苏宁酝酿大变革：张近东反思三年电商冲击

在结束与国美的数年缠斗之后，张近东紧随马云的步伐，带领他的苏宁帝国走上新的变革道路。这一次对手不是同行，而是本不是对手的对手。

与网商帝国阿里巴巴一样，零售业巨头苏宁也将擂起变革的战鼓。

多位内部人士透露，为了应对电商的挑战，苏宁将从组织架构、年度计划、经营策略、人员安排等方面进行全面调整，目前方案已经基本确定并对中高层内部传达，或于本周内对外宣布。

在过去几个季度中，苏宁的业绩十分明显的反映了来自电商的爆发力：实体店表现一般，但苏宁易购成长迅速。

根据财报，苏宁电器前三季度实现营业收入724.31亿元，同比增长7.1%，归属于母公司净利润23.52亿元，同比下滑31.28%。单季 度来看，第三季度实现营业收入252.4亿元，同比增长7.89%，归属于母公司的净利润5.98亿元，同比下滑36.92%。

其中，最为关键的指标——线下实体店“同店增长”为-10.11%。国都证券分析师赵宪栋分析说，同店负增长除因宏观经济不佳带来的需求下滑外，最重要的因素就是线上销售的持续发展。

相比之下，苏宁易购增速迅猛，2012年总收入183.36亿元，虽然未达年初200亿元的销售目标，但是与2011年比已经实现了210.8%的增长。苏宁主要竞争对手京东商城2011年净销售额210亿元，2012年交易额为600亿，同比增长率仅为185%。

十年，不是对手的成了对手

对苏宁刺激更深的是马云与王健林的亿元电商赌局。在2012年CCTV经济年度人物颁奖典礼上，万达集团董事长王健林和阿里巴巴董事会主席马云设下赌局，到2020年，如果电商在中国零售市场，整个大零售市场份额占50%，王健林给马云一个亿，否则马云给王健林一个亿。

马云认为，电商不可能完全取代零售行业，但也会“基本取代”。王健林则认为，电商份额目前仍然很小，零售渠道仍然有独特的存在价值，而且零售商会采取措施积极应对。“一定要坚守传统产业，但是在传统产业基础上尽可能去创新，也包括向马云学习。”

苏宁董事长张近东在内部讲话中指出，如果按照这样的假设，未来十年的消费市场，不消分流一半的销售，现在所有的零售企业都将丧失利润和生存能 力。他认为，未来的零售企业，不独在线下，也不只在线上，一定是线上线下的完美融合，没有线上就没有线下，有了线下才能有更好的线上。

“过去二十年，苏宁由小到大、由区域到全国，始终面对竞争。我深刻地感受到，竞争是永恒的，不断变换的是对手和竞争手段。新的十年，不是同行的 成了同行，不是对手的成了对手。”张近东对在场的苏宁中高层说，这并不是针对苏宁的挑战和竞争，这是针对整个零售行业的挑战，这是面向所有零售企业的竞 争。

在张近东看来，长期以来，商业零售在中国并没有受到格外的关注，农耕时代衣食堪忧，自然得重农轻商，工业化初期商品短缺，肯定要重工轻商。商业 零售的崛起，是工业化充分发展、产能相对过剩的必然结果。如今中国正在进入内需驱动、消费主导的发展阶段，零售企业即将迎来春天。

苏宁：做“店商+电商+零售服务商”

在上述讲话中，张近东从苏宁三年的网商运营经验，总结出两点结论：

第一，电子商务的主力军应该是店商，而不应该是电商，无论店商还是电商，零售盈利的精髓都取决于本地化的经营和服务；第二，电子商务的发展要由零售企业自己主导，而不是由电商服务商主宰，电子商务是实体经济不是虚拟经济，虚拟经济主导实体经济必然导致泡沫经济。

一位内部人士告诉新浪科技，苏宁的新定位是“店商+电商+零售服务商”，做好线上线下融合的同时，逐步转型为“零售服务商”，不断对外开放苏宁的核心竞争力。在内部，这种新模式被称为“云商模式”。

他透露，苏宁的物流体系在搭建初期就被要求要按照第三方物流的方式进行运营，以便未来将物流能力向供应商与其他合作伙伴全面开放。

此外，苏宁还在大力投入IT方面的研发，在南京总部、美国硅谷、北京、深圳等地设立研发中心，计划在全国建设10-12个云计算数据中心，未来向合作方开放云服务与系统成套解决方案。

在此之前，苏宁易购的架构调整已经逐渐浮出水面：开放平台业务与采销分离，独立运作，由专门的团队负责。开放平台为入驻商家提供支付、金融、数据、营销、托管服务、仓储物流、云计算等配套服务。

无独有偶，昨日京东商城商城CEO刘强东也在内部邮件中强调业务平台化的重要性。他说：“京东真正做的是平台，一个与阿里完全不同的平台，京东 陆续开放Web、物流、信息系统，同时布局金融平台业务，所有业务都将向社会开放，都将成为一个又一个平台，最后形成一个庞大的平台网络。”

“电商已经从融资战、流量战、营销战、价格战转换为平台整体能力的竞争，2013年将是阿里、京东、苏宁、腾讯四大电商的平台之战，而其他电商玩家只能被逼走上‘小而美’之路。”一位电商行业高管如是说。