搜狗夹缝求生术：加速布局无线 提升变现能力

近期搜狗“绯闻”缠身，这源于其微妙的江湖地位：中国搜索市场的格局里，搜狗夹在百度、360和腾讯之间，体量最小，但却是一枚最关键的棋子。

“2013年中国搜索市场的棋局如何变化，取决于搜狗。”业内逐渐形成共识，即这家以输入法、浏览器、搜索“三级火箭”立足的公司无论倒向哪一方，都将改变几方力量对比的版图。

最普遍的猜测：搜狗投靠百度，后者的“云”加上前者的“端”，360就有危机；和360结成伙伴，老二和老三的联盟就能形成对老大百度的强力挑战；与腾讯联手——这也是最新的“绯闻”版本——搜索市场就将形成三足鼎立的局面。

然则还有另外一种可能：趁百度和360鏖战之际，搜狗完全可以在攻守两侧出击，腾挪出更大的生存空间，乃至尽快完成早已确定的独立上市目标。搜狗或正是如此行棋，且棋路已清晰。“PC端提升变现能力，输入法尝试商业化；无线端则加速布局，圈用户。”日前王小川接受腾讯科技专访时，如此阐述2013年搜狗策略。

这是两个不同的战场。

PC互联网战场，搜狗的核心任务是提升收入。百度和360的“3B”大战给了搜狗机会，其去年整体营收同比增长108%，达到约1.3亿美元。而其流量商业化还有进一步提升的空间，特别是网址导航和游戏领域业务，搜狗分别在2011年和2012年初才开始涉足，相比360，这两块业务还有不小的变现空间。此外，搜狗还将考虑在输入法中尝试变现。

移动互联网战场，则意味着跑马圈地的巨大机会。王小川判断，无论是百度还是其他搜索引擎，在移动互联网上都需要等到其他各种产品服务在手机上开花，才会体现出价值，在此期间关键不是营收，而是圈到足够多的用户。目前搜狗在移动端已形成从文字输入、通话管理、地图服务、语音引擎到浏览器的布局，借助搜狗手机输入法庞大的月活跃用户数（MAU），其也成为少数移动用户过亿的公司。

更重要的是，随着搜索行业竞争的激烈，百度和360都面临比较艰难的局面。对于百度来说，无线搜索实现商业模式尚早，PC搜索收入增长面临瓶颈，需要熬过两到三年的“冬眠期”；对360来说，其流量上升和变现也面临挑战。王小川认为，这对搜狗无疑是个相对有利的局面，而非像外界猜测的会受到百度和360夹击。

并非没有隐忧。同质化竞争是搜狗在PC端面临的主要考验，特别是搜狗和360的模式类似，随着360搜索加快商业化，给搜狗的压力也在增大。而搜狗寄予厚望、意图加强浏览器变现的“探索引擎”迟迟未能推出，也使其缺少强力突破的有效武器。与此同时，搜狗同样面临移动互联网投入期的挑战。

搜索市场的贴身纠缠下，搜狗需要如何踏准自己的节拍？

无线圈地

移动互联网是搜狗布局未来的重点。王小川认为，移动搜索随着手机随身性和时长性，未来的价值会比在PC端更需要。传统互联网巨头们在移动端，尤其是移动搜索并无绝对优势，小企业又缺乏资金，不能进行持久耐力赛，这使得搜狗有机会实现弯道超车。

但移动搜索本身也需要改变，首先是界面极度不友好，在PC里面可以给用户十条链接，用户一条条打开看，但换到无线搜索时，效率这关就过不去，操作成本会很高。这也让人意识到，纯粹按照原来的模式做搜索，这条道路空间有限，用户有需求，但不是全部需求，所以未来无线搜索会鼓励链接化做法。另一方面，搜狗也会进一步探索应用内搜索，帮助用户不用跨站就能得到结果，尝试做标准搜索引擎的无线化。

因此，移动互联网是完全不同的游戏规则。PC端的搜索是传统的搜索框，但移动搜索是抽象的，至少一开始不会是通用搜索的类型。王小川向腾讯科技透露，搜狗在移动端的布局将围绕六大板块展开：输入法加语音识别；浏览器加阅读；搜索加语音助手；手机助手；号码通；地图。当前搜狗已推出手机输入法、号码通、语音助手、手机地图等移动端产品，手机助手正式版预计春节后上线。

