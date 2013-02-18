京东7亿融资：收官之战还是扩张之战？

“融资不是一个技术！没什么值得高兴的！有了钱未必行，但是没有钱万万不行！本轮融资已经到账，迄今我们的账户上已经拥有大量的现金储备！这些钱将会保证我们不必顾忌短期财务表现，立足未来进行长期投资！ ”刘强东在内部中如是说到。正如他所言，新年上班开始，京东就给大家扔下了一枚重磅炸弹。

16日晚间，经证实，京东商城确认已完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资，刘强东在公司内部邮件中首谈此轮融资，他透露：本轮融资已经到账，迄今京东账户上最多已经拥有超过150亿的现金储备。

这轮融资既包括2012年11月已经宣布的加拿大安大略退休基金领投的4亿美元，也包括此次新进入的投资者Kingdom Holdings Company所投的3亿美元。共计7亿美元。一边是管理着1182亿美元的退休基金，一边是沙特阿拉伯的巨鳄，此外公司的一些主要股东亦跟投了本轮。

京东商城已经宣布这笔资金将用于公司运营、物流建设和投资发展新业务，但还是有“好心人”在为刘强东“出谋划策”。在此之前的14日，雷锋网就曾发表评论文章，称手握巨额资金的京东商城应该考虑收了当当网。

扩张之战

京东为何要获得这笔融资？资深人士表示，尽管当前在B2C行业京东与天猫已形成电商两极，并与苏宁、国美在线上拉开距离，依旧大幅亏损的京东仍面临不小挑战。“速度、速度、速度！这是京东的生命线，扩张的速度才能让京东继续把苏宁、国美及其他对手甩下去。”吕伯望说，京东这一路跑下去，路上的加油站不多，为了赶到前方的IPO加油站，可能得用最省油的速度巡航，但为此将承担被苏宁、国美超越的风险。

而如果不出意外的话，京东商城将于今年完成上市的最后一跃，这不仅因为新一轮成功融资，将一扫此前业界给予京东商城的“现金流断裂论”，更因为京东商城相较国内其他电商，具有明显的销售额规模和物联网技术应用优势，而后者恰恰是国家产业政策重点扶持之处。

北青网认为，虽然京东商城不急于上市，但是国内另一家电商巨头阿里巴巴有可能选择在今年上市，虽然两家公司的经营模式并不完全相同，但在一些海外投资者看来，京东商城和阿里巴巴旗下的天猫和淘宝都属于竞争关系。如果阿里巴巴抢在京东商城之前上市，而在京东商城身后，苏宁易购、易迅网、国美在线等对手都不容小视，因此京东商城如今面临的是前有强敌、后有追兵的竞争局面，7亿美元的融资很难让其从容的“休养生息”。

不过，京东商城眼中的目标似乎并不只是上市。在昨日披露出的京东商城内部员工邮件中，刘强东强调融资“没什么值得高兴”，其目光仍聚焦在盈利上。而且，刘强东再次重申了京东商城的资金实力。他表示，目前，公司最多已经有超过150亿元的现金储备。

刘强东表示，如果京东商城在几年前放弃品类扩张、放弃做平台、放弃做物流，那它已经是一个盈利的电商。但京东商城要将所有业务平台化，未来，京东商城将陆续开放Web、物流、信息系统，同时布局金融平台业务。“今天花掉的每一分钱，将来都会10倍、100倍的赚回来。”

在人民网看来，电商业以炒作为能事，过早借助开放式平台以图低成本扩张的同时，京东商城却能前瞻地看到，开放式平台主导权的重要性。正基于此，在过去6年中，京东商城能够不计较短期赢亏，下大力夯实基础，在成功完成物流系统、信息系统和品类系统的基础建设之后，推行以我为主的开放式平台。

当然，在京东商城成功完成第四轮融资、且上市指日可待之当下，我们仍有必要对其警示：营销低成本提高知名度固然可行，却不可以欺瞒消费者为代价；扎马步以图大战略虽可敬可佩，但亦需考虑到投资者的耐心。

电商收官之战

I黑马撰文称，电商是趋势，但做趋势往往死的更快，因为很多时候你分不清是形势让你起飞，还是本事让你起飞。 普通意义的电商，说白了就是流量竞争，得流量者得天下。稍微有些头脑的做做品牌，比如凡客。京东则下了很大的功夫在物流和供应链上，这一点远见和耐心，是其他电商无可比拟的。虽然凡客也看到了这一点，并在如风达上也做的不错，但凡客的客单价和毛利率成了先天的制约，其实比较可惜。因为走对了，没坚持下去。其他人则死不足惜，属于坚持的走错了。

在京东深挖基础建设的时候，大家都在沸沸扬扬的融资炒作买流量，在京东高举高打品牌建设的时候，大家却有些后继无力支撑前行苦等京东倒下，而在寒冬中电商竞争的最后关头，京东再次融资成功，而其他人却已经奄奄一息。本质上，其实并不是一个融资多少的问题，却有一个田忌赛马的意味在里面。

2012年显然是电商小年，随着经济的萧条和紧缩，电商行业挤出效应明显，小型垂直电商纷纷或倒闭或并购或转型，而另一个电商明星凡客七轮融资之后，业务停滞明显，上市无望只得瘦身自保，业务增长明显放缓。

I黑马表示，良好的物流供应链带来了良好的用户体验，低成本高效率，单月库存周转只有二十多天，是亚马逊四十多天的一半，这些都不是一朝一夕可以建立起来的，而一旦建立起来，就是京东的价值，就是壁垒。

其他电商现在的声音都比鼎盛时期小了很多，基本都在自保的困境之中，或者易迅这样的富二代喊得虽响，数据却差距太远。京东回头看去，几乎已经看不见对手的身影，而所有人都咬着牙在等京东油尽灯枯再上去分食，结果京东宣布第四轮融资成功，让远望者一口甜血涌上喉头。由此i黑马认为京东进入了收官阶段，在内在价值和外在资金都占有巨大优势的情况下，几乎没有人有能力可以翻盘。而阿里拿出的一千亿去做物流，没有三五年，也不会成型，而三五年后，是什么局面，谁又能预料呢?

萧条环境之下的此消彼长尤为可贵，电商大战到了最后基本也可以盖棺论定，京东年前提出的“修养生息”战略基本上已经对这种情况做了预判，以现在的形式来看，能打败京东的，也确实只有京东自己。