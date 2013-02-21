韩国版微信KakaoTalk启示录：从卖游戏到卖内容

当通讯应用KaKaoTalk的游戏平台造福了韩国众多移动游戏开发者时，其最新推出的内容售卖平台Kakao Page能否让生产媒体内容的人也尝到甜头？这是又一个可期待的新话题。

虽然可预见的是，卖内容远不及卖游戏的利润高。但是在数字化内容销售方面，这个市场远未发展成形。也许Kakao的尝试能推动这个市场朝前快速前进几步。

数字内容渠道为何难建？

KaKao在推出数字内容制作和售卖渠道Kakao Page时称，三年内，这个平台将要产生超过100万个可以盈利的合作方。这是一个伟大的计划。依赖自身所拥有的7000万用户，在游戏平台成功建立的背景下，将渠道的价值再充分发挥是很自然的下一步，但据此也面临着一些挑战：

•产品内容体验要求高。和简单的浏览网页不同，想要让用户深入阅读一本杂志或一本书，面临众多产品体验的细节，比如排版、翻页、注释、标签、同步等各项功能是否流畅。由于Kakao本身提供内容制作平台，第三方使用这个后台编辑是否方便、发布过程是否简单等都是需要解决的问题。

•产品定价的标准不一。和传统内容售卖不同，数字内容的定价无论是国外还是国内都存在巨大的悬殊。什么样的价位是读者认可的，版权方和渠道方之间的意见往往不一致。读者往往也面临困惑。

•支付方面 苹果 管控严格。由于涉及到苹果或 谷歌在系统层面的渠道掌控，想要在App Store之外另建数字内容售卖渠道，苹果有非常严格的标准。稍有不慎，产品或将面临下架的风险。比如苹果规定应用内不准提供链接到应用之外的购买渠道，这意味着所有内容应用，包括杂志、报纸、书籍、音乐和音频的支付必须走苹果App Store的渠道。

•内容营销需要策划和包装。正如Kindle提供的自出版渠道，虽然个人可以绕过第三方出版社直接售卖内容，但是没有独具匠心地营销策划，在浩如烟海的数字内容里，想让读者发现并愿意购买，其背后的推动力依然不足。

其实仅就苹果本身在做数字内容渠道售卖方面，虽然音乐和电子书经过长久的积累发展不错，但是像报刊杂志商店却发展平平，各类杂志的下载和阅读体验千差万别，很难形成统一的良好口碑。

如今，一个社交通讯应用要涉足该领域，它会采用什么样的方式来做一个不一样的内容渠道，是否如游戏平台一样发展顺利，其过程都不好预判。但这种为第三方内容提供平台的魄力和扩展速度却值得褒扬。

微信是否跟随？

其实早在去年7月，日本移动通讯应用Line就已对外宣布将扩展成一个平台服务，取名为Line Channel，涵盖的服务涉及游戏、优惠券、数字音乐、电子书、虚拟货币等。而在去年11月，KaKao也介绍称将上线一个售卖数字音乐和电子书的商店。如今，伴随KaKao Page的推出，这一步总算初见成果。

反观国内备受关注的微信，从最新的4.5版来看，其功能设置却并没有按照Line和KaKao的产品路线前进，未显露出要推动售卖游戏或者数字内容这样的趋势。

从微信4.5版本中的新功能，比如实时对讲、音乐识别和语音识别这些功能来看。微信所走的每一步除了坚定“平台”的方向外，决定其下一步的还是根据用户在使用微信方面所挖掘的可能性，然后微信团队据此来演进出一些新功能。有消息称，推出实时对讲功能的出发点就来自于满足微信车队的使用场景。

从另一个角度来看，微信还需要依赖腾讯已积累的各方面产品或技术资源。比如语音识别和歌曲识别功能，都来自腾讯研究院模式识别组此前多年的技术积累。

而在为第三方提供数字内容售卖渠道方面，无论是国内的发展环境，包括支付、版权或内容条件，亦或是腾讯已有的经验积累，都远还未形成爆发契机。因此，微信做正式“内容商店”的可能性还小。

但这并不排除第三方在利用微信公众账号方面会做出更多的探索。比如个人媒体微信账号“云科技”在内容页添加广告以赚取收入。数字阅读产品豆瓣阅读和字节社都在利用各自的微信公众账号推送一些电子书，用户可以通过跳转进一些支付网页直接购买书籍。此外，一些电子书应用的内容或可分享到微信好友或者朋友圈，以形成一些推广。

至于是否以及何时为不同属性的微信公众账号提供不一样的个性化功能，比如让读者能直接在微信里完成书籍阅读。第三方想要依赖微信的同时，还是需要用自身产品的用户使用场景来证实这一切有实际推动价值。