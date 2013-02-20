“四好”电商土淘网倒闭：“模式”的窘境——马云不靠模式

土淘网(tuutao.com)，一家名不见经传的创业公司，做特产电商生意，建于2011年9月，乃互联网新兵，于2012年12月22日猝，成了烈士。

之所以关注这家公司，是想弄明白一个问题：“好模式+好市场+好团队+大资金=成功”吗?

我想起了高中代数，为了求证一个结论，绞尽脑汁拼凑出很多充分条件，每条都自认为很充分，但汇总在一起却不一定得出正确结论。

看看土淘网的四个条件：

-好模式

土淘网曾这样介绍自己的模式：采用时下最新的B2B2C模式，现在多数商城都是先把商品从商家处收集起来，这是B2B，然后在网上把产品卖给消费者，这是B2C，因此从商家到商城再到消费者，中间有很多多余环节，而B2B2C则把B2B与B2C有效结合起来，让商家与消费者直接对话，省去中间麻烦，我们在商品库存、物流运输、售后服务等方面都更加简单、高效。

从字面理解，B2B2C简直就是完美模式，土淘网用意很明确，希望整合特产货源，让商家在这里开店直接卖给消费者，而自己又省掉了仓储、物流和库存的压力。

完美极了。

-好市场

民以食为天，目前进入流通领域的实体农产品价值总额已超过2万亿，而“特产”涉及干货、坚果、生鲜、果蔬、粮油米面等生活必需品，是农产品中当之无愧的主要市场，足见市场盘面之大。

电子商务历经10多年发展，最先渗透的是那些标准化产品，化妆品是渗透率最高的类目，高达近17%，其次是服装，接近15%，而农产品则是渗透率最低的类目，不足1%。但随着电子商务的进一步发展和消费模式的升级，农产品渗透率会逐渐提高，每增长1%都将是200多亿的市场，可见市场潜力之大。

阿里研究中心在《2012年农产品电子商务白皮书》中曾预测，未来2年，农产品的网络交易市场将由2012年的200亿增长至2014年的1000亿，实现5倍的增长，虽然仅仅是个预测，但仍留给我们无限遐想。

“特产”堆放在一个2万亿的市场里，将是下一个金矿。

-好团队

据土淘上线初期的公关稿，土淘网全称深圳市土淘网络技术有限公司，由深圳市龙兴盛五金塑胶有限公司和深圳市凡客科技有限公司联袂投资创建(凡客真是其股东?)。“徐创新先生是龙兴盛公司的老总，在互联网建设以及网络运营方面有着丰富的经验。他与几位股东不惜重金，投资1000万创建土淘网，从百度、淘宝、天猫等企业挖掘人才，志在打造一支在技术、管理、运营等方面实力过硬的团队。”

百度人加淘宝人无疑是绝配组合，且不论每个人资历水平如何，团队里有这样的创业基因，也算得上是一支好队伍。

-大资金

土淘网注册资本金是800万，据说启动资金备足了上千万，在创业企业中算不上高富帅，但也绝对不是为筹集资金而东奔西跑的屌丝。

对于初创企业，这已算是不错的起点。

然而，一年后，2012年12月22日，土淘网在其新浪官方微博正式宣布“结业”，并于第二天回复原因说“没办法，大股东不给钱”。

我的第一直觉是“是钱的问题吗?”

我们流行一句话“只要是钱能办的事儿，那根本不叫个事儿”，反过来理解就是“这事儿不能解决，一定不是钱的事儿”。

带着这个疑问，我尝试着进行一些思考——看看“钱”到底能不能解决他们的事儿。