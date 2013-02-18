优衣库扩张路线：海外扩张加速意欲收购GAP

虽然目前还不能证实日本零售巨头优衣库母公司迅销集团是否会并购美国服装大牌GAP，但不可否认的是，优衣库近年来的扩张步伐正在加速，在中国的开店速度也达到空前水平。

曾复制GAP模式

日前，外媒报道称，迅销集团有意收购GAP。但GAP发言人Edie Kissko表示对此不予置评。

在消息出来的当日，GAP股价收盘大涨4.8%至32.88美元，盘中更是一度上涨7%至33.55美元，是自去年8月以来的最大单日涨幅。

事实上，2004年以来至2011年，GAP的年销售额减少了超过16亿美元，降幅达到32%。相比于ZARA和H&M等快时尚品牌在12～21天就能推出新的时尚服装和更为低廉的价格，以90天甚至更长的生产周期来推出T恤衫和卡其裤等产品的GAP几乎丧失了竞争优势。

一位业界人士也对《第一财经日报》表示，虽然目前无法证实迅销集团是否存在过这样的收购意图，但是优衣库早年向快时尚转型时的样本就是GAP，在优衣库火起来之前，GAP是日本唯一一家强大的外资快时尚品牌，当时它强大的终端采集和物流配送，使其具有快速设计、生产和更新的能力，这都给予了优衣库以启示。此后，优衣库也采用了这种从产品设计和生产到最后的销售环节全部由自己掌控的模式。

同时，优衣库和GAP都希望涉足“轻奢”领域，来提高自己的利润和品牌价值，从这一点上来看，这两家快时尚大牌的短期目标也十分相似。

去年11月底，迅销集团从Star Avenue Capital和J Brand手中收购J Brand Holdings LLC 80.1%股份，共花费大约2.9亿美元外加1000万美元的咨询费。

J Brand是一个高利润品牌，2011年J Brand净销售额约为1.24亿美元。迅销集团首席执行官Tadashi Yanai（柳井正）也曾对外说：“我们将继续扩展迅销在一些可以负担得起的奢侈品类别的品牌，加强集团在牛仔类别的能力。”

长期以来重点打造T恤衫和牛仔裤的GAP也一直希望向奢侈品或高端产品转型。去年12月，GAP以1.3亿美元现金收购零售商Intermix，预示着5年来GAP首次通过收购向奢侈品业迈进一步。

柳井正还说过，迅销集团有数十亿美元在准备收购。这可能是最快的途径，但这也是一个很大的赌注。

另有分析人士说，如果迅销集团想更牢固地掌握美国市场，应该收购一个美国强有力的品牌，比如GAP。2007年，迅销集团欲9亿美元收购纽约巴尼百货，但是被拒绝了。

扩张路线

不过，对于柳井正来说，建设好优衣库或许比直接收购更有利该品牌的长远发展。

目前来看，迅销集团正在以优衣库为核心，扩大自己的品牌线。

2012年11月，迅销集团在东京银座百货开出了一家叫做“Uniqlo Marche”的多品牌综合店，集团旗下的Uniqlo、Comptoir des Cotonnniers、PLST、G.U等品牌都在这家店内有售。

而优衣库也在进行一些多样化的尝试。比如，从2011年下半年起，优衣库就持续推出和设计师的合作计划，设计品类涵盖多样。在产品风格上，优衣库的百搭和廉价也走在业界的前沿。

当然，最值得称赞的还是优衣库对SPA（Specialty storeretailer of Privatelabel Apparel）的模式运用得十分到位。

评论人士马岗曾对记者分析称，由于不存在中间环节，优衣库可以“用更低的价格提供同样品质的产品和服务”。掌握渠道控制权也可对产品质量进行有效控制，此外，由于所有零售店铺都由公司直接参与管理，可以及时获取店铺销售信息，调整产品结构及改善服务质量，避免了传统方式中对市场反应过慢的缺点。

如今优衣库在全球的门店数已近千家，销售额也因此攀升。迅销集团财报亦显示，得益于积极的海外扩张策略，截至2012年8月末的上一财年，净利润同比增长31%至716.5亿日元（9.18亿美元），营业利润增长8.7%至1264.5亿日元，营收增长13%至9286.7亿日元。

而在扩张策略上，优衣库似乎更看重新兴市场。

优衣库方面对记者表示，对于中国市场格外看重。2012年，优衣库在中国内地开业门店总数为138家。柳井正去年还曾宣布在华开出千家门店的计划，未来十年优衣库在中国将以每3天开一家店的速度扩张，并且将全部采用直营方式。柳井正希望，未来10年，中国市场销售份额能超过日本市场，达到1万亿日元。

不过，优衣库的平价策略以及单店大规模的模式，在它的快速扩张中也给其成本控制和利润增长带来压力。

马岗分析，高品质为它们吸引客流，但是低价却让它们的利润有限。而且优衣库的服装并不完全走时尚路线，比起ZARA、H&M，它的流行度还远远不够。

正因为此，今年1月份，有消息称，优衣库有意在年内赴港IPO。对此，优衣库方面当时对记者称，2013年依然会保持高速度开店，但关于上市一事暂无相关信息。