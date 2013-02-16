娃哈哈启动收入倍增计划：10年内员工收入翻番

宗庆后给员工拜年，宣布启动收入倍增计划——10年内，娃哈哈员工收入要翻番

本报讯 陕西来的宋丽从娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后手中接过红包，坐在身边的3周岁零2个月的孩子叫一声“爷爷”——这已经是宋丽第4次在娃哈哈大家庭中过年，周围是她的同事们，满满152桌，总共1500多人。

昨天中午，一年一度的娃哈哈外地员工年夜饭开始了，宗庆后为了能够给所有在杭州地区的员工拜上年，海宁基地的新年聚会从中午就开始了。据了解， 昨天，宗庆后给留守员工光新年红包就发了100多万元。不过让员工们最为之振奋的是宗庆后宣布的“员工收入倍增计划”：确保在2020年之前实现员工收入 较2010年翻一番。

由“好声音”而为人熟知的“启力”、有着液体面包美誉的健康饮品“格瓦斯”、融合谷物与牛奶营养的“谷物传奇”……桌子上摆放着娃哈哈各款新产品，就连在娃哈哈工作了8年的李卫平都惊讶，虽然已是娃哈哈老员工，不过很多饮料他都没见过。

宗庆后正在台上向大家汇报成绩：营业收入636.31亿元，实现利税139.34亿，同比增长12.97%，上缴税金58.76亿元，同比增长7.96%。启力上市7个月就销售了1.85亿罐。

“我也希望大家都能回家过年，但对于饮料企业来说，过年期间就是销售旺季，因此很多员工过年都得留下来加班。”宗庆后每年除夕给员工拜年的习惯也沿袭了20年，随着企业规模越来越大，这除夕拜年的任务也越来越重。

“企业发展离不开员工，我们也希望员工能够分享企业发展的成果。”宗庆后说，他的目标，3~5年，娃哈哈能够实现营收1000亿，力争早日进入世界500强。

昨天，让员工们为之振奋的是宗庆后正式宣布，娃哈哈正式启动员工收入倍增计划：确保在2020年之前实现员工收入较2010年翻一番。

在海宁基地，记者随机找了几位娃哈哈员工聊天，他们都是工作7年以上的老员工。

“今年我们的工资又涨了，最少的每个月也涨了100元。”李卫平告诉记者，他们住在公司给他们建的廉租房里，月租金每平方米3元，房子都精装好的，他还有不少亲戚在娃哈哈，虽然过年很想家，但在娃哈哈工作让他很有安全感。

“凝聚小家、发展大家、报效国家”的家国文化一直是宗庆后推崇的。“为员工提供更好的福利与成长机会，采取增加岗位工资、提高生产效率等，让员工收入有机会有步骤地提高上去。”宗庆后说。