语音助手是搜狗对移动搜索形态的一种尝试。王小川认为，在移动互联网领域语音变得越来越重要，在手机上未来将从敲字变成语音输入。从微信即看出，语音已经变成输入的一部分。

搜狗在这一变化面前显得很敏感，因为搜狗的主要产品是输入法。但输入法最根本目的不是拼音，而是输入，所以搜狗很早就考虑语音的事情。早在2011年底，搜狗就开始投入资金和人力去做语音。这也是为何搜狗在无线布局中会强调输入法加语音识别。

搜狗语音助手早在2012年3月份就立项，到如今已有百人团队，在该产品推出后不久，百度也推出Android版的语音产品。王小川认为，语音输入最终会变成标配，成为各个互联网巨头的战略资源。

号码通也是搜狗推出的重要产品。王小川认为号码的价值被外界低估了，“实际上，无线搜索很重要的作用是找电话号码，很多商家是以号码形式存在，而不是以网页形式存在。”

号码通着力于在号码领域里面构建对于号码和后面实体商店的关系。此前，搜狗与凡客、一号店达成合作，安装搜狗号码通的用户在接到这些电商的快递电话时，不再显示陌生来电，而是有品牌、有身份标识的友好提示。未来，号码通更将从本地地址本变成超级地址本去识别云端号码。

网龙通过91手机助手每个季度获得上千万美元的收入，360手机助手的用户规模也号称过亿。如今搜狗也窥觑这一市场，其手机助手产品将于春节后推出。王小川对腾讯科技表示，相比91、360手机助手的规模，搜狗现在推手机助手并不算迟，原因在于2012年和2013年将迎来一个Android手机的换机高峰，智能手机有一个多达5-10亿的盘子，增量市场十分可观。

“搜狗在移动端不能只抓一件事，那样风险太高，也不能如养鱼一样，一大堆应用都做，而是要同时在几个不同层面奔跑。目前搜狗还没有一个巨大平台支撑的产品，但除输入法外，其他几款产品都有成为平台的潜质。”

王小川认为，只要搜狗需求抓得很准，市场推动得好，这些板块都有机会成为未来的平台。按照他的定义，除输入法外，其他产品只要日活跃量达到千万就可以转化成平台。搜狗的逻辑是，通过输入法接管用户文字输入，号码通试图接管用户电话管理，地图接管用户地点服务，语音助手接管用户需求本身，几大产品都具备成移动入口的能力，而这些服务一旦与搜狗搜索打通，搜狗在移动互联网领域的布局就变得顺理成章。

搜狗的挑战

搜狗已将原来的“三级火箭”升级为“三箭齐发”战略。即PC端保持‘输入法-浏览器-搜索’的流量输送模式，陆军正面厮杀；云和端融合方面推出“浏览器+搜索”的推荐引擎，开辟蓝海市场；移动端凭借创新产品布局，争取掌握制空权。

不过，这显然并非是坦途，百度、360等对手也会进行阻击。百度早已将移动互联网列入重要战略。百度CEO李彦宏近日表示，今年的移动搜索和1999年的PC搜索很像，那时用PC搜索一个关键词要2秒钟才能看到结果，现在的移动搜索也是一样。尽管网络速度很慢，但用户转向移动端速度很快，百度需要向用户提供最好搜索体验。百度还在整个移动生态系统进行投入，构建快速健康增长的移动互联网社区，让用户更依赖百度的产品。

360董事长周鸿祎也表示，搜索市场存在着颠覆的机会，So.com不会只满足于10%的市场份额，在不断提高PC互联网搜索体验时，也该考虑360搜索如何与手机这样的智能终端相结合。

同时移动互联网变现模式的探索依然漫长。王小川提出，由于整体环境尚未成熟，未来两到三年内，移动互联网端的变现将主要是以游戏和O2O为主，而不是搜索。由于移动端仍以跑马圈地为重点，短期内并不期望获得多大营收，这也意味着，搜狗较长时间内要依赖PC端的变现能力，如何增强变现能力将是王小川首要考虑的问题。

最近王小川不再兼任搜狐CTO，而是把精力专注在搜狗的成长。对于王小川来说，在将搜狗带上一个台阶后，2013年其面临多重任务，既要推动搜狗进一步商业化，同时又不被百度和360夹击，还要在移动互联网加快布局。更重要的是，外界预期的搜狗独立上市计划能否实现，或许是其面临的最大考验。