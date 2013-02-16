加多宝又现另类营销：“对不起”体走红微博

刚过去的情人节，以加多宝此前四个“对不起”系列微博为原型的网友恶搞版“无所谓”、“在一起”等系列“新鲜出炉”,再度引发网络热潮。此次事件源 于上月底广州中院禁止加多宝使用更名广告。就在两大凉茶品牌间的广告语之争尚未尘埃落定之时，加多宝又将营销战场搬到了微博上。

加多宝“哭”红网络

本月初，一组微博让加多宝“哭”红网络。一连四个“对不起”，配上可爱的宝宝与豆大的泪珠，也让加多宝借此直抒内心不平。

昨日，商报记者从加多宝相关负责人处了解到，此组微博缘起于广州中院的“诉中禁令”。而看似自嘲的四个“对不起”，其实是加多宝苦心设计的一场营销 事件。这也恰恰印证了加多宝品牌管理部副总经理王月贵此前接受商报记者采访时讲到的“营销平台是公共资源，并非对加多宝一家开放的有很多机会可以抓住。而 我们做的东西很简单，简单的东西便容易传播、复制与放大。”

这组微博在当天亮相后，短短数小时内迅速发酵，任志强（微博）、许小年（微博）等微博大佬均参与转发。

网友恶搞“没关系”引爆造句热

加多宝的“致歉”公开后，很快便迎来了“没关系”的回应。“没关系，是我们太囧，费了17年的时间才懂得祖宗留下中国的凉茶需要自己细心经营。”昨日，商报记者登录微博看到四个“没关系”回应出自一个名为“MADBRIEF疯狂简报”的官方认证微博，而非广药方面发出。

据了解，“MADBRIEF疯狂简报”为国内一跨界互动行销资讯网站的官方微博，该网站在微博上表示，“没关系”体纯属网站员工的随手创意，跟王老吉并无关系。

随后，商报记者向广药相关负责人求证，该人士表示，他们也看到了这些微博，但据他了解，“没关系”并不是由公司发出。

“没关系”体的出现，也愈发引爆了网友们的造句热情。截至发稿前，商报记者发现，“无所谓”、“在一起”等句式相继现身微博。这也推动加多宝的“对不起”系列微博目前已达到17万余次的转发量，赚足了眼球。

专家分析

做好悲情营销的两大关键

“这是悲情营销。”昨日，2008年至2010年三届网络春晚导演、知名网络营销策划师施孟其接受商报记者采访时表示。

据他介绍，“加多宝这次显然通过几个 对不起 一方面让网友产生同情，另一方面通过自嘲形成话题争议点，引发网民讨论，最终最大限度地吸引网民注意。”

重庆智派网络营销学院副院长杨艾祥认为，一是文案内容要通过“自贬”引发网民同情心；二是文案发布前必须要有一个引子，让发布者预先处于弱势地位。“两者都满足时，才能充分调动网民参与互动和讨论的积极性，也才能保证营销效果。”