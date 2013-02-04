百度迟到表决心：因缺“船票”李彦宏只给打0分

“百度在移动互联网上已经出手晚了，2013年是非常关键的一年，再不好好做可能就没有了机会。”

2013年1月，百度CEO李彦宏在百度2012年表现中“公司系数”一栏的打分是0。在不少员工看来，这是Robin（李彦宏的英文名）对百度在“移动互联网”上的表现不满意。

这个史无前例的差评让不少员工开始在网上吐槽年终奖会不会大幅缩水，因为公司系数占年终奖的30%。这个“零分”也给员工释放了一个信号，春节之后，压力会自上而下地传导至自己的每一根神经。

此前的2012年11月，李彦宏在百度内部发了一封公开信，提到百度缺乏狼性，太过于小资。“不知狼性为何物”的百度狠狠地学习了一把“什么是狼性”，副总裁对总监、总监对经理，百度公司一层层往下答疑。几个月过去了，员工还是照旧上班下班，狼性只是短暂的。

提倡狼性缘于李彦宏对百度在移动互联网上的忧心忡忡。腾讯有微信，淘宝有支付宝、天猫，但是百度除了地图稍有起色之外，并没有任何形成规模的平台级产品。

“百度在移动互联网上已经出手晚了，2013年是非常关键的一年，再不好好做可能就没有了机会。”一位百度移动云事业部员工告诉记者，提起2013，整个事业部都“剑拔弩张”，这是机会与挑战并存的一年。

百度急了

现在百度在移动上多点尝试，“不知道哪个地方长出一棵大树”，只寄希望于能够单点突破。

“春节后，百度将正式推出手机助手。”2月1日，一位接近百度的互联网行业人士告诉记者，这款类似于豌豆荚、360手机助手、腾讯手机助手的产品 ，将是百度2013年首发的重点旗舰产品。

“手机助手这款产品可以安装在PC上，类似于PC上的手机客户端，百度也可以将其在PC上的流量导过去。”这位互联网行业人士告诉记者，之前，360、腾讯两家的手机助手推出之后，装机量上涨得很快。在1年零3个月的时间里，360手机助手的装机量超过1亿，这让百度很是羡慕，于是“出手”了。

在手机助手这个项目上，上述百度移动云事业部的产品经理讲了一个小插曲：早在2010年，百度无线业务部门的相关人员曾申请做一个与安全级别相同的产品，但这个建议最终被李彦宏驳回，这让其后91手机助手、360手机助手抢了先。

除了手机助手这款APP产品，2013年，百度的移动应用会齐发，并且百度还会猛冲各个Andriod平台、以及苹果APP store的下载量。这其中，比较重要的是手机浏览器、移动搜索、手机输入法、百度应用中心等。

“百度开始着急了。”知名IT评论人洪波认为，目前腾讯在Andriod平台上的应用有几十个，最受欢迎的是微信、手机微博、手机QQ，尤其是微信已成为拳头性的产品，下载量达到3亿。但百度仅地图的下载量超过1亿，其它上规模的产品不多。所以，现在百度在移动上多点尝试，“不知道哪个地方长出一棵大树”，只寄希望于能够单点突破。

在2013年1月19日举办的百度年会上，李彦宏也明确表示，“中国互联网正在经历从PC向移动的转型，百度必须在移动时代迎来二次腾飞。”

百度一方面从移动应用来着手，希望最终能够导入终端，另一方面也从终端上切入。

2012年下半年的上海，百度易平台与手机设计厂商（Design House）的合作故事刺激着上海移动互联网人的神经。原本想从手机操作系统收费的百度也干起了“倒贴”的活儿。每一台植入百度易平台操作系统的手机，百度将支付手机设计厂商10元钱。一位百度负责易平台合作的技术员工告诉记者，自己每天的工作就是与这些手机设计厂商探讨植入的一些细节。

与此同时，百度以3500万美元收购了点心手机操作系统的消息甚嚣尘上。虽然官方至今没有公开这个消息，但自交易达成的那天起，就传遍了互联网界。业界称，“百度有钱，自己做不出好的移动互联网产品，可以收购”。

据一位接近点心业务团队的互联网人士透露，目前，点心的业务团队并没有并入百度，可能春节后，双方会逐步融合。“百度收购点心主要看中的是安卓优化大师，点心桌面、点心壁纸、点心闹钟等一批不错的APP应用，可以直接加入易平台，也可以放入百度应用中心。其中，安卓优化大师是重点，它目前的装机量有5000万，并且是系统级的应用，与手机安全的应用同属一个量级。”

