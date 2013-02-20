苏宁去电器化加速：拟更名苏宁云商

2月19日晚间消息，苏宁电器今日晚间发布公告，宣布拟将公司名称变更为“苏宁云商集团股份有限公司”，以更好的与企业经营范围和商业模式相适应，转型云服务模式。

苏宁在公告中称，公司经过多年经营积累，已经构建了面向内部员工的管理云、面向供应商的供应云以及面向消费者的消费云，并逐步推进“云服务”模式的全面市场化运作。

“我们认为未来中国的零售模式将是‘店商+电商+零售服务商’，我们称之为‘云商’模式。 ”苏宁在公告中表示，将逐步探索线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态，

公告显示，经苏宁董事会审议通过，拟将公司中文名称由原“苏宁电器股份有限公司”变更为“苏宁云商集团股份有限公司”，公司英文名称由原 “SUNING APPLIANCE CO., LTD。”变更为“SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD。”。

周四将宣布架构调整

多位内部人士透露，为了应对电商的挑战，苏宁将从组织架构、年度计划、经营策略、人员安排等方面进行全面调整，目前方案已经基本确定并对中高层内部传达，或于周四正式对外宣布。

此次调整也是自2012年初，苏宁公布“去电器化”战略以来的最大调整。

去年上半年开始，苏宁门店逐渐抹掉“电器”标识，开始全品类经营，并将其中的一部分改造为“苏宁Expo超级旗舰店”。在苏宁Expo超级旗舰店中，非电器类产品数量占到近半数。苏宁计划1年内开设16家，三年内改造升级400家，未来将成为苏宁主力型门店。

根据最新的规划，苏宁的新定位是“店商+电商+零售服务商”，做好线上线下融合的同时，逐步转型为“零售服务商”，不断对外开放苏宁的核心竞争力。

据悉，最先被开放的很可能是物流体系和IT体系。苏宁的物流体系在搭建初期就被要求要按照第三方物流的方式进行运营，以便未来将物流能力向供应商与其他合作伙伴全面开放。

IT体系方面，苏宁正在大力投入IT方面的研发，在南京总部、美国硅谷、北京、深圳等地设立研发中心，计划在全国建设10-12个云计算数据中 心，未来向合作方开放云服务与系统成套解决方案。苏宁的目标是，向为入驻商家提供支付、金融、数据、营销、托管服务、仓储物流、云计算等全套服务。

苏宁易购地位或提升

苏宁董事长张近东在本周的内部讲话中指出，未来的零售企业，不独在线下，也不只在线上，一定是线上线下的完美融合，没有线上就没有线下，有了线下才能有更好的线上。

张近东从苏宁三年的网商运营经验，总结出两点结论：第一，电子商务的主力军应该是店商，而不应该是电商，无论店商还是电商，零售盈利的精髓都取 决于本地化的经营和服务；第二，电子商务的发展要由零售企业自己主导，而不是由电商服务商主宰，电子商务是实体经济不是虚拟经济，虚拟经济主导实体经济必 然导致泡沫经济。

多位业内人士预计，做为承载苏宁线上业务的主体，苏宁易购将被放到更加重要的地位。

“苏宁易购的采销权将被收归集团，苏宁易购要改为苏宁网，然后集团会重新推出一位掌管电商的高级副总裁。”电商独立分析师李成东分析说，这意味着苏宁电商在苏宁集团整体战略地位更高。

另据，电商观察人士鲁振旺透露，苏宁易购更名为“苏宁网”已经可以确定，旗下将下设网购事业部(设4大核心中心)、移动事业部、本地生活事业部、商旅、数字应用、物流、服务管理、金融共8大总部，而执行副总裁李斌也将被正式扶正。

苏宁方面表示，对此不予置评，等待本周正式消息发布。