搜狗被选择：受360百度挤压 或向腾讯售股

搜狗喜欢把中国互联网比做舞台。

或许正是如此，这家2003年诞生于搜狐的搜索引擎公司，常常带有一些娱乐圈的气息：在搜狗向中央舞台前进的过程里，不断有“绯闻”传出，涉及对象包括360、阿里巴巴、百度等一线大牌。如今，另一个长期暧昧的对象——腾讯浮出水面。

事情多少带有公关操作的痕迹。节前2月6日搜狗全年财报发布后，随即有媒体发出“周鸿祎密会王小川”的报道，而节后2月16日上班第一天，又传出所谓“搜狗洽购腾讯搜搜”的消息。官方未回应，搜狗公关总监王冠雄却在微博上暗示“洞房终归要进”。

来自腾讯的说法则是没有出售搜搜的计划，并表示流量业务是腾讯重要的平台，搜搜未来在移动互联网和地图街景等方面有很好的机会。

显而易见的是，搜狗并不具备拿下搜搜的财力基础，然而在“洽购”的噱头说法背后，搜狗和腾讯的确正在进行接触。据知情人士透露，搜狗和腾讯的谈判已经进入较深层面，预计腾讯投入资金和资源，而搜狗将“出让自己很大一部分股权”。

如同所有进入关键节点的谈判一样，搜狗和腾讯对彼此的期望、估值和筹码多少尚未达成统一，而这正是种种传言出现的动因。

屋顶

最新发布的财报显示，搜狗2012全年营收1.31亿美元、同比增长108%，继续维持三位数的增长速度。然而需要指出的是，去年第四季度搜狗的收入同比增速为78%，自此倒推四个季度，这一增速分别是：102%、123%、184%、248%。

净利润情况一直未予披露。可以参考的是，尽管去年搜狗发布语音助手等多款新产品，但也致使研发投入达到1亿美元——这几乎等于耗掉全年收入。

而来自CNZZ的数据显示，今年1月搜狗在搜索市场的占有率为7.95%，去年同期为7.70%；与此同时今年1月搜狗在浏览器市场的占有率为9.06%，去年同期为9.04%。份额没有显著变化，排名却从第二下滑至第三，落到360之后。

此外移动互联网这种热门的概念，对于搜狗来说也并非近在手边。搜狗CEO王小川节前就对媒体表示，无线搜索两三年后才有可能爆发。他指出无线搜索正等待整个产业进一步成熟，在无线领域有更多的产品形态出现。

搜狗增长仍然迅速，但上述趋势对于一家待IPO企业来说，颇为不利。

360去年引发的搜索市场变局中，搜狗原本平稳的发展路径开始变得凶险：以自有渠道切分搜索市场的玩法，遭遇来自360的挤压，360浏览器的占有率据称4倍于搜狗浏览器；以购买流量切分搜索市场的玩法，则被呼唤“狼性”的百度挤压。

越来越独立于搜狐体系的搜狗，在投入巨大的搜索消耗战中，境地越来越“穷”，无论从主观还是客观的角度讲，“思变”都是唯一的应对之策。搜狗必须摆脱这种困境，构思出更好的剧本，才有可能推动一场渴望已久的IPO。

上市能够带给搜狗的，不外乎仍是品牌、市场、资金、激励等方面的推动，然而一些业界和资本市场人士则认为，上市并不能让搜狗利益最大化。

矛盾

搜狗一直为IPO营造概念，从之前的“三级火箭”理论，到最新的升级版“三箭齐发”战略，识图构建商业逻辑上的闭环样貌。

不过与这种独立成长为大树的努力相比，外界更认可搜狗目前作为搜索格局中重要“变量”的价值。得益于中国互联网市场特有的现状，能够对360产生一定业务制衡的搜狗，通过合作或许能得到比上市更多的价值回报。

搜狗似乎也并不排斥这种路径。实际上，在搜狗发展壮大的过程中，借势成长已有先例。在广为流传的故事中，搜狗的价值因周鸿祎试图收购搜狗浏览器而被张朝阳重视，而王小川则进一步借助阿里巴巴注资获得独立发展的空间。

但这种模式也存在先天的矛盾，毕竟是两个公司，嫌隙难免。

去年7月，搜狗和阿里巴巴的两年情缘告终。阿里巴巴在购物搜索方面的雄心，是两个公司之间最大的阻隔之一。阿里巴巴的退出，意味着新的进入空间。一直与搜狗有密切合作关系的腾讯，被认为在这个时候加紧了介入搜狗的努力。

彼时腾讯经过518架构调整，搜索业务陷入低谷。尽管如此，腾讯依然很难将具有核心战略价值的搜索业务拱手让人。特别是在无线搜索方向，在微信目前势头的背景下。不过恰好搜狗也并未将无线搜索作为近期重点，双方仍有合作的空间。

所以搜狗和腾讯的绯闻，更像是双方为了巩固发展既有的业务合作，出于不同的战略目的，通过股权交易、讨价还价各获定心丸的一场牵手。

然而仍然不能回避的问题是，同样依靠渠道的腾讯搜索业务能在多大程度上扶持一个“外姓”盟友？不过这些“巨头”换取战略安全的决心不容小视。据说在与此类似的百度投资金山网络故事中，百度的资金已经打到对方账上。一切待解。