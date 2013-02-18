在缝隙中崛起？李学凌解码YY

尚文|摄

语音技术在经历了近40年的缓慢发展之后，随着应用场景爆发，也开始获得了迅速发展。YY最早将语音通讯工具丰富成为社交工具的公司之一。不仅如此，YY这家本来“太中国化”的服务草根用户的公司，正在跃跃欲试去改变中国互联网的大格局。

YY是如何在缝隙中崛起？又将如何成为中国互联网上的新变量？

2012年11月21日，欢聚时代(Nasdaq:YY，以下简称YY)登陆纳斯达克。与其他登陆美国资本市场的中国互联网公司不同，YY在上市之前便已经盈利，并且发展势头良好。

1年多以来，美国本土的高科技股持续低迷，而以互联网为首的中国概念股又在美国一再受到质疑而一路下挫，李学凌和他的YY则给中国互联网界打了一针强心剂。

不过，虽然已成为“大公司”，但YY在中国互联网的位置却很独特。在上市之前，业界主流媒体对YY并没有深刻的印象，白领人群对这款产品也毫无感觉。与其他互联网产品首先惠及白领人群和一线城市也颇不同，YY的发展轨迹是“农村包围城市”——先在行业视线之外占领海量的草根人群，之后逐渐吸引白领人群甚至那些一掷千金的富人。

令人略感惊奇的，是这一切都发生在中国的互联网进入寡头统治——李学凌称之为“托拉斯时代”之后。

YY的故事的确太中国化。《福布斯》极尽想象力也不过将YY描述成“有些不可思议的Skype、Zynga和《美国偶像》的混合体。”

其实，这三者之外还可以将网络教室、云会议产品和唱片公司划入其中。这显然是对人们的互联网想象力提出了一种新的挑战。

更令人刮目相看的，是虽然服务于草根群体，但无论是创始人、管理团队还是产品理念，YY都显然是一副正准备重新定义行业的大公司范儿。甚至在某些产品理念上，YY已经走在了世界的前面。

那么，YY到底有多大的可能性？

从做最好的工具开始

如果画一条中国互联网产业的时空平面坐标，那么YY所处的位置就会显得奇特而微妙。

诞生于2005年的YY是在中国互联网巨头们鏖战的缝隙中生长出来的公司。并且，其目前已经成为支柱业务的YY音乐业务的起点，是在距今并不遥远的2011年3月，视频服务上线则是在2012年初。这在业界十分罕见。

其实，YY之所以取得这种成功，是因为在做YY音乐之前就已经实现了技术、用户和运营经验的积累。

在世纪初《传奇》所代表的MMORPG游戏开始流行于中国市场，被称为“游戏公会”的玩家组织开始出现。伴随着游戏市场的迅速扩大和玩家群体数量爆发，公会内部以及公会之间在游戏中的沟通开始成为游戏体验的重要一环。之后，只间隔了很短的时间，这种沟通需求便从文字转为了语音，并且在《魔兽世界》登陆中国后，游戏内语音通讯工具迅速成为了每个MMORPG游戏的标准配置。

2005年成立的YY，正是发迹于这种工具需求之中。不过，即使在这个领域，YY也是一名2008年才入场的后来者。

在早期服务于游戏公会的的呼叫产品中，既有草根至极的新浪UC和iSpeak，也有高端收费的国外软件Teamspeak(TS)。随后，又有盛大的ET，网易的CC以及腾讯的QQTalk等众多背景非常的好手乱入。

安二东是《魔兽世界》(WOW)的早期用户，完整经历了UC、TS、YY时代。他和绝大多数玩家一样，最初用的都是免费的新浪UC，后来到了台服才接触到了TS。

当时，在很多老玩家看来，新入场而名字平凡的YY是低端产品。“名不见经传的YY的出现，最开始几乎是食物链的最底端，和当年的血精灵这个种族一样，代表着小白。在WOW当年简直就是普通玩家都会鄙视的工具。”安二东回忆说。

