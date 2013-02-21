云商：苏宁的第三条道路

【编者按】苏宁于2013年2月21日上午召开“2013新模式 新组织 新形象”媒体通报会，详细介绍关于云商的第三条道路，以下为苏宁新战略发布会内容之一。

上个世纪末，英国政坛保守派和自由派相持不下之时，一位年轻的政治家提出了“第三条道路”的理念，结果竟然如旋风般席卷全英并赢得首相之位，他就是托尼·布莱尔。

如今，苏宁掌门人张近东也提出了自己的第三条道路——云商。他认为，电子商务的主力军应该是店商而不是电商，零售盈利的精髓取决于本地化的经营和服务；电子商务的发展要由零售企业而不是电商服务商主导，电子商务是实体经济而不是虚拟经济。

与苏宁的第三条道路不同的则是阿里巴巴和京东商城所走的另两条道路。阿里巴巴走的是电子交易平台之路，它自己不卖东西，而是让尽可能多的买家和卖家在阿里平台上完成交易，仓储和物流也主要是交给第三方合作伙伴解决。京东商城则自己掌控仓储和物流，自己卖东西为主，开放平台为辅。

苏宁则比他们更“重”：它不仅自己做仓储和物流，自己卖东西；更重要的是，苏宁还有1700家门店。这既是苏宁的最大优势，也是苏宁的最大劣势。在中国房地产持续上涨多年的大背景下，如果这些门店的客流量和交易额没有足够的保障，昂贵的房租都够苏宁喝一壶的。

正是因为看到了自己所拥有的资源，苏宁才会提出要做线上线下的零售服务商，做云商也就是“店商+电商+零售服务商”。它希望通过盘活旗下庞大的门店资源，将其与自己的线上交易和线下服务整合在一起，形成苏宁特色的新零售商业模式。

2月21日上午，苏宁将会召开“2013新模式 新组织 新形象”媒体通报会，详细介绍关于云商的第三条道路。作为一位参与者，我对苏宁的以下问题很感兴趣，希望能够得到更加详细的答案：

1. 与阿里商、京东商相比，苏宁云商的最大优势在哪里？劣势又在哪里？

2. 要全面整合门店、网站和服务三大块业务，苏宁将在组织结构上做哪些调整？

3. 苏宁将如何改造自己的实体门店，以适应云商的要求？

4. 在新的战略架构中，苏宁易购的定位将发生哪些改变？

5. 为了完成这个大转变，苏宁原来的人财物是否匹配？

……

总之，这恐怕是苏宁成立23年来跨度最大的一次转型。正如张近东所说，“新的十年，不是同行的成了同行，不是对手的成了对手。其实，这并不是针对苏宁的挑战和竞争，这是针对整个零售行业的挑战，这是面向所有零售企业的竞争。”在迈过了缠斗多年的国美这个老对手之后，苏宁却发现自己还将面对更加强大的阿里巴巴和京东这两只拦路虎，它能走出自己的第三条道路，捍卫传统零售业的尊严吗？

欲知后事如何，且听我下回分解。