富士康全国范围暂停招工 机器人将加快上岗

往年春节过后富士康都会展开大规模劳工招聘，昨天富士康大陆地区新闻发言人刘坤透露，今年春节后，富士康在全国范围内暂停招工。据记者了解，富士康将加快机器人应用。

全国暂停招工

刘坤昨天在接受记者采访时表示，目前富士康深圳和郑州工厂确实暂停招工，但并非只有这两个工厂如此，富士康在全国范围内都是这样(暂停招工)。

至于暂停招工的原因，刘坤表示，“主要是富士康今年节后员工的返工率很高，基本达到90%，有的厂区达到97%。”

据刘坤介绍，以往春节过后，有很多劳工选择留在家乡或者到其他公司工作，返工率能达到一半就不错了。2010年富士康逐步提升劳工待遇，“深圳普通劳工的基本工资到目前为止涨了160%，从900元涨到2000元。”

另外，今年1月媒体披露，由于销售欠佳，苹果公司已大幅削减iPhone5手机零部件的采购量，其中第一季度手机显示屏采购量比原计划削减了近一半。富士康内部人士称，作为苹果全球最大的代工厂，此次停止招聘劳工，和iPhone5的减产也有一定关系。

机器人将上岗

据一位富士康内部人士透露，富士康此举暂停招工与郭台铭此前宣布的机器人计划有关。

作为苹果最大的代工厂，富士康多次遭到环保组织、劳工组织调查，称其污染环境、苛刻劳工，甚至导致劳工“过劳死”；而富士康多地工厂也曾发生过厂房爆炸、员工跳楼等事件。

饱受媒体指责之下，富士康董事会主席郭台铭多次表态，将用机器人代替部分工人从事单调重复的工作。2012年年初，郭台铭在考察富士康晋城科技工业园区证实，富士康已经启动“三年内造百万台机器人”计划。

昨天富士康内部人士证实，今年年初郭台铭曾给富士康各地工厂下达指令，要求加快工厂自动化进程。“各地工厂如果要大规模招工，需要经过郭台铭的亲自审批。”该人士称，郭台铭是想以此倒逼各工厂加快机器人上岗。

富士康机器人“路线图”

2007年1月15日

富士康的AR(自动化机器人)事业处在深圳正式成立，专职研发工业机器人。

2011年7月底

富士康科技集团总裁郭台铭在深圳出席员工联欢晚会时表示，未来3年内将新增100万台机器人取代人工劳动力，主要用在喷涂、焊接、装配等工序上。

2011年11月

郭台铭明确：2012年富士康将以日产千台的速度制造30万台机器人，用于单调、危险性强的工作。

2012年6月

郭台铭在公司年度股东大会上称，未来5-10年内，公司在中国大陆地区将有首批全自动化工厂投运。

2012年年初

郭台铭在考察富士康晋城科技工业园区证实，富士康已经启动“三年内造百万台机器人”计划。