然而，开始使用YY的玩家们却惊奇地发现没有遇到新浪UC的频繁掉线问题，并且它的UI界面也要比收费的TS要好很多。于是，在口口相传之下，WOW以及其他网游迅速地被YY所占领。

除了技术之外，YY获取玩家的另一大法宝是产品运营的持续优化。

比起YY，新浪的UC和iSpeak都是十分单一的游戏工具，而YY背后的多玩网却开了WOW专区。提供了大量为玩家提供的服务，比如游戏疑难问答、提供皇冠特权等各种激励手段。特别是，YY有意识地引导游戏公会聘用女主播组织活动。

于是，很多用户在不玩wow的时候也开始挂机，公会里挂机的多起来之后，便出现了大家在YY上进行各种游戏交流和K歌等娱乐活动；尤其是有女主播的频道，人气会更旺。

“这些出色的内容运营，使得游戏界的YY文化迅速形成，即使后来QQ Talk入场也很难撼动YY了。”安二东说。

于是，在UC、TS仅把产品定位为通讯工具的时候，YY依靠不俗的后台技术与出色的内容运营，靠一路“闷头快跑”超越了所有的对手。于是，在互联网行业中，YY成为了最为新锐的互联网产品。

其实，YY语音在一开始便取得了技术与界面的综合最高分，这与李学凌在业务分拆后对产品的专注直接相关。在员工眼中，他更像是一个产品经理，会关注到产品的前台到后台的每一个细节。

2009年4月——在YY语音测试版上线9个月之后，YY召开董事会，把公司业务分为3个独立的事业部：内容资讯、游戏运营和YY语音客户端。作为公司创始人和CEO，李学凌的主管项目从多玩变为YY语音。分拆之后，李学凌曾经明确告诉多玩游戏资讯部门的主管：“以后不要向我汇报。你爱向谁汇报向谁汇报。”

在李学凌的极度聚焦之下，在每一个YY频道的后面，场控、美工一应俱全，一切用户的反馈都会得到及时处理。而其中“不掉线”是他们产品的最核心需求，而在运营层面的“有惊喜”则成了从好产品到流行产品的引爆点。

“大公司的微创新可以干掉一个公司，人家做锦上添花都能够赢，而小公司必须要做到雪中送炭才能赢。”李学凌道这样描述自己的互联网产品的世界观：“当年很多人觉得YY界面不好看，显得比较土，我就说慢慢来，先满足核心需求。因为我一直觉得挑剔的高富帅大部分是互联网的旁观者，而真正满足草根需求的时候，才会一触即爆、水到渠成。”

引爆点

YY这款产品对于产业的重要性，不仅仅在于后台技术，更是因为在YY语音作为语音通讯工具已经通吃游戏江湖之时，李学凌赋予YY的另一种新角色：娱乐社交。

在互联网发展的很长一段时间里，社交的形式是文字与图片，加入“实时”要素的Facebook和Twitter代表了互联网社交产品改变世界的最高成就。

而在此之前，以Skype为代表的语音工具仅仅停留在“通讯”这一功能层面。实际上，在推出“音乐互动娱乐”概念之前，YY所服务的圈子也仅仅是所占网民比例很小的网络游戏群体。

实际上，2011年诞生的YY音乐很像是支付宝之于淘宝的无心插柳。正像前文所述，YY音乐本来是作为网络游戏团队沟通工具的YY语音的一个扩展，是为了更好服务用户而提供的一个插件式的功能，但随着用户基数的爆炸，这个插件自己具备了长成参天大树的潜质。

根据公开数据，截至2010年末，已经有超过300万个游戏公会当中的游戏玩家使用YY语音聊天、指挥和管理自己的公会。按照每个公会20人的保守计算，YY此时已经有了至少6000万的用户。

