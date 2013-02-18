京东号称要做供应链金融，这是在模仿阿里巴巴的模式，但如果没有银行的低成本资金支持，京东的供应链金融的资金来源也就只有融资资金和占用用户的资金了”。

国内著名网商京东商城最近完成了7亿美元的D轮融资。

安邦集团研究部在今天的研报中认为，即使京东完成了D轮融资，对于商业银行来说，它仍然是一个充满风险的企业。从京东官方公布的信息看，本轮共融资7亿美元，领投方为安大略教师退休基金和沙特王国控股公司，部分老股东跟投。据称，其实京东并不缺这几十亿资金-----京东目前已逐渐搞定银行和政府关系，增加几十亿授信难度不大，京东手上也有土地可以质押贷款，实在不行，京东把账期加上几天一年就能腾挪出几十亿-----高调融资只是京东想获得心理上的突围和安全感。

但在市场来看，情况并非如此。京东虽然已经做到了一年600亿销售额，但只要一天不上市，迄今仍未实现盈利的京东就没有站到安全岛上。更着急的是那些已经投资的VC和PE们，它们的退出渠道还没有着落。京东号称要做供应链金融，这是在模仿阿里巴巴的模式，但如果没有银行的低成本资金支持，京东的供应链金融的资金来源也就只有融资资金和占用用户的资金了。银行对风险的承受能力要比风险投资更小，虽然商业银行提供的只是债权融资，不涉及股权， 但实质上是帮风险投资抬了轿子。就此而言，京东已经接近于大而不能倒了。但金融危机告诉我们，并没有绝对意义上“大而不能倒”的企业！

京东最能获得的安全保证，还是它要盈利！如果京东不能盈利，这个击鼓传花的游戏总有一天会玩不下去。这种情况下，商业银行在当风险投资的接盘者，将会有很大的风险。