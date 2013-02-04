阿里金融大转型：“违规”小贷转担保 马云开银行？

小贷还是担保?在阿里巴巴的金融版图上，扩张方向走到了十字路口。

近日，有接近阿里巴巴高层的消息人士向《中国经营报》记者独家透露，在马云2013年的战略里，阿里金融将转型，扩张的重点方向从一向被外界看好的阿里小贷，转向担保业。

“2013年马云要在全国设7个金融中心，以担保为主，小贷陆续退出，在未来5年之内要申办自己的银行。”上述消息人士指出，“阿里金融不一定退出小贷，但它不再扩张了，转向担保业扩展。”

不再主攻小贷市场?

阿里小贷的“浙江+江苏+上海”模式，被广东业界视为“违规”，至少是借着“网络贷款”打了个“擦边球”。

与此消息相关，记者从广东业内人士处获息，马云2012年曾想在广州设立一家阿里小贷，注册资金3个亿，并向当地金融办要求可以全省经营。放贷对象主要是淘宝和阿里巴巴的卖家。但“目前计划并无进展，已停摆”。

回顾以往，马云的小贷金融梦持续了多年。2007年6月，阿里巴巴正式与中国建设银行、中国工商银行在中小企业融资领域展开战略合作，命名为“阿里贷款”。

2009年后，“阿里贷款”从B2B业务中拆分出来纳入阿里巴巴集团，负责集团旗下所有子公司平台的融资业务，此后更名为“阿里巴巴金融”(以下简称“阿里金融”)。

此后，马云一度加快了步伐。2010年6月，浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司(以下简称“浙江阿里小贷”)正式成立，贷款金额上限为50万元;2011年6月，继浙江之后，马云又到重庆设立了第二家阿里小贷。

事实上，在阿里小贷成立之初，业内曾怀疑过这个电商大鳄的金融能力，然而浙江和重庆的阿里小贷以16亿元的注册资金，交出了一份不错的答卷：截至2012年6月末，阿里金融已累计为超过12.9万家小微企业提供融资服务，贷款总额超过260亿元。

而在2012年7月20日，阿里金融已经实现单日利息收入100万元——这意味着，如果这一势头持续一年，阿里金融的利息收入将达到惊人的3.65亿元。并且在全部都是信用贷款的情况下，阿里小贷不良率仅为0.9%。正因如此，阿里小贷被业内誉为“最赚钱的小贷公司”。

“阿里小贷年化贷款利率大致达到17%~18%，坏账率低于1%，毛利率在15%左右，扣除资金成本、人力成本，目前收益还不错。”中国电子商务研究中心研究员冯林告诉记者。

冯林指出，阿里小贷通过网上的数据规模足以形成一套针对其网上企业的“征信系统”，能把手续和审批流程压缩得非常短，非常便利地放贷。“从赚钱的角度来看，它没有必要退出小贷。”

然而，换一个角度来看，小贷公司的发展却一直受制于政策和法规的限制。

“小贷核心问题是很容易触红线，一条是资本金的红线，一条是跨地区监管的红线。”一位广东小贷业内人士指出。

上述广东小贷业内人士所指的问题，正是阿里小贷发展的瓶颈。以跨区经营的问题来说，以广州为例，广州最早成立的15家小贷公司，只能在所属区域内经营，如天河区的小贷公司只允许在天河区放贷;海珠区的小贷公司只允许在海珠区放贷。直到2012年年初广州金融街成立，入驻金融街的10家广州的小贷公司才获得了全市放贷的默许。然而，至今广州所有的小贷公司都未能升级至“全省经营”。

对小贷经营地域限制问题，据中国小额信贷联盟秘书长白澄宇介绍，不能跨省经营主要是因为小贷公司的审批和监管都是当地金融办，无法跨省监督，而各省内是否能跨省经营则由当地的政策决定。

但马云的浙江阿里小贷获得了政策的突破，它可在全省，甚至于到江苏、上海放贷。因而去年底马云到广州试图再次突破政策壁垒，阿里小贷要求“在广东全省经营”，当时曾震动了广东业界。

事实上，阿里小贷的“浙江+江苏+上海”模式，被广东业界视为“违规”，至少是借着“网络贷款”打了个“擦边球”。如果阿里小贷突破获得广东全省经营，将直接冲击当地金融办现有经营地域限制的条规，以及目前当地小贷业和担保业的公平竞争环境。广州目前已运营的小贷公司有20多家，各家背景实力都很雄厚：越秀集团、广州建筑集团、美的集团、立白集团……但要在广州从众多实力对手中脱颖而出，成为当地小贷政策唯一的突破者，谈何容易。

“扩张阿里小贷，马云需要到每个地方要政策，他要得很辛苦。”上述业内人士指出。

此外，小贷公司的资金杠杆率很低，只有1∶0.5。按照规定，小贷公司只能用自有的注册资本金，以及从金融机构获得最高不超过注册资本金50%的资金放贷。比如，一家小贷公司注册资金为2亿元，它只能从银行获得1亿元融资，所以它只能拿3亿元放贷。“3亿元资金，两个月就放完了，剩下的时间，大家就只能在办公室里喝茶聊天。”某小贷公司的总经理不无戏谑地说。同样的，资金红线也让阿里小贷的发展规模受限。

“在种种政策壁垒下，马云不想再主攻小贷。”前述消息人士指出。

撬动杠杆转攻担保

融资性担保公司的资金杠杆率可以扩大到10倍。例如，1亿元的注册资本金，可以最高从银行获得最高10亿元的放贷。一般融资性担保公司的保费为2%~3%，资金杠杆放大10倍后，收益率可达到20%~30%。无疑利润率很高。

与阿里小贷相比，成立融资性担保公司，就避开了这些问题。

首先，担保公司没有地域性的政策限制，在广州落地，可以在广东全省经营。它可以进行担保集团授信，全省放贷。

此外，融资性担保公司的资金杠杆率可以扩大到10倍。例如，1亿元的注册资本金，可以从银行获得最高10亿元的放贷。冯林指出，一般融资性担保公司的保费为2%~3%，资金杠杆放大10倍后，收益率可达到20%~30%。无疑利润点很高。

而消息人士指出，马云的网商获得了杭州多家银行共300亿元的综合授信。阿里担保若参与其中，收益无疑相当可观。