微软：Surface的未来是一场马拉松

北京时间2月15日凌晨消息，微软周四称，虽然基于Windows8操作系统的SurfacePro平板电脑上周所受评价一般，但自上周六在美国发售以来，这种平板电脑的需求表现一直都很稳健。微软表示，Surface系列产品正开始“腾飞”。
许多零售店都报称，128GB版10.6英寸SurfacePro平板电脑的最初库存已经售罄，这种平板电脑带有铁笔，用户可同时购买售价100美元的附加键盘。64GB版SurfacePro平板电脑售价为899美元起，128GB版售价为999美元起。有报道称，微软零售店和零售巨头史泰博(Staples)旗下门店中的第一批库存都已经售罄。微软并未公布平板电脑销售量数字和第一批库存的数字。
微软今天发表声明称：“我们对SurfacePro需求表现如此出色感到高兴。我们现在的重点目标是，尽可能快地交付用户已经订购的Surface平板电脑。”
据法新社预测，微软SurfaceRT平板电脑去年第四季度销售量仅为100万台；与此相比，苹果iPad在发布后首个周末的销售量就达到了300万台。微软尚未对SurfaceRT的销售量数字作出确认；该公司CEO史蒂夫·鲍尔默(SteveBallmer)在接受法国报纸《LeParisien》采访时称其销售表现“适度”，但随后微软澄清，鲍尔默指的是公司在提高SurfaceRT供应和配送方式等方面的表现。
专业人士
微软发表声明称：“虽然(供应和配送方式等方面的)表现适度，但鲍尔默指出，市场对这种设备的接受度‘极好’，这就是他表示：‘不久以后，这种设备将在更多国家和更多商店中可用。’”此外，虽然SurfacePro的电池寿命和厚度受人诟病，但微软表示，社交媒体和消费者对这种产品的反响良好，尤其是专业人士。
微软Surface总经理帕诺斯·帕奈(PanosPanay)在接受ABCNews采访时称：“我们把重点放在专业市场和常做商务旅行的用户身上。SurfacePro的目标用户是专业的商务旅行人士，他们总在不停地旅行，而且无论如何也不愿在性能方面作出妥协。”他指出，SurfacePro更应被视为一种笔记本，而不是平板电脑；与此同时，SurfaceRT则更像是平板电脑。
跟SurfacePro不同，SurfaceRT的零售价为499美元，其处理器能耗较低，基于WindowsRT操作系统运行，这个系统不能运行版本较老的Windows应用。帕奈指出：“我们的重点目标是生产一种能被专业人士用来做所有事情的PC，而当你想要把它转化为平板电脑时也可以做到。我们想要用SurfaceRT创造一种出色的平板电脑体验，而SurfacePro则是为了让用户能做更多事情或是工作。”
但问题在于，为何微软不直接开发一种笔记本？微软规划及PC生态系统副总裁迈克·安吉洛(MikeAngiulo)对此表示：“在开始构建Windows8时我们就在想，什么东西是其他人不能推出的呢？笔记本这种形状系数的产品已经存在，而且我们就在与合作伙伴一起生产这种产品。”
未来计划
Surface平板电脑是微软在过去数十年中推出的首款PC，该公司已在Surface硬件制造和研发设施中投入了大量资金。鲍尔默曾表示，该公司将推出其他类似于Surface的产品，但并未透露细节。
多个科技网站上有传言称，微软计划在今年发布更多Surface产品，其中一种是SurfaceBook，其显示屏将比现有平板电脑大。
在被问及笔记本和Surface品牌时，帕奈并未对未来产品计划置评，但表示微软将此视为一场“马拉松”，而不是“短跑冲刺”。他表示：“(SurfacePro)这种产品需要一段时间才能被消费者采用，这对我们来说是场‘马拉松’，我们对短期和长期前景都感到激动。”
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