【微点评】鲁振旺：京东还是婴儿 7亿融资助跑转型

【中国企业家网】京东商城确认已完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资，刘强东在公司内部邮件中首谈此轮融资，他透露：本轮融资已经到账，迄今京东账户上最多已经拥有超过150亿的现金储备。

谈及融资，刘强东表示，“融资不是一个技术，没什么值得高兴的。有了钱未必行，但是没有钱万万不行！本轮融资已经到账，迄今我们的账户上最多已经拥有超过150亿的现金储备。这些钱将会保证我们不必顾忌短期财务表现，立足未来进行长期投资。”

同时，刘强东也声称，京东要做的不是一个成功的电子商务公司，“我们真正做的是平台，一个和阿里完全不同的平台。”

对于京东融资7亿美金，电子商务观察员鲁振旺总结三点：1、此次融资对于缓解现金流很有帮助，京东不缺钱，但都是加长账期和保证金，不敢乱花；2、对发展新兴业务有帮助，毕竟购销业 务不会赚钱，亚马逊天猫都是靠增值业务和平台赚钱的；3、可更从容应对惨烈竞争，苏宁腾讯来势汹汹，阿里大额融资磨刀霍霍。

对于京东要做平台，鲁振旺表示：“7亿美金不是京东的救命稻草，只是转型的草料，真正体现京东未来价值的部分，包括平台、数据、金融和移动四大业务，京东还是一个婴儿，现在是转型的关键时刻，7亿美金为转型提供了非常好的时间窗口”。