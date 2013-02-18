诺基亚：轻率选择Windows Phone导致挫败

诺基亚CEO埃洛普与微软CEO鲍尔默
2011年的2月11日，诺基亚CEO埃洛普（Stephen Elop）宣布了一个令业内震惊的决定，当时全球最大的智能手机厂商诺基亚将Windows Phone平台作为其主要的智能手机平台，并在2016年前逐渐放弃塞班。
如今两年时间过去了，埃洛普改变了全球手机发展格局：诺基亚连续六个季度手机业务亏损，智能手机市场份额从33.7%跌至今天的5.1%。诺基亚不再是一个骄傲的品牌，并开始被全球消费者遗忘。
过去两年中，诺基亚智能手机市场份额从33.7%跌至今天的5.1%
两年前，作为微软商业部门总裁的埃洛普“空降”诺基亚。当时埃洛普曾将诺基亚比喻为“北海上燃烧的钻井平台”，并开始对诺基亚进行“剔肉拆骨”：全球裁员1万人、出售旗下奢侈手机品牌Vertu、管理团队大洗牌、收购手机影像技术公司Scalado。
最重要的，还是抛弃塞班和Meego平台，而全部倒向前东家微软Windows Phone的怀抱。这也被业内和诺基亚股东所一直质疑，埃洛普为此解释称“选择Android不能体现诺基亚价值，会与其他手机厂商趋同”。
从今天来看，诺基亚选择了一条最具挑战的道路，不幸的是，这种自我挑战者旋即被真正挑战者所颠覆。三星依靠Android迅速成为全球最大的智能手机厂商，市场份额从2010年的8%上升至2012年的31.4%，诺基亚目前市场份额则仅为5.1%。
2012年智能手机市场分布（按品牌比较）
而埃洛普过早的宣布“抛弃”塞班更是令人匪夷所思。直到今天，Windows Phone在2012年的市场份额仅为2%，这样的市场份额不仅无法和iOS、Android相比，就连塞班都高于这一数字。2012年，诺基亚售出了2180万部塞班手机，同时却仅售出1330万部Lumia手机。
事实上，诺基亚试图重新专注于北美市场，但经过努力诺基亚在一个季度之内仅售出了100万部Lumia，而同一季度，iPhone系列手机的销量则高达1800万部。在诺基亚最大的传统市场中国，2012年更是遭遇市场“崩盘”，第四季度营收同比下降79%，手机销售量同比下滑69%。
2011年的2月，埃洛普在MWC展会上曾将全球智能手机平台描述为“三驾马车”在竞争。但“理想往往很丰满，现实很骨感”。诺基亚所倚重的Windows Phone平台在过去两年内市场份额一直未能突破2%，平台拥有者微软更是陷入全面冲击自顾不暇。
2012年智能手机市场分布（按平台比较）
对于诺基亚来说，是该再次改变的时刻了！诺基亚产品设计能力依然有目共睹，如Lumia 920品牌和硬件实力依然得到用户肯定。对于诺基亚来说，年内现金流即将烧完，也不用再背上市场份额和盈利的包袱，选择Android才是唯一王道！
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