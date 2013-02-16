Swagger Cosmetics：下一个网上雅诗兰黛

女孩子们常常会在彩妆上花掉不少银子。但是很少有人会想为什么大牌化妆品那么贵。这周我在旧金山的Fashion Tech Night上遇到了Blake Karamazov，Blake让我看到了美国创业者敢想敢做的态度。在大学时期成为了化妆师的她，对化妆品认真了起来，除了经常遇到找不到自己想要的颜色的问题之外，Blake还开始研究为什么大牌化妆品如此之贵。为了搞清楚这个问题，她在大学里选修了化学课。不久，她就开始在公寓里制作化妆品，创立了自己的品牌Swagger Cosmetics，并开设了网站卖自己的产品。她的梦想就是成为下一个雅诗兰黛。

在大学上了几节化学课再加上不停地找书学习之后，Blake发现大牌化妆品里有许多填充物(Fillters)，这些填充物让彩妆成本降低，但颜色不容易却附着在脸上，非常容易脱妆。大牌彩妆的居高不下的价格主要来源于广告和其他运营成本。明白了这些之后，Blake买来制作化妆品的颜料，开始自己在家调配喜欢的颜色。她觉得用同样的价钱买原料，她制作的彩妆的质量会比大牌彩妆质量要好很多。

由于喜欢动物，Blake已经成为素食主义者快十年了。她的产品也全部都是没有做过无动物实验的。她甚至把眼影、唇彩、散粉的成分都公布在网站上，供大家监督。

成长于西雅图的Blake在西雅图已小有名气，很多人都慕名来购买她的彩妆。至今，她一个人负责从网络维护、制作彩妆、Facebook营销到发货全过程。上个月，她搬来旧金山，希望能与旧金山的创业者一起认真地发展她的彩妆帝国。

Swagger Cosmetics并不便宜，但是Blake认为它们更持久，质量更好。Blake说现在很多一线大牌比如雅诗兰黛、M.A.C、蜜丝佛陀都是从家庭手工业作坊开始的。而21世纪，网络能更好地帮助她这样的创业者做自己想做的事情，雅诗兰黛最初20年那些靠口碑所获得的业绩在网络时代也许一年就能够达到。

在美国有许多像Blake一样的独立彩妆开发者。他们会建立自己的网站，开发自己的产品。而也会有很多消费者愿意尝试新鲜的品牌。也许两年后Swagger Cosmetics就会红遍美国。每每看到这样的产品，我就会感叹在美国一切皆有可能。