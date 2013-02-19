钻石暴利终结：一只大肥羊和两只小老虎的故事

“鲶鱼”来袭钻石行业洗牌升级

钻石暴利终结？

又一个情人节来了，我们鄙视物化爱情，但是却愿意相信“爱永恒、钻为证”。无论是显贵精英，还是凡人百姓，都会借由钻石来完成一件重要的事情，那就是表达爱。但是，你知道一颗钻石从矿山开采，到最终戴在爱人的指上，究竟经历了一个怎样的旅程吗？

这个过程可能并不像钻石所代表的爱情那样单纯而美好：一颗钻石的终端销售价格通常是成品出厂价的3~4倍，也就是说，流通领域加价率高达200%~300%，一些较为知名的品牌则要400%~500%，甚至更高。

中国的钻石零售市场至今不过20多年的历史，但这个行业似乎已经习惯了“暴利生存”，然而现在，整个钻石行业可能要开始为这个长达20多年“暴利潜规则”买单了。因为一旦钻石行业的暴利被消费者所普遍认知，背离价值的高价将无法被继续接受。

10年前，率先以模式带来的平价优势撕开了钻石暴利第一道口子的，是以钻石小鸟、九钻为代表的钻石“电商”们，整个钻石行业不再风平浪静；而从2011年开始，以全城热恋为代表的平价专业钻石“大卖场”开始崭露头角，价格与电商基本持平，但购物体验和呈现方式却更胜于传统渠道，体量规模也更大，因此所带来的冲击也更为强烈。

于是，现在的钻石行业开始上演着一个“一只大肥羊和两只小老虎的故事”：传统渠道模式这只“大肥羊”依然占据八成以上的市场份额，因为20多年来形成的商业格局要改变起来并非一朝一夕；而“电商”和“大卖场”这两只小老虎，也远远不能满足于在大蛋糕上挖上几小勺，它们要的是一大块儿，甚至是大半块。

其实，绝大多数“老虎”队伍中的成员都是脱胎于“羊群”的，之所以探索新的行业模式，是因为看到了市场体量规模的量变势必带来行业格局质变的趋势。因为低价商业模式需要一个关键性的基础，那就是巨大的市场体量。10年前甚至5年前，这个条件还并不成熟，而随着中国成为全球第二大钻石消费国，而且4年内很可能成为全球第一，这个条件已经在逐步成熟。

洗牌似乎不可避免。对于已经过了20多年好日子的钻石行业来说，在新的市场环境中，都将面对这样的选择：要么创新，要么死亡。但是对于消费者来说，则只有一个好消息：钻石价格不会再那么坑爹了。

钻石暴利的秘密

“行业平均利润率300%~400%”

王静(化名)怒气冲冲地走出典当行。“估价怎么会只有2万多，当时买的时候可将近10万块钱呀！”王静要典当的是一枚1克拉多的钻石戒指。“我看新闻说，这一两年钻石的价格涨得很厉害，增幅有30%~40%，我知道典当价格要比市场价低，但怎么也没想到会只有原价的1/3还不到。”

王静起初认为一定是典当行有问题，但又去了两家典当行之后，她彻底绝望了，因为3家的价格是差不多的。

王静说：“估价师说他们都是根据我这颗钻石的4C(即重量、颜色、净度和切工)，对照近期的钻石报价单上基准价，然后再乘以相应的折当率得出最终估价，因为超过1克拉，目前的折当率在六七成左右，还算比较高的，而戒托的价值基本是忽略的。”

更让王静悲愤的是，典当行的估价师还说，就算她今天从她购买钻石的品牌店里再购买一颗10万元的钻戒，明天拿到典当行也只能卖2万。因为典当行无法典当“品牌溢价”，只能以钻石本身的价值为准，只有卡地亚等几个国际顶级珠宝品牌才可以适当提高估价。

“由于商业模式的局限和行业长期的定价规则，在传统钻石销售渠道中，实际售价至少是产品成本价乘以3.3~3.8，有的品牌甚至要乘以4或5。”全城热恋钻石商场董事长万子红告诉《中国经济周刊》，“过去加价率更高，自从电商和平价专业钻石大卖场出现后，两者的低价策略已经迫使传统渠道的定价水平向下浮动了一些。”

中国最大的钻石现货供应商深圳沃尔钻(即：金樽珠宝首饰有限公司)的总经理王东海也向《中国经济周刊》证实了这种说法：“深圳占有世界珠宝加工市场超过80%的市场份额，也包括很多顶级珠宝品牌和国际一线奢侈品品牌。一颗钻石从开采到制成珠宝成品销售，至少要经过7到9个环节，层层加价，但钻石加工厂的利润率并不高，推高钻石售价的主要是在流通领域，暴利主要存在于品牌商、销售商环节。”

据万子红透露，传统钻石销售商(或品牌商)大多采取和百货商场联营的模式，商场一般要抽取营业额25%作为扣点，同时还要至少留取售价的42%作为品牌费用、销售成本以及利润，因为销售量小只能保持单件货品的高毛利率。这也就意味着，即使在行业平均水平之下，钻石的成本价也只占到钻石销售价格的33%左右，也就是说，一颗百货商场售价10万元的钻石，其成本价一般只有3万多，你付出的其余部分都是流通费用和品牌溢价。