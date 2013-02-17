京东7亿美元融资详解：分两轮到账 IPO提速

核心提示：京东商城爆出劲爆消息：完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资，投资方包括加拿大安大略教师退休基金和Kingdom Holdings Company；这有可能是京东上市以前最后一轮融资。

京东商城完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资

就在不少互联网公司还在放假之际，京东商城爆出劲爆消息：完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资，投资方包括加拿大安大略教师退休基金和Kingdom Holdings Company；公司一些主要股东亦跟投了本轮。这有可能是京东上市以前最后一轮融资，让业内感到震撼的同时，也疑惑京东刚获得安大略教师退休基金约4亿美元后，为何又获得一笔天价融资。

腾讯科技向京东内部人士求证，此次融资正确的理解是，京东在2012年全年及2013年初总共获7亿美元融资，加拿大安大略教师退休基金上次投资与这次投资案子只是完成时间不同。这轮融资后京东估值依然为72.5亿美元。

那么，京东为何要获得这笔融资？资深人士表示，尽管当前在B2C行业京东与天猫已形成电商两极，并与苏宁、国美在线上拉开距离，依旧大幅亏损的京东仍面临不小挑战。

正望咨询总裁吕伯望对腾讯科技表示，前几年京东以统一的服务标准压过淘宝商城，在北京、上海等地几乎和淘宝商城平分秋色；但分拆并改名为天猫后的淘宝商城近年来狠抓服务标准的统一和提高，并以其市场支配地位垄断商家资源，使京东扩张很有挫折感。一旦阿里巴巴整体上市，天猫获得更大资金支持，京东将面临更大压力。

另一方面，苏宁、国美缠着打京东，京东要想获得盈利，不得不与硬碰硬的打消耗战。当当、亚马逊中国、腾讯旗下电商易迅网也对京东死缠乱打，京东面临的是不上不下的两难处境：扩张不成功、上不去，会被苏宁、国美以及其他后来者缠打致死，只要被苏宁、国美超越，京东就活不了；扩张成功又很难，除非2013年IPO，能够打开镣铐去拼杀。

“速度、速度、速度！这是京东的生命线，扩张的速度才能让京东继续把苏宁、国美及其他对手甩下去。”吕伯望说，京东这一路跑下去，路上的加油站不多，为了赶到前方的IPO加油站，可能得用最省油的速度巡航，但为此将承担被苏宁、国美超越的风险。

这轮融资显得尤为必要。京东CEO刘强东曾强调，京东在战略型业务上可能继续亏损，不是京东不能盈利，而是如果过早追求盈利，丧失的将是对未来的投资。此轮融资中，京东也指出，资金将用于公司运营，面向未来投资发展新业务，及继续加强物流体系的建设等方面。

这轮融资也让京东上市步伐变得紧迫。公开资料显示，安大略省教师退休基金会是加拿大最大的单一型专业化退休金体系，总资产达1182亿美元。安大略省教师退休基金会不像一般PE、VC那样对单一项目表现激进活跃，而注重长期收益性与稳定性。

尽管刘强东表示，京东并没有任何资本上的筹备，应该是2013年还是不考虑上市。按照新条款，安达略基金还有五年。不过，外界认为，在资本对电商投资基本处于观望之际，刘强东要求京东第四季度实现真正意义上盈利，也释放出强烈的IPO信号。