（混凝土）量200万立方米的规模算，这些泵车足够用了。”

记者曾以客户身份致电举报材料中提及的负责向华石建材销售泵车的中联重科方面业务员谭某，他表示，去年华石建材确实购买了新的中联重科泵车，但具体数量和操作模式，是商业机密，无可奉告。

然而，1月31日，以谈业务名义前来的记者见到了华石建材一位高层，其对记者表示，2012年之前，他们就已有20辆左右的泵车，去年基本没有新增，“可能通过以旧换新的方式与中联重科置换了一两台”，但绝对没有几十辆。

“确认销售的财务准则有几条，其一，企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；其二，物权已转移到购买方；其三，售出方货款已收回或货款已确认有收回保障；其四，收入的金额能够可靠地计量；其五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。”一位财务人士告诉记者，而这些新车均寄存在中联重科的总部或区域保障中心里，显然没有真正形成销售。

销售案例之四

多地保障中心的“存货”

在实地的走访调查中，记者寻找到了举报材料中所述的多台处于“未交付、未使用、在总部或大区保障中心寄存”的设备，主机编号完全一致，这些设备至今仍停放在中联重科的多个园区内。

在举报人提供的 “未达终端客户明细”中，《每日经济新闻》记者粗略统计发现，截至2012年11月30日，包括泵车、搅拌车、车载泵等产品共计约500台，绝大部分处于“未使用、未交付、总部寄存或大区保障中心寄存”的状态。

为了求证这一情况，记者在上海、江苏、浙江等地的中联重科保障中心进行了暗访。

1月29日晚上，记者来到中联重科杭州保障中心。该保障中心位于杭州郊区，保障中心里面是中联重科的办公楼。记者径直走了进去，围绕庭院走了一圈，看见大约有十几台新旧泵车停放在里面，其中几台新车还没有上牌。

记者乘乱钻到车底，拍到了三台全新泵车的铭牌，铭牌上刻有车子的主机编号。记者发现，这三台车铭牌上标注的出厂编号分别是H016192112054、H016192112048和H016192112051，制造日期均为2012年10月。随后，记者从举报材料中查到了这三个主机编号，发货明细表显示，这三台车已于2012年5月28日发货给常州嘉华混凝土有限公司。

无独有偶。两天后，《每日经济新闻》另一路记者在连云港保障中心发现主机编号为H016192112071、016192112057的未上牌新泵车，这些主机编号在举报资料中显示的“采购方”亦为常州嘉华混凝土有限公司。

2月1日，记者致电该公司负责人于凤华，询问是否采购了中联重科的泵车，他言语含糊，称要问下其他人，接着挂断了电话。记者又试图向该公司副总经理胡彬核实情况，胡同样表示不清楚。

1月31日，另一路记者到达常州中联重科金坛工业园。

一位常州当地人向记者透露，中联重科在这里停放了多台泵车、搅拌车，实为“寄存”。“这个园区后面有个搅拌站，老板顾建明最初只是建这个搅拌站，后来想做中联重科的配套，从外面看去，这个工厂像是中联重科的，但实际上是顾建明的。”

公开资料显示，2011年底，顾建明旗下的常州联泰重工与中联重科签约成立了中联重科金坛工业园。在江苏元泰集团官网，常州联泰重工机械有限公司等同于中联重科金坛工业园。

当日，记者“潜伏”进这个园区，对停放在这里的中联重科的新车进行了粗略统计，发现共存放着为14辆泵车和20辆搅拌车，均未上正式车牌。大部分新车的铭牌上，布满了厚厚的灰尘。

不过，记者最终从拍摄到的照片上确认，主机编号为H016191112155、H016191112156、H016191112157、H016191112158的泵车均出现在举报材料上，对应的“采购方”为江都市鑫耀运输有限公司 ； 主机编号H016096212622、H016096212623在举报材料上同样有显示，对应的“采购方”为海盐安泰混凝土有限公司；主机编号H016192112020对应的采购方则为南京金海宁建材有限公司；主机编 号 分 别 为 H016191112137、H016191112141、H016191112135则与“未达终端客户明细”表中发货给淮安市华石建材有限公司 （以下简称华石建材）的3个主机编号完全吻合。

不仅如此，记者还从上述这些新车的临时车牌上发现了 “异常”，在多台新车上，都贴上或写上临时车牌，如湘A12684、湘A12431等，但截至目前，大部分临时车牌已过有效期。记者从湖南省当地的车管所查询得知，上述车牌在车管所系统中均没有记录。

事实上，除了常州，中联重科在南京、淮安等多地的保障中心也停放着多辆泵车和搅拌车新品。在淮安保障中心，记者看到了大约20辆新泵车，但由于安保严密，未能进入园区察看，而南京保障中心同样停放着十辆上下的新车。