对于重金收购点心，洪波认为，百度的易平台做得也不完善，在用户体验、细节之处与小米科技的MIUI相比，还有不小的差距。收购点心之后，可以进行优化。虽然易平台已经不是战略重点，但百度也希望在“端”上建立自己的生态系统，因此，百度易平台的推广与植入还是需要的。

“2012年，我们的重点在B端（指开发者），而2013年，我们要发力C端（指用户）。”上述百度移动云事业部员工告诉记者，2012年，百度的重心在于开发者，但现在要走向前端，面向用户。

迟到的决心

“直到2012年10月，百度才下定了在移动互联网上的决心。”

在前不久的百度年会上，李彦宏公开承认，“2012年对于百度来说，可能是近些年来最困难、最不容易的一年。”

上述百度移动云事业部的员工坦陈，2012年，百度在移动上摸索前行，业务部门的协调失当，以至于百度在移动上一直磕磕碰碰，没有做出什么有亮点的产品。

百度在移动互联上两个较大的尝试皆告失败。2011年9月举办的百度世界大会上，百度的易平台正式亮相。此时，百度还以为，能够借着易平台来扼住移动互联网的“咽喉”。

但是，这个深度定制Andriod平台的手机操作系统推广得并不如人意。百度曾与长虹、戴尔合作内置有百度易平台的手机，其后双方的合作也不了了之。

“当时，易平台是战略级的产品，百度还想通过手机操作系统来向厂商收费。”上述百度移动云事业部的员工告诉记者，经过市场的检验，手机操作系统这条路已经走不通。“到2012年，百度已经基本放弃这个想法，易平台也不再是战略级产品了。”

“谷歌对Andriod系统也正在往回收，一些UI（用户界面）设计也开始规范，深度定制的Andriod OS系统已经没戏。”一位接近百度的互联网人士告诉记者，百度除了拥有易平台的操作系统外，并没有自己的硬件来支持操作系统形成闭环。

除了易平台的判断失误外，在移动的另一领域，生活资讯社交平台“爱乐活”也基本全军失利。短短一年，爱乐活400多人的豪华团队分崩离析，缩减为100多人。爱乐活的故事也发生在“艰难的”2012年。

2011年底，全面整合了百度原电子商务业务“有啊”的爱乐活上线，被寄予成为百度中间页平台的厚望。所谓中间页战略，即打破搜索单线“产品越好用户停留越短”的怪圈，进而实现C端(用户端)收费的新业务增长点。在李彦宏的思考中，不能售卖的流量在中间页平台上可以变换一种变现方式，已经被售卖的被低估的流量则可以通过这个平台将商业价值放大。

洪波认为，百度在帮助商家进行线上营销上比较强，但是帮助商家进行打通线下与线上的营销上基本没有什么尝试，爱乐活就扮演了“小试牛刀”的角色。

此前，曾有公开的媒体报道称，爱乐活的失利是因为不专注、不落地以及团队的问题。一位从创业初期就呆在爱乐活的员工告诉记者，爱乐活一直尝试社交网络式的消费社区，但是做社区是慢工出细活的产品，需要花时间与精力，而运营是一个壁垒。“当时，爱乐活的团队成员都很优秀，刚开始分拆出来又都雄壮心，不免急躁了些。并且，爱乐活在做社区的同时，还在做APP产品。同时将精力分散到这两条线上，那么必然会哪一点也做不好。”

洪波分析认为，“爱乐活近期的大调整，证明在O2O这个考验线上线下综合能力的领域，爱乐活还没有找到感觉。”

目前，还留有最后一口气的爱乐活把全部希望都寄予移动互联网，也希望借助百度2013年在移动上的表现来获得新生。目前，爱乐活有秀美甲、北京味道等7款APP。一位负责移动互联网的投资分析师告诉记者，爱乐活的希望在移动上，现在重要的是将这些移动应用的量级做上去。

“2012年，市场部的员工看到了市场的一些变化，提出了不少好点子，但是相应的产品并没有跟上。” 这位员工有些郁闷地说，如果公司的认识一致，那么百度在移动互联网上的成绩单会漂亮很多。

两年前的2011年，百度认为移动互联网可能不会那么快到来，以至于在2012年以前，百度对移动互联网还处于浑浑噩噩的状态。

“直到2012年10月，百度才下定了在移动互联网上的决心。”上述百度移动云事业部的员工告诉记者，查阅了2012年第三季度的运营数据，发现用户对移动互联网的使用需求迅速增大，百度的移动产品下载量上升得很快，这说明百度的摸索是正确的。