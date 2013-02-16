Facebook未来APP生态圈：围绕电影、书和健身

Facebook 正在和媒体大公司建立合作，这使得它有更多的机会在平台上去做电影、书籍的分享发现和健身工具。在今天的 Dive Into Media 会议，Facebook 主管合作的副总裁 Dan Rose 表示，Facebook 预计他们下一个APP生态圈的潮流会在上面所说的这些媒体类别上出现。

当 Facebook 第一次推出它的APP生态圈时，游戏是它的第一大类别，想想 Zynga 就知道了。而现在，游戏的声音尽管有一定的回落，但依旧是个大生意。在 Rose 看来，Facebook 平台生态圈上有很多来自新闻机构的消息。因为 Like 按钮，用户已经可以将成千上万的新闻分享到他们的信息流中。紧接着的潮流是音乐，现在像 Spotify 这样的音乐类别APP正建立在 Facebook 平台上。

但在新闻、音乐已经成为 Facebook 生态圈潮流之后，Rose 认为，下一轮建立在 Facebook 之上的内容发现APP将会有电影、书籍和健身三大类别成为主流内容。

在电影和视频这边，Netflix 终于加入了社会化分享功能。人们的新鲜事信息流中将会看到很多朋友正在看的电影和电视节目。而 Rose 表示，Facebook 将会让合作方使用一些用户分享的数据，让开发者可以做更好的个性化推荐，也会让 Netflix 这样的服务有更多来自 Facebook 的回流。而通过用户在 Facebook 上的分享，这项服务会成为连接观众和新内容的生态圈。类似的，图书这种消费级别更高的类别也会是一个在 Facebook 上做个性化推荐的好类别。通过 GoodReads 这样的APP和 Facebook 数据的接入，用户可以找到真正值得他们花时间去看的好书。

而健身类别的APP似乎也会成为 Facebook 生态圈的一个大指标。用户可以通过移动健身APP接入 Facebook，将他们锻炼的细节分享给朋友。