保利地产：“吃黄牌”古城里的开发商

本报记者调查那些因古城保护不力而被通报批评的城市发现，文化遗产“亲密融合”商业地产；保利地产耕耘古城岳阳多年，其开发的一处商业项目“古街区贯穿其中”

京珠高速公路湖南岳阳出口处原来有一块“国家历史文化名城”标示牌，现在已经消失。

联 想起最近住房和城乡建设部（下称“住建部”）和国家文物局联合下发的一个通知，有当地人认为“撤牌”是不祥之兆。因历史文化名城保护不力，八个县市被两部 门通报批评——除了岳阳还有山东省聊城市、河北省邯郸市、湖北省随州市、安徽省六安市寿县、河南省鹤壁市浚县、广西壮族自治区柳州市、云南省大理市。

连日来，《第一财经日 报》记者前往八地调查发现，多个历史文化名城核心区域出现了文化遗产与商业地产的“亲密融合”，“旧貌变新颜”的背后不乏开发商的大手笔。以岳阳为例，岳 阳楼所在的核心区已经在当地政府的多轮规划中遭到递进式破坏，一些街区在修复的名义下被推倒重建，取而代之的大量仿古建筑背后大多有商业开发的影子。

其中，央企中国保利集团公司控股的保利房地产（集团）股份有限公司（600048.SH，下称“保利地产”）在当地已经耕耘多年，“古街区贯穿其中”成为其开发的一处商业地产的卖点。

目 前，这些历史名城的一些商业开发是否存在违规行为还有待调查，但如此“破旧立新”早已引起学术界担忧。国家历史文化名城专家委员会副主任、住建部城乡规划 督查组组长曹昌智对本报记者表示，已经有地方政府表示会递交整改方案，但还不知道具体行动和最后修复情况。根据上述两部门通知，整改情况要于今年8月31 日前上报。

曹昌智说，如果不按规定整改和补救，就会摘掉他们历史文化名城的帽子。

“破旧”

漫步在如今的岳阳古城，亦古亦今。

翰林街，原是一条晚清风格的古街区，因清代一位叫黄秀的翰林出生于此地而得名，街道全长近300米，至尽头可达颇有名气的全国重点文物保护单位——岳阳文庙。

如今，这里成为保利·洞庭东岸的一处景致。由保利地产开发的保利·洞庭东岸占地96.6亩，总投资4亿元，是集多功能于一体的综合性商业步行街。

根据保利地产的推介，这座商业地产不仅翰林街横贯其中，而且北临岳阳楼、东与岳阳文庙相接。

作为这条步行街的邻居，岳阳楼和岳阳文庙都是国家重点文物保护单位，这些古迹是岳阳1994年籍以获准成为国家第三批“历史文化名城”的核心资源。

在 为岳阳赢得“历史文化名城”称号前的上世纪80年代，岳阳楼进行了一次大修。与此同时，在岳阳楼对面，复建宋代文化艺术鼎盛时期的楼前街（又称“仿宋 街”）。国务院《历史名城管理条例》规定：历史名城应当有2条以上历史文化街区，因此，与岳阳楼毗邻的翰林街、塔前街、楼前街等街区被纳入了申报。

在岳阳市政府“申报国家历史文化名城”《岳阳城区古迹分布图》中，重修仿造的楼前街历史街区与岳阳楼并列标示，并最终获得认可。

2003年1月，湖南省政府批准岳阳市政府《关于要求审批〈岳阳市历史文化名城保护规划〉的请示》报告，规定“任何单位和个人不得随意变更规划，对规划的重大变更及规划的强制性内容的变更，必须按法定程序报省人民政府批准”。

然而，楼前街近年来屡遭拆迁骚扰。2004年，以修路为由，楼前街的两栋建筑被拆除，但始终未见修路。2006年4月，以修沿湖大道及其配套工程为由，楼前街被列入岳阳市拆迁对象。2008年，当地提出修建楼前广场，楼前街再次面临拆迁。