这显然是一个巨大的金矿，YY完全可以用自身积累的有足够需求深度的游戏玩家为突破点，将语音社交推升至新的高潮。意识到这一点的还有在旁边冷静观察的其他人。

2010年3月，李学凌收到了一个腾讯收购出价：1.5亿美元现金收购公司，之后以Double的方式返还创始人股票。这可能是腾讯创立以来最为慷慨的一笔收购邀约。

在矛盾思考了十几天之后，李学凌选择了放弃，因为他觉得自己正在做一件“重新定义行业”的事情。

李学凌经过观察发现，本不愿意在网络上付费的中国用户，至少在YY上已经有了强烈的付费欲望。那么结合一定的运营，聚沙成塔就有望实现。哲学专业的修为使习惯知其“然”后急切探知“所以然”。经过反复证实与排除，他认为在YY上出现这种局面，是当下草根的选择太少了。

“去一个二三线城市你会发现，要不然你就混在一批打麻将的人里面，要不然你就是真正上网消费。中国的社会结构变了。”

YY平台上最著名的女主播之一暮成雪，用自身经历向《商业价值》证实了这种说法。

2009年，家在四川自贡的暮成雪首次被游戏公会邀请在YY的一个房间里献歌，并得到100元的回报。并且不久便受到了游戏厂商的MC(即“联麦”主持)邀请。她回忆，这使她意识到人生具备了新的可能性。2010年8月23日，她在2612频道主持了第一场跟游戏脱离关系的相亲活动。

在积极跟进的两年之后，身在小地方的暮成雪成为YY平台上出场费最高的女主播之一，拥有大量的草根粉丝，并且拥有自己的频道和虚拟的主播经纪公司。

实际上，在李学凌看来，不仅是YY，草根用户对各类互联网产品的影响正在越来越大，YY只不过走在了前面——YY天然的多人社交场景和信息量更丰富的语音介质，使得自己成为了草根群体互动的最佳选择。

YY不负众望，连续两年零7个月，完成周对周3%的复合增长。并且在整个2011年，YY的语音通话时长达到4210亿分钟，李学凌认为，这一数字超过了当时的Skype。

“YY改变了语音服务，把语音从单纯的交流工具变成了一种娱乐方式。”李学凌说。

于是，很久之前在用户(主要是游戏用户)这一端已经很强大的，却在互联网的产品圈子里却不显山不露水的YY，在机遇浮出水面的时候，立刻给业界带来了震撼。YY在互联网产业格局中的身份也因此变得立体起来。

“社交关系到人从哪里来到哪里去的问题，前者由Facebook和Twitter解决，后者由我们来解决。”在《商业价值》面前，哲学专业出身的李学凌将自己产品的意义阐述得言简意赅。

YY的气质

以嗲气女声和东北口音男声为主的主播，在环境十分一般的住房里面，一边切换着各种地摊曲子一边进行着二人转式的调侃，有时他们也会自己秀一下歌喉或者说一个满座皆喜的黄段子。

令大都市的白领们无法想象的是，在这样一个YY的虚拟房间(频道)里面，有几千甚至上万名观众在电脑屏幕前观看。他们中的很多人都愿意购买虚拟道具或者头衔，来进行与主播或者观众之间的互动。

为这些草根提供服务的YY语音，已经拥有了惊人的4亿用户。而且，这块业务在2012年上半年超过广告收入成为YY的第2大业务，并且其单季度收入已经达到5000万以上。

一个值得思考的问题是：在中国互联网市场，依靠满足海量草根的需求来引爆的公司少吗？

其实有很多。它们中既包括数不胜数的网盘空间提供者，也包括多如牛毛的页游公司等。这些“灰色互联网公司”有着一些共同的特点，比如皆为大赚特赚的潜行者，业务一直(内容或推广方式)游走于灰色地带，业务的运营仅限于流量交易层面，等等。这些公司也许会赚的盆满钵满，但却难以完成向大公司的蜕变。

能成功上市，很大程度上因为同样服务于草根群体的YY的气质与它们大不相同。作为创始人，李学凌个人的气质对YY的气质影响显然极为深刻。