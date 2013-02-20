富士康半年内暂停招聘 机器人或顶岗人工？

春节过后，往日总是熙熙攘攘的富士康厂区门口现在显得有些冷清。

“去年此时，整个工作组忙了一天一夜，招聘了4000多人。而目前富士康郑州厂区的招聘工作已经全面停止，至于什么时候恢复招工暂时不太清楚。现在，我们的领导正在和富士康密切沟通，有消息会及时对外公布。”河南省劳动就业中心一工作人员昨日对《第一财经日报》如是说。

记者了解到，目前除了河南厂区外，富士康其他部分厂区也在春节前后收到了暂停招收普工的通知。“目前深圳厂区确实暂停了招聘。”富士康大陆发言人告诉记者，由于初九厂区刚刚上班，更多的细节尚未清楚。

有业内人士指出，用工收缩一方面是为了更好地调整今年的生产线计划，另一方面也是在人工与智能化生产线重新分配上做充足的准备。

暂停招聘

本报记者昨日致电深圳富士康科技集团人力资源总处干部招募处，电话留言称目前厂区已“暂停招聘”，而在一些地方招聘网站上也显示目前暂无富士康招聘通知。

在“河南富士康在线招聘中心”网站上，记者看到“最新招聘”显示“富士康招聘工作全面停止，半年内不再招聘”的字样，而在之前的1月22日，该网站下发了“紧急通知”，通知显示郑州富士康、济源富士康，由于厂区进行生产线调整，因此用人计划大幅减少，郑州厂区于2012年12月停招，2013年6月份之前不再进行大规模招聘。

上述河南省劳动就业中心人士对记者表示，去年11月厂区还在招聘，但从去年12月开始，富士康厂区内的招聘已经停止，到目前已经持续了三个月。对于停止招聘的原因，该人士表示可能和iPhone5的减产有一定关系。

同样的情况也发生在深圳等地。

“以往这个时间段，排队应聘的人数就像去火车站买票一样。但今年不知道怎么回事，招募点的窗口都关了。”一位在富士康厂区附近的人士也向记者反映。

记者了解，去年仅是年初七一天，富士康龙华厂区就招聘了5000人，在元宵节前大规模招聘的人数可达3万人左右。而这两天仅有几十人在富士康厂区门外徘徊，据媒体报道，富士康包括外部招聘和内部推荐两个渠道全部停止。

或调整生产节奏

智通人才连锁集团副总监蔡小姐对记者表示，每年的二三月份都是企业季节性补员的高峰，从今年的情况看目前依然供不应求，东莞地区的电子信息企业普通工人到手的工资在2500元到3500元之间。“富士康的情况应该还属于个别现象。”

记者了解到，如果富士康各子公司有用工需求，需经集团高层审批。不过，从现在情况看来，即使上报，被高层审批通过的可能性也微乎其微。据媒体报道，随着富士康龙华厂区逐渐转型为高科技研发中心，已有一个多月没招人，在年前对于年后普工需求数量的减少已有所估计。

“去年介绍人进厂的介绍费最高的时候达1500元，但后来是一分钱都没有了。”富士康郑州厂区一工人在微博上表示，到去年11月的时候因为产能减产很多人已提前放假，用工需求大大减少。

此外，业内猜测招聘权限收缩的背后或是富士康对制造代工业前景的通盘考虑。

据了解，自从富士康CEO郭台铭宣布“百万机器人”计划后，一些工人已开始感受到了它的影响，原先需要二三十人的组装线，如今缩减到了5人，所要做的工作也仅是按下按钮，操控这些机器人，大大减轻了工人的劳动强度。

河南省洛阳市宜阳县产业工业园相关工作人员此前向本报记者表示，该县正在积极筹建富士康科技集团宜阳项目指挥部。“机器人的项目基本是确定下来了，台湾富士康的人来这边很多次了，项目的总投资接近30亿元。” 在一次深圳富士康员工联欢晚会上，郭台铭表示未来富士康将增加生产线上的机器人数量，以完成简单重复的工作，取代工人。

据了解，目前除了洛阳地区，富士康的机器人项目已经在晋城下线。郭台铭此前表示，2016年，定位为智能化机器人生产基地的山西晋城富士康产值可突破500亿元。“要在5到10年内看到首批完全自动化的工厂，并在数年内通过自动化消除简单重复性的工序。”郭台铭说。

广东省社会科学综合开发研究中心主任黎友焕对记者表示，机器人的使用对富士康的经营管理来说是一种新模式，也有可能对未来的发展产生巨大的影响，尤其对提高生产率和降低人力成本等方面。“使用机器人工作可以按照预先设定的程序，自主完成规定动作或操作，从而提高生产效率，降低成本以提高利润。但由于富士康的生产工序比较复杂，在绝大部分中间制造环节，还是必须用人工。”

目前，富士康在中国大陆仍然拥有160万名工人。