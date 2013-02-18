《西游》票房创纪录 华谊兄弟恐难复制光线传奇

在低成本影片《泰囧》创下12.4亿元的票房奇迹之后，周星驰导演的《西游？降魔篇》(以下简称《西游》)被资本市场认定为下一个投资机会。

从业绩来看，《泰囧》12.4亿元的票房最终给光线传媒(300251，收盘价32.63元)带来了4.65亿元的分账收入，这使得其股价在一个月内大涨90%；而《西游》的发行方华谊兄弟(300027，收盘价19.00元)享有该片在大陆毛收益12%的发行代理费以及净收益70%~90%的分成收益，有券商研究员计算，若《西游》票房突破10亿元，华谊兄弟获得的净利润将达2.5亿元左右。

但有私募人士对《每日经济新闻》记者表示，“《泰囧》能让光线传媒大涨是因为超出预期，但市场对《西游》早有预期，光线传媒的走势在华谊兄弟身上难以复制。”

票房分账谜团解开

《西游》于农历大年初一上映，首日票房就超过7684万元，创下了国产片首日票房纪录；随后在情人节当日，《西游》再度发力，收获1.22亿元票房，打破了进口大片《变形金刚3》单日1.14亿元的票房纪录。目前，该片的票房已经突破5亿元，成为春节档最吸金的影片。

虽然票房一路走高，但此前《西游》的票房分账却一直是个谜。文化中国传播相关负责人曾公开对多家媒体表示，《西游》的投资份额分别为：比高集团占30%，文化中国传播30%，威秀电影30%，安乐影片10%，华谊兄弟只是《西游》的发行商。

华谊兄弟在《西游》的票房分账中到底占有多大比重？在遭到诸多质疑之后，华谊兄弟在节前紧急澄清了《西游》的分账模式，其表示，除了大陆地区发行毛收益12%为发行代理费外，同时享有大陆地区发行净收益70%至90%的分成收益。

在公告中，华谊兄弟明确表示，“根据华谊兄弟与比高电影发展有限公司、崴盈投资有限公司及其他合作方就电影《西游》签署的一系列相关合作协议的约定，公司为该影片在大陆地区的出品方、投资方和发行方。”

具体来说，华谊兄弟负责《西游》在大陆地区的运营和发行，根据协议的约定，公司除了收取该影片在大陆地区发行毛收益12%的发行代理费外，还享有取得该影片在大陆地区发行的大部分分成收益的权利。根据该影片在大陆地区的发行情况，其他投资方享有取得该影片在大陆地区发行净收益10%至30%分成收益的权利。

一名券商研究员向《每日经济新闻》记者表示，“我们估计，如果票房超过6亿元的话，华谊兄弟获得的净利润将在8500万元左右，如果票房突破10亿元，净利润将在2.5亿元左右。”

泰囧奇迹或难复制

《泰囧》票房成绩超10亿元，观影人次超3000万，创造了国产电影的多项纪录，这也让投资该影片的光线传媒股价1个月上涨93%。作为机构强烈推荐的华谊兄弟这只“白马”股，是否会借《西游》的机会同样上演一次“传奇”？

国泰君安分析师高辉分析指出，“《西游》票房将令华谊兄弟一季报的预期增速由50%提高到100%甚至200%。”

值得注意的是，虽然好票房是大概率事件，但好票房能否直接推动股价上涨却充满不确定性。上述券商研究员表示，“《西游》票房带动华谊兄弟股价在短期内大幅上涨的可能性不高，华谊兄弟和光线传媒并不相同，一方面是两部影片发行的时间不同，另一方面就是大盘走势也有较大差距。”

上述私募人士也向《每日经济新闻》表示，“光线传媒股票大涨在于《泰囧》是匹黑马，票房超过了所有人的预期，其中包括机构投资者的预期，市场对于光线传媒的热捧也在于此。但《西游》的票房早已在市场的预料之中，给不了市场超预期的想象空间。对华谊兄弟的股票走势来说，慢牛的可能性较大。”