亚马逊的未来：下一个苹果还是下一个戴尔？

从苹果股价的跌涨轨道可以看出，一家公司要保持股价一直飘红，不但要有高市盈率和高估值，还要有能让投资者看的见的利润空间和发展前景。

深谙投资者的法门，即使亚马逊已是在线零售的龙头，亚马逊还是在马不停蹄的探寻新的市场和增长空间。只是亚马逊的在线销售仍然只占到美国零售市场5%的份额，在这种背景下，为了保持自己的增长速度，亚马逊将不得不继续寻找新的市场 ，但这能否达到预期的效果，还有待考证。亚马逊（Amazon）是下一个苹果（Apple）还是另一个戴尔（Dell）？

有业内人士认为，亚马逊可能成为下一个戴尔，原因如下：

一：尽管亚马逊在线销售正以至少3倍的速度在增长，但这种优势主要集中在书籍上，电子产品在线销售方面竞争激烈，为了保持自己的增长速度，亚马逊将不得不继续寻找新的市场。

二：要想征服投资者就要为他们带来高利润，但要让亚马逊微不足道的利润率大幅上升，短期能实现的可能性较小。

以下摘自福布斯中文网对亚马逊未来的分析：

对投资者来说，这是一个非常重要的问题。

苹果和戴尔的股票都曾拥有很高的市盈率，而且也都经历了一路回落的过程。当然，这两家公司的相似之处也就仅限于此。

苹果的估值水平因为公司飞涨的利润而下跌，而戴尔的估值水平回落却是通过更常见的股价下跌形式实现的。如今，苹果是全球市值最高的公司之一，而戴尔却沦为又一宗杠杆收购交易的目标。

是什么让十年前那么“昂贵”的苹果成为比戴尔好得多的投资选择？

好吧，史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）算一个理由，此外还有苹果革命性的产品。但如果苹果不具备另一个未受重视的优势，以上所有优势便不可能对投资者产生多大的帮助作用。2003年，苹果的往绩市盈率（trailing P/E）远高于100倍，该公司的年营收为62亿美元，其在美国个人电脑市场的份额约为3%。同期，戴尔的股票表面上看起来更便宜，其往绩市盈率约为35倍，年营收达到350亿美元，市场份额超过30%，在美国个人电脑厂商中位列前茅。换句话说，戴尔面前的助跑距离要比苹果短得多。

现在再看看那些数字，你猜亚马逊如今处于什么位置。该公司的年营收达到610亿美元，其在美国在线销售市场的份额超过15%，这基本上等同于2003年处在最佳时期的戴尔。亚马逊跟2003年的苹果更相像的一面在于，其股票的市盈率非常高，根据该公司今年的预期收益计算，这个数字在180倍左右。所以，亚马逊已经成为一架试图从航空母舰起飞的大型喷气式客机，而机上乘客获得一个好结果的概率非常低。

这与当前流行的看法背道而驰。尽管最近出现了获利抛售现象，尽管市盈率达到三位数，尽管还有各种不利因素，但是其股价在去年上涨了42%。与此同时，在以同样华丽的方式交出同样华丽的业绩报告之后，苹果的股价却回落到了一年之前的水平。

由于我们如今讲求的是即时满足，我们倾向于根据最新的数据点来调整我们的理论。于是，苹果即便交出了上季度盈利131亿美元的成绩单，却还被认为做得不够还，于是其股价在上个月大幅跳水。而亚马逊的股价却因盈利区区9,700万美元出现反弹。人们是这样解释这种现象的，即亚马逊拥有美好的未来，而苹果的好日子肯定快到头了。

为了支持这些理论，很多非常聪明的人开始引用尤金·卫（Eugene Wei）在去年11月发表的一篇博客文章。这位亚马逊的前高管是一位出色的业务分析师，他的文章揭示了该公司辉煌的运营历史及其残酷定价策略所具备的优势。

然而，人们真正挖掘出来的观点似乎是那一句：“拥有高利润率的公司——尤其是在科技行业——就像一头身体侧面挂着标靶的鹿。”啊哈，这就是人们对于苹果股价下跌的解释。