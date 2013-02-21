腾讯反思电商开放策略：没有物流能力不要做电商

腾讯电商控股CEO吴宵光

2012年对于腾讯电商来说变化有些频繁：先是探索做B2B2C的QQ网购，接着收购易迅网改走“自营+平台”的标准模式。其中最重要一个决定，就是于去年7月宣布开放QQ网购引入商家入驻。

而在与易迅网整合后，这一开放策略在继续：腾讯今年将打通易迅和QQ网购的技术后台，实现商品、订单、搜索、购物车、用户等环节的统一，届时商家既可以选择在QQ网购前台开店铺，也可以选择在易迅网后台供货。

日前在腾讯电商优秀商家顾问团的内部会议上，腾讯电商控股CEO吴宵光表示，腾讯电商的逻辑是：B2C是重要趋势，这方面标准的品类朝着集中化的趋势发展，非标准类目用开放平台的方式与自营结合提供优质的用户体验。

腾讯电商在通过易迅网自营标准化品类时，能够建立起物流体系，并且通过数据进行网络优化，再通过这些吸引非标准品类的商家入驻，并帮助商家降低物流成本、提高送货体验，从而实现整个电商的战略。

这条路并不是那么好走，前有天猫在开放平台稳固的地位，后有京东、当当、苏宁易购等同样模式的奋起直追。在标准品类的利润空间因价格战而不断缩小时，空间更大的开放平台则成为上述B2C电商重要的策略，各家都在通过各种优惠吸引商家。

对于腾讯电商来说，因为背靠腾讯这棵大树，第一不缺资金第二不缺流量，似乎应该有非常光明的前景。但在模式很重的电商行业，资金和流量如何落地则成为腾讯电商需要解决的核心问题。

吴宵光也意识到了这样的问题。根据他的介绍，2013年腾讯电商最重要的工作，第一是进行物流建设。在他看来，未来谁没有物流能力在电商行业就没有竞争力。而腾讯投入了10亿美元做电商，则让腾讯电商能够投入较大的力度承担物流基础设施的建设，去帮助商家降低成本提高体验。

第二个重要的工作，就是如何建立生态系统让流量更有效率。吴宵光坦言以前面对腾讯的海量流量，确实有为难的感觉，因为不知道如何去匹配用户和商家。但其去年通过社区广告系统开始探索，这一广告系统的目的不在赚钱，而是更加精准有效地分配腾讯流量。

“和其他电商不一样，腾讯既有电商又有社区，这意味着上游和下游的数据可以互通，我们能够进行优化，从而合理的给商家分配流量和资源。”吴宵光表示，腾讯电商会倾向于将资源分配给有能力并提供优质用户体验的电商，并且尽量通过系统来分配资源的方式来防止内部的腐败。

与腾讯面临的PC流量降低挑战一样，腾讯电商也面临着移动互联网时代的新挑战。吴宵光认为，根据初步尝试的经验，微信中的内容营销要是能够吸引住用户，点击效率将能够达到百分之十几甚至几十。但这一切的前提是商家如何服务好用户，而不会被用户轻易删除。

“移动互联网里面挑战还是非常大的，但是机会也很大，这是一个重新洗牌的过程，大家在一个新的起跑点上，所以我想对商家也是一样，你可能过去在PC领域里面落后了，但也许未来抓住移动机会，你有可能超过传统领域里面的一些巨头。”吴宵光说。