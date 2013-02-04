格力亿元给员工建房：一线员工1人1室 结婚2房1厅

3日早上7时，赵小琳起床梳洗准备上班。单身的她，到格力电器工作2年多，一直住在珠海鹅槽山下格力“康乐园”3栋1704房，约20平方米的一室，每月租金不过150元。

格力工厂的4万多员工，都可以享受这一福利：一线员工一人住一室，结婚可以住两房一厅。今年，新建员工宿舍，格力的投资将超过亿元。

提到社会责任，很多企业想到捐款、建学校。但在格力，排在前二位的社会责任，一是做好主业，产品首先得过硬，没有售后服务，就是最好的服务。第二，是对利益相关方负责，这包括员工、员工家属、合作伙伴等。

“我们不推崇靠金钱留人”，董事长董明珠表示，“格力要做的，是让员工在这个平台中有尊严感、有自豪感，那么他自然而然会留下来。今年投亿元给员工建房子，这也是我们应尽的社会责任。”

赵小琳带着记者参观她的“闺房”：进门是独立卫生间和厨房，用具一应俱全。房间里，配备西门子冰箱、创维电视，还有格力空调与热水器，从阳台看去，旁边的青山郁郁葱葱。

“除了床上用品是我的，其他都是公司配齐的。如果在附近租类似的房子，每月光租金就是2000多元。”她说。

其实，从2005年开始，格力已出资自建员工生活区，投资2亿元的一期，3栋18层的双电梯楼房，建筑面积12万平方米以上，容纳员工1万多人。

生活区里，除了3栋楼房是单身宿舍、夫妻过渡房，还配有员工活动中心、足球场、篮球场、游泳池、网吧等，超市、医院、餐饮、银行、理发店等环绕其间。因为温度适宜，时有幼小的孩子们在草地上嬉戏。

眼下，康乐园的西面，斥资4亿的二期工程正在筹建中，占地近4万平方米，建有2016套夫妻过渡房和612套大学生公寓，单身员工是20平方米的单间，成家员工则能分到50平方米的两室一厅，家属来探亲也有过渡房，“都免费配备冰箱、洗衣机、彩电、空调”，格力相关负责人介绍。

按照设想，5年内再造一个“格力”。董明珠说，这一方面来自技术支撑，另一方面来自效率的提升。

“我们是要提高研发水平，可设计出来的产品终究要靠工人制造出来。研发人员想得天花乱坠，没有工人的双手，只能是空中楼阁，不能落地。”

武汉格力：

周末组织单身员工郊游 每周还放电影

前天中午12时，格力武汉产业园企业管理部的符帆，走出厂区，5分钟后回到了宿舍，和5个同事室友闲聊着上午的工作。“这是公司统一为大家租的宿舍楼，很方便，彼此有照应”。

作为格力全球第八个生产基地，武汉产业园位于武汉经济技术开发区，已经投产。几乎与工厂车间一墙之隔，几栋橙色高层宿舍楼很惹眼。大学毕业1年来，符帆一直住在这里。

30多平方米的宿舍里有4张高低床，单独的卫生间，配备热水器和空调。“硬件比较齐全，住的环境和大学时差不多，融合起来很快。”

每个月，符帆支付的房租不过100元左右，公司还补贴水电费。“怕我们单身员工生活单调，宿舍一楼进门门廊，总贴着各种活动通知，有时候是周末郊游，一周还会放一次电影。”

除了格力，社区里还住了德尔福等其他企业员工，符帆觉得挺好。“这样一个“大社区”，各个企业、来自五湖四海的年轻人，工作之余，大家互相交流，结伴出行，扩大视野。

据了解，随着格力武汉工业园的全面投产，格力还会自建宿舍，公司负责人透露，宿舍标准将与珠海总部保持一致，“让格力人走到哪里都像回家。”