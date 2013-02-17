俞敏洪回首：新东方是1条不归路 后悔做这么大

时至今日，俞敏洪再也不用在学校电线杆上贴招生广告了。作为新东方董事会主席兼首席执行官，他帮助了很多怀揣“留学梦”的学生实现了梦想。

然而时过境迁，当年的“穷小子”面对的烦恼却依然不少。受扩张成本拖累而上涨的公司成本，抵消了收入增长、学员人数增加给业绩带来的提振作用，给新东方带来了一份“忧心忡忡”的二季度财报成绩单。与此同时，公司的千人裁员计划也正在进行中。

千人裁员计划严控成本

“今年5月之前，公司还将关闭15至25个盈利能力不佳的教学中心，预计裁员1000至1500人。平均遣散成本为6000至10000美元/ 人。”在近日的一次电话会议上，新东方总裁兼C FO谢东萤这样表示，由于过去四个季度新东方扩张大大高于预期，因此，未来新东方将考虑启动裁员计划。并且未来3至5年内，将严格控制新增学校和教学中 心。

近年来，新东方的快速扩张也使其成本不断的攀升，而过去一年的快速扩张下，新东方的成本费用激增而出现净利润亏损。新东方方面，将净利润亏损总 结为人力成本高、行业淡季以及收割政策等，而业内人士分析指出，新东方长期以来的扩张策略带来了高昂的人力成本负担，制约了其盈利能力。随着培训市场竞争 的日趋激烈，招生越来越难，在扩张教学网点后，招生状况依然没有改善，最终导致运营成本越来越高。

裁员是降低成本的最直接方式。公司最新发布的财报显示，二季度裁员扭转了公司连续三个季度员工环比均增加的趋势。在此前的一季度，新东方营收同 比增长25.8%，员工人数也同比增长40%。不过，财报同时显示，新东方二季度行政管理费用同比增加62 .1%，营收占比激增至46.86%.

“虽然通过扩张我们占领了市场，并达到了预期目标。但是，在过去的四个季度我们开设了238家学习中心，这实在太多了!此前，新东方计划一年开 设80至100个学习中心。而实际上我们一年的时间开设了238个学习中心，这显然严重影响利润。”谢东萤在此前电话会议中如是说。

因此，新东方在未来为了提高利润将做出一系列举动，包括走访、评估教学中心盈利水平;削减800至1500名员工;关闭15至25个无利可图的 教学中心。这一消息已经得到新东方相关负责人证实，他表示，为了不使影响扩大，因此不会进行得太快。主要裁减的是行政人员，以北京教学中心为首。而对于关 闭教学中心，该负责人称，由于盲目扩张，有些教学中心的招生不满，资源利用率比较低。对这样的教学中心，将考虑关闭。

本次裁员总数是新东方历史上最大规模裁员。新东方的新闻发言人孔建龙对此解释称，这是因为目前总人数增多的原因，其实这次和往年年终考核的裁员 比例类似。根据新东方的绩效管理体系和评估调整机制，每年各机构都会有5%至10%的员工考核结果为C。对于考核结果为C的人员，将降薪、调岗或解聘。

孔建龙进一步说明称，“新东方2013财年第二财季出现了亏损，所以我们加大了淘汰不合格的行政支持员工的力度，以更好地、更大程度地激励优秀 骨干教师。目前新东方全国的行政支持人员有15000人左右，按照5%至10%的比例，就是800人至1500人。我们会在科学合理的范围内，不断对于员 工尤其是行政支持人员进行有序精简和结构优化。”

根据美国投资公司T .H .C apital发布的研究报告称，预计由于冬季入学明显乏力，新东方2013财年第三财季预期可能不佳。寒假季通常是从1月初开始到2月末结束，基于该研究 报告截至1月23日对其在线报名的追踪，报名已经满班的冬季课程占总课程比例只有约35%。作为新东方主要来源的重点城市(北京、上海、广州、武汉)仍然 有大量可供报名的课程。

激进扩张时隔4年首现亏损

成本费用的上升背后，投资者看到的是新东方近年来的“激进扩张”，而公司本身也表示承认。

1月29日，新东方公布了截至2012年11月30日的2013财年第二季度财报。根据财报显示，二季度净亏损1580万美元，这距离上次财报出现亏损时隔4年。

新东方上一次季度净利亏损还是在2007财年的第四财季。对于为何5年后出现1580万美元的亏损，新东方董事会主席兼C E O俞敏洪表示：“在过去的四个季度中，我们净增加教学中心超过200个，而在2011年11月30日之前的四个季度我们只增加了80个，这给我们的成本费 用带来重大压力。”他还表示，本季度亏损中也有部分是由于SE C调查使得新东方在内部调查和监管程序上发生的费用。

对此，分析人士指出，新东方本季度亏损的主要原因是企业最赚钱的业务及地区疲软，而增长快的区域(二、三线城市)和业务盈利能力相对较弱。作为 新东方最赚钱的学校，京沪两地二季度表现继续疲弱。俞敏洪指出，该季度京沪两地营收增长只有20%，净利润下降超过50%，留学业务面临着日益激烈的竞 争。“根据市场的需要，我们不断减少班组容量。二季度留学业务学员人次同比减少7%，营收同比增长22%.”