360触碰“苹果”没脾气：应用下架短期难恢复

腾讯科技 雷建平 2月4日报道

面对掌控生态系统的苹果，一向敢于以小博大的360这次彻底没有了脾气。其iOS应用自1月26日被苹果下架之后，至今未能恢复。目前在苹果在线应用商店中，360旗下应用中依然仅有360云盘一款产品，包括360浏览器、360手机卫士等核心产品在内的20多个应用仍不见踪影。

腾讯科技多方求证，证实360应用此次遭遇下架主要是损害了苹果利益，360应用下架系苹果高层下令删掉的，性质相当严重，且恢复无期。

知情人士透露，360此次应用下架可能涉及几个方面，1、360的多个应用涉嫌调用苹果私有API，以获取更高权限，而苹果明令禁止这一点；2、涉嫌刷榜，影响App store排名；3、360多次使用企业证书对外发布公测版本。

而更深层次的原因还在于，多款App涉嫌自建应用下载渠道，为用户提供越狱版本。上述人士指出，苹果允许其他公司和个人做App分发渠道，而360手机助手苹果版、360浏览器等应用为用户提供非官方应用直接下载服务，这挑战了苹果游戏规则，相当于是动了苹果核心利益。

这已是360第二次遭遇苹果下架。但一年前的下架仅仅是涉嫌刷榜且很快恢复，这一次从迟迟未能恢复看，显然更严重。360表示，其首席财务官日前已赶赴美国与苹果高层沟通。

但亦有业内人士指出，下架事件对360的影响并没有想象中大，随着Android生态系统的快速成长，iOS地位相对下降。

360申述材料递交到苹果总部

360曾背负刷榜恶名，此前亦因疑似刷榜被苹果下架，但此次，刷榜因素并不是360被苹果重点整治的原因。

多位业内人士对腾讯科技表示，尽管360不少应用在App store排名中占据靠前位置，但从刷榜的角度看，360举动甚至还没有国内某互联网公司明显，而且如果涉及刷榜，苹果直接下架涉及刷榜的360产品即可，并不需要将其所有应用下架，并且一直到今天都没有恢复。此前人人游戏推出的《钢铁元帅》等应用遭苹果应用商店下架，但人人公司旗下其他应用并未受到牵连。

相比之下，360企业版外泄才是苹果担心的。有分析称，360一直是苹果所关注的企业，因为360有可能在iOS生态上构建出一套属于自己的用户平台体系。因此，此次企业版的发布是导致此次下架的原因。

实际上，苹果有一套严格的系统，尽管不断加大本地化布局步伐，新浪微博、百度搜索、优酷视频等都与苹果达成合作，整合进iOS 6系统。不过，苹果对中国企业依然很防范。中国科学院研究生院教授吕本富表示，苹果之所以防范这些企业，在于害怕中国企业学会AppStore机制后，在iOS生态体系中成为二房东，形成类似Zynga与Facebook的关系。

据腾讯科技了解，在360应用下架之初，苹果方面给360发送了一份邮件，内容指出360违反了苹果一项条款，但并未解释是违反哪项条款。360方面在应用下架后，也一直在与苹果方面沟通，目前反馈材料已经递交到苹果总部。

不过，360应用下架后，360方面的反应并不太激烈，相反，360在无线方面的工作一切如常。腾讯科技曾接触360无线负责人，对方对此事反应很平淡，称目前360在无线方面的主要工作依然聚焦在Android领域。

一位资深人士认为，360的产品在苹果上本身就不会有太大空间，360对此也心知肚明。他认为，苹果系统本身是安全的，并不需要安全软件，安全应用非要冲上去要在里面做点应用，这没有太多价值，另外，像360的省电应用，只要电源本身的问题不解决，对用户的实际价值不大。所以不管是电池医生还是安全卫士，很难说苹果用户会多么欢迎。

