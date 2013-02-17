京东商城7亿美元新融资用途猜想：买了当当！

今日，关于京东商城确认已完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资一事成为了业界晚餐后的讨论热点。尽管京东商城已经宣布这笔资金将用于公司运营、物流建设和投资发展新业务，但还是有“好心人”在为刘强东“出谋划策”。而在此之前的14日，雷锋网就曾发表评论文章，称手握巨额资金的京东商城应该考虑收了当当网。

雷锋网分析指出，当当网最大问题不在于还能撑多久，而是根本没必要再撑。图书是当当网的主业，在这一领域长久的打价格战的后果是致命的。尽管李国庆正在努力扩张百货类产品，但当当网在消费者心里，永远都是个卖书的，这种心智之中的既定认知，极难改变。因此，当当网不得已入驻天猫、吸取流量。而对于京东来说，图书只是为争取客户的附属业务，亏损一点对整体业务影响有限。“撒一点饵，再卖出一台大家电，毕竟是划算的。”

2010年，刘强东曾表示“五年内无意图书业务”，但仅仅在一年之后，京东商城便开始“高调打击当当”。而这正是“强哥精心布下的一个局，目的就是为了拿下当当，而终极意义当然在于提升估值”。一般来说，上市企业实施私有化，大多数都会提前布局，自己把盈利做得难看点，联合研究机构发研报，先对业务唱衰一翻，估值自然低了。而京东商城“则直接价格战打击你，打得你亏损，打得你股价大跌、市值大减，而且要让你的股东、投资者看不到希望，然后以较小代价拿下你。”当年，当当网股价最高时曾达到35美元，市值26亿美元，要想收购谈何容易。而现在，其股价不到5美元，市值区区3.65亿美元，收购难度自然大为降低，甚至“比京东自建图书业务的成本可能还更低”。

至于为何是京东来收购，雷锋网认为，主要原因在于当当网的潜在买家不多。“亚马逊虽业务最重叠，步子最稳，作风不符。大阿里集团，一直习惯于做平台，自已开店这种活，不太愿意干。苏宁呢，光在线3C产品业务就够它着急上火的了。”