楼前街的一些居民认为，修路、修广场背后的本意是要将这条街拆除后进行商业开发。

2010年，有楼前街居民将相关投诉信寄至住建部。

本报记者在楼前街看到，这条曾经为岳阳乃至湖南标志性的历史文化商业街如今破败不堪，多数商户被断水断电，关门闭户，垃圾成堆，已经拆除的建筑犹如一道厚重的伤疤。

一名参与过《岳阳市历史文化名城保护规划》（下称《规划》）制订的人士分析，楼前街作为仿古街区最终被认可成为岳阳楼景区的核心组成部分，可能“误导”了某些人，认为只要做成古典的样子，就不叫破坏，这为后来岳阳市历史文化街区遭受多次成建制式破坏埋下伏笔。

“立新”

保利地产的开发和岳阳文化古迹的变迁存在时间交集。本报记者调查了解到，2003年，岳阳着手策划岳阳文庙特色文化景区建设项目，随后交由保利地产开发，内容包括翰林街在内的近11万平方米土地整体规划开发和文庙的扩建修复等。

保利·洞庭东岸的项目正是在此后开发。公开的楼盘推介信息显示，这里由12栋6~8层花园洋房和4栋临街商铺组成，是岳阳楼旁唯一的大规模、低密度的高档社区。

保利地产年报显示，保利·洞庭东岸项目2011年还处于在建状态。根据保利地产网站信息，目前该项目住宅已售罄。

贯穿保利·洞庭东岸的翰林街如今已经面目全非。

本 报记者看到，这条曾经的老街如今鲜亮而现代，唯一能够让人与古迹产生联想的是位于入口处的一段数米长的旧城墙，但铭文显示，此系在拆除旧城墙后用原来的砖 块重新修砌。有媒体援引岳阳文庙管理人员的话称，保利公司在文物保护单位的干预下，退让了一点，把翰林街的外墙做成了仿古式样。

这条街主要集中了餐饮、服饰、网吧、按摩等门店，接受采访的店主均表示“生意不好”，2006年时，这里的房价达到每平方米5000多元，是岳阳当时的“楼王”。

保利地产称，这个项目将成为岳阳市未来之新市中心，而且是配合岳阳市文化兴市的战略目标。但本报记者发现，作为古迹核心之一的岳阳文庙如今却只是孤立在新小区的一侧。

与翰林街隔路相望的汴河街同样显得热闹华贵。汴河街位于岳阳楼主楼后侧，两者相距不过百余米。资料显示，汴河街全长300余米，总建筑面积18000平方米的汴河街，是目前国内仿古建筑面积最大的传统风貌商业街。这是一条完全新建的仿古商业街，于2007年9月开街。

递进式破坏

岳阳的历史文化古迹一直处于不断被修改、调整的境况，而顺着时间的线索，却令人惊讶地发现已然形成了一条递进式的破坏链。

在获得“历史文化名城”称号不久，岳阳市政府就开始着手新一轮的“修复”与“开发”。

2007年，重新修建的岳阳楼新景区亮相。岳阳楼新景区的建设是岳阳市成为“历史文化名城”后首次大规模的开发重建。

这种建设令市民不解，“如果说重修或者仿制是为了还原历史，为什么已有的古迹还要拆除破坏？”

“（当地）政府可能是好心办坏事，本来可能是想保护性修复和维护，但一旦与‘开发’挂钩，就都变味了，变成了一次又一次成建制式的破坏。”前述曾经参与过制订《规划》的人士说。

这 不是岳阳第一次因历史文化名城保护不力而被要求整改。这在此次通报批评前不久的2012年7月，总投资将达400亿~500亿元、岳阳有史以来最大城市建 设项目之一——洞庭新城项目宣告启动，计划8年时间完工，该项目位于岳阳老城区。而作为保存较为完整的岳阳历史文化街区的塔前街，就在洞庭新城项目的规划 范围内。

湖南大学建筑学院副院长柳肃曾对媒体表示：“岳阳只重视保护几座单体的文物建筑，比如岳阳楼、岳阳文庙、慈氏塔，不太注意保护历史文化街区。”