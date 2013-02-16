三星真功夫等家族企业纠纷背后：亲情扛不住“玛尼”

【中国企业家网】利字当头，亲情薄如蝉翼?且看遭遇家庭纠纷的这些家族企业

亲情对抗“玛尼”，公司管理现灭顶之灾

当亲情遇上玛尼(money)，当公司管理制度遇上家庭纠纷，很多层面将折射出人性的沉沦和挣扎。

君不见，三星集团董事长李健熙与兄长、姐姐对簿公堂；真功夫原董事长蔡达标与前妻潘敏峰爱侣成仇敌；新鸿基兄弟阋墙……利字当头，亲情薄如蝉翼。而当家族企业遭遇家庭纠纷时，企业管理的神经也被随时触痛。

北京大学光华管理学院战略管理系教授高程德表示，夫妻、兄弟姐妹或亲戚间共同组建企业，虽然创业初期在降低内部管理的信用成本和外部交易成本效用方面尤为显著，而各成员在能力、投入等方面都不好定位，这种股权不清晰的状态很容易在企业做大后引发各方的利益之争。对于风险投资者来说，股权结构是否合理也成为判断项目好坏的重要依据之一。“今日资本”的徐新曾说过，如果三个人一起创业，各占三分之一股份，这种模式95%肯定要失败，她建议最好是一个大股东连同几个相对小股东的合作模式。

三星集团

幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭则各有各的不幸。——— 《安娜·卡列尼娜》列夫·托尔斯泰(LeoTolstoy)。

三星集团董事长李健熙的不幸则是来自于自家兄弟姐妹，更确切地说，是来自金钱———巨额家族遗产。稍有不慎，以三星电子和三星生命为核心的三星帝国或将分崩离析。

本月，三星创始人李秉哲的一份信托单引发的家族式遗产争斗案终于落下了帷幕。三星集团现任董事长，家族第二代继承人李健熙，这个向来强势的韩国“经济总统”也终于赢得了与兄长李孟熙、二姐李淑熙的官司，保住了近40亿美元的资产。三星帝国得以继续牢固。

2011年，李秉哲生前留下的财产信托单被公之于世———“三星创始人李秉喆假借别人名义隐藏的财产于2008年12月转到三星电子董事长李健熙的名下，问继承人是否放弃继承权，赠与李健熙。”李秉哲将家族企业传幼不传长，已是埋下祸根，信托单的公布不过是导火线。20 12年的情人节，年逾古稀的李健熙先后被长兄李孟熙和二姐李淑熙告上法庭，合计遭索赔逾8900亿韩元。

这是韩国史上金额最高的遗产官司。尽管李健熙多次从行贿、逃税和非法转让经营权等丑闻风波中全身而退，却也没能逃脱大多数家族企业的宿命，与手足的遗产争夺终于爆发。

幸运的是，三星帝国并没有为这场为时一年多的巨额家族遗产争夺战所撼动。相反地，在这期间，三星仍旧以其“狼性”速度在扩张。单就三星电子而言，2012年第四季度净利润7.04万亿韩元(约66亿美元)，同比增长76%，创造了三星单季盈利新高。20 12年全年营收56.06万亿韩元(约523.4亿美元)，同比增长超过15%。遗产官司缠身的2012年，三星也毫无疑问地成为全球手机和智能手机出货量的双料冠军。

三星帝国的成功，很大程度上归功于三星集团的中央集权式管理。虽然家族企业即将进入第三代的传承，但这一管理模式从未变更过，可以看到的是，在这一管理模式下，三星帝国日益扩张。同时，通过交叉持股的方式并辅以人际关系网络，李健熙家族从资本和人事方面，最大程度上地控制着整个集团，也规避税收。李健熙是这个帝国里面的“独裁者”，说一不二。

得益于中央集权式管理，再加上李健熙极强的执行力，当竞争对手还在反复商讨哪种产品更受市场欢迎的时候，“独裁者”李健熙早已拍板下定了。也正是如此，三星才得以迅速超越索尼，成为当今唯一能与苹果抗衡的企业。

而众所周知，李健熙对于企业经营有着“高度的危机感”。对于这个韩国家族企业而言，有强烈的危机感才能对未知的一切挑战或机遇做出及时正确的反应，从而超越对手。对自己的财产也是如此，即使是亲手足，李健熙也没有做出丝毫让步。