上述人士指出，相比之下，国内Android手机大量上市，Android安全方面问题更多，这也是为何360将主要精力花在Android方面，对应用在iOS系统下架如此淡定。

分析机构Strategy Analytics数据显示，2012年第四季度中国市场Android和iOS共占据智能手机出货量98%份额。其中，Android智能手机约占中国智能手机总出货量的86%，iOS智能手机则占中国智能手机总出货量的12%。Android生态圈正在崛起。

但也有不同观点认为，苹果用户并非不需要安全产品。“苹果对移动安全领域的理解没有跟上时代的脚步，也没有做到本土化。以中国典型的垃圾短信、骚扰电话和诈骗电话等安全问题的泛滥为例，苹果显然既没有、也没有计划拿出任何解决方案。”

该人士指出，通讯安全已成移动安全领域最大的安全挑战。但这一切，对于身处在美国、没有垃圾短信困扰的苹果总部而言，显然是难以理解。

苹果被指审核沟通需改进

尽管国内已经出现像微信等用户达3亿的移动互联网应用，不过，在生态系统层面，国内企业并没有太大作为，相反，苹果、谷歌依然掌控着对系统的控制权。去年谷歌就凭借对Android系统的控制权逼停阿里云OS和宏碁的合作。iOS系统方面国内企业也频频遭遇下架。

与360一样，百度不久也遭遇应用下架，尽管很快恢复，却也让百度无线人员有颇多抱怨：苹果一直都明确说明百度是因为什么原因应用下架。百度只是从苹果收到一封通知应用下架的邮件。百度通过审核发现，此次下架是因为APP应用续费问题，百度已对应用续费，苹果方面没能及时同步信息，导致应用下架。

一位创业者对腾讯科技抱怨，苹果很轻视中国市场：这体现在三个方面：针对中国开发者的管理后台到现在都没中文版本；对应用的审核时间很长；续费过程相当复杂，一年只能续费一次，要续费前3个月才做提醒，并要将前一年的续费单送到美国审核。

iOS应用续费是导致国内应用频频下架的重要原因。去年12月初，包括携程无限、携程特价酒店、携程旅游均遭遇下架，随后携程发声明，称此次短暂下架是因携程与APP Store合同续费时的正常审核流程，合同审核已通过，所有应用已正常开放下载。

一位曾参与百度应用恢复的百度员工抱怨说，一旦iOS应用下架，与苹果方面的沟通也非常麻烦。一方面联系不到苹果具体负责人，另一方面，就算联系上也难得到及时解决，尤其是苹果审核团队周末不上班，一旦周末应用出现下架问题，恢复工作将是一个很大困扰。

此外，当中国的应用下架时，国内企业一方一般至少是一位公司副总裁出面沟通，苹果方来接洽的往往是个可能毕业不到3个月的实习生，给一个含糊不清的回答，苹果处理下架问题的方式也不便捷，一种方式是由中国区层层上报，另一种方式是中国区员工拨打美国客服热线，反馈国内应用遭遇的问题，一位国内上市互联网高层对腾讯科技抱怨说：“腾讯、百度、360好歹都是中国规模达到几十亿，上百亿美元的公司，应用遭遇下架了，一方出一个高层，一方却出一个实习生，这很让人感到屈辱。”

CSDN创始人蒋涛对腾讯科技表示，苹果审核团队在美国，这的确给中国应用开发商带来困扰。无论是百度、360还是腾讯，影响力仅仅是在中国，需增强海外的话语权，另一方面随着苹果在中国市场营收扩大，苹果也应更重视中国市场。

中国科学院研究生院教授吕本富表示，乔布斯具有开创性，库克则更注重销售，这使得AppStore在一些方面可能不如以前那样受重视。在后乔布斯时代，开发者对iOS关注度已较乔布斯时代明显下降，对苹果AppStore认识更加理性。他认为，当前苹果应该更本土化一些，比如在中国成立AppStore办公室，专门负责中国地区应用的审核、上架等工作。