即刻止步：邓亚萍不懂行 堪比李彦宏拿乒乓球冠军

邓亚萍做搜索引擎难度堪比李彦宏拿乒乓冠军。

邓亚萍被质疑不懂行 互联网资深人士直言

17日，网上一篇关于搜索引擎国家队“即刻搜索”的文章，尽管匿名，依旧引发广泛关注。这篇网文称“‘即刻搜索’将裁员百人，业绩不佳”，并质疑团队领头人“邓亚萍不懂搜索行业”。

拥有4块奥运金牌、剑桥大学博士学位；求学期间兼任国际奥委会和北京奥组委工作；从共青团北京市委副书记任上奔赴有国字头背景的创业公司任CEO——和“即刻搜索”这个生疏的名字相比，多次华丽转身的邓亚萍，这次引起大众注目的不再是她的不败战绩。

传两年花掉20亿 “即刻搜索”陷身裁员传闻

匿名网文透露：“‘即刻搜索’到现在基本没有收益，领导不愿意了，把小邓教训了一通，要勤俭节约，不能铺张浪费、人浮于事。于是，一张百人裁员名单出炉了，据说近期就将公布。”

坊间也有多个传言指称，“即刻搜索”两年花掉20亿元、购买数百台服务器招致高层不满，“即刻搜索”面临裁员，总经理邓亚萍过于倚重刘骏团队而受到批评等。

根据互联网Hitwise的数据，2012年12月，中国搜索引擎访问量前10位分别为百度、360综合搜索、搜狗、谷歌香港、百度图片、搜搜、谷歌(英文)、必应、谷歌中国、有道搜索。搜索行业的小弟弟——“即刻搜索”不见踪影。

“即刻搜索”的前身是人民网(603000)推出的“人民搜索”，是搜索行业国家队。与它同期诞生的，还有“盘古搜索”。

作为搜索行业的“奇葩”，根据人民网招股说明书，2010年“人民搜索”营业收入为零，净利润却达3000余万元。

让邓亚萍做搜索引擎完全是害她

2010年9月，邓亚萍出任人民搜索网络股份有限公司总经理。在“乒乓女皇”号召下，原谷歌中国工程研究院副院长刘骏、安卓1.0系统开发参与者钱江等精英加盟。

2012年6月，“即刻搜索”再次更新LOGO，同时推出涉及广告业务的商业系统，并宣称进行差异化竞争，重点关注民生类产品，如食品安全等。

排除邓亚萍的个人影响力，“即刻搜索”与360公司去年在搜索市场上“风生水起”的搅局相比，搜狐IT特约评论员葛甲的评价是“人家根本没琢磨跟你玩”。