宏碁微笑曲线失灵：2012全年亏损 真实的谎言

【中国企业家网】自1992年施崇棠凭借“微笑曲线”理论再造宏碁以来，这家来自中国台湾的企业曾经一路凯歌，并数次试图竞逐全球PC份额第一名。但自2011年该公司首次出现亏损之后，越来越多的问题被暴露出来。

农历春节前，宏碁宣布对旗下的数款商标等无形资产减记约35亿元新台币(约合7.5亿人民币)，这一减记将反映在其2012年财报中。据此前财报显示，该公司前3个季度净利润达仅为4.55亿新台币，这意味着在该公司2012年的整体业绩注定将以亏损告终。即使抛去无形资产减记因素，该公司的市场表现亦不理想，不仅全球市场份额不断下跌，连一向强势的欧洲市场也被联想超过。

自1992年施崇棠凭借“微笑曲线”理论再造宏碁以来，这家来自中国台湾的企业曾经一路凯歌的向上发展，并数次试图竞逐全球PC份额第一名。但自2011年该公司首次出现亏损之后，越来越多的问题被暴露出来，从品牌管理混乱到奥运营销失败，从市场份额下降到手机业务发展缓慢，到底是微笑曲线理论出了问题?还是宏碁并为正确贯彻这一理论?这将是2013年宏碁试图扭转局面前需要思考的问题。

宏碁困境：品牌 产品 市场

多品牌战略曾经是王振堂引以为傲的业绩之一，在宏碁高速迅速发展时多品牌战略被人盲目称道，宏碁董事长王振堂曾在各种场合表示，Acer的最终想法就是要给不同的客户提供不同定位的产品，Acer母品牌始终保持创新和技术领先的特性，Gateway和Packard Bell会走苹果般时尚和潮流路线，而eMachines更加讲求性价比。但今天宏碁旗下的多个品牌已经成了负担，据此前宏碁公告透露，宏碁无形资产将减记35亿新台币，eMachines品牌将停止运营。

事实上，在今天的PC市场上，除了Acer外，宏碁其余持有的多个品牌至今都不是全球品牌，而就是在其各自的市场内，Gateway、Packard Bell和eMachines扮演的都是低端产品角色，并没实质意义上的不同，更悲哀的是，Acer品牌扮演的角色和他们也并未拉开距离。eMachines品牌停止运营并不意味着宏碁品牌战略的明晰，在奥运营销战略失败后，Acer品牌如何走向高端仍是宏碁需要思考的问题。

宏碁前任CEO兰奇在离职后曾向多家媒体抱怨过宏碁在移动终端领域动作过于缓慢，据悉，208年宏碁就已60亿台币并购了倚天手机，却数年时间过去，曾经略有声势的倚天手机早已不见，宏碁手机仍还处于试水阶段。一位宏碁内部人士透露，在押宝上网本初尝甜头却最终失利后，宏碁内部对手机和平板等新业务的发展意见一直不统一，在智能手机市场上长期未见起色。

台湾今周刊杂志在撰文探讨宏碁及HTC衰落内因时曾提到，因为台湾本土市场太小，所以宏碁选择欧洲市场作为自己的home market，但是在1月30日的联想财报沟通会上，一个让业界震惊的消息传出，在昔日宏碁CEO兰奇的带领下，联想在欧洲市场上的市场份额已经超越了宏碁，宏碁的home market已被攻破。而在全球市场上，宏碁也已经连续多个季度市场份额环比同比持续降低，且并无好转迹象。