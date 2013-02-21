苏宁之新：第三条道路的最新进展

苏宁于2013年2月21日上午召开“2013新模式 新组织 新形象”媒体通报会，详细介绍关于云商的第三条道路。《中国企业家》前方记者冀勇庆在报道现场，进行即时播报。

发布会现场上，张近东谈苏宁的“三新“：一。新模式：店面+电商+零售服务商； 二。新组织：前台引流门户+后台平台服务+全品类统筹规划+全地区系统招商； 三。新形象：全品经营、多元国际、现代科技、时尚服务。

根据业务发展，苏宁新成立了电子商务经营总部，物流也放到这个总部下面。

苏宁同时发布了三个品牌形象，分别对应门店、服务和电商，他们是苏宁、苏宁易购、苏宁超级店。

此外，苏宁副总裁孟祥胜宣布，在之前的“1200” 工程基础之上，苏宁未来3年还要招38000人，其中社招8000人，应届生招30000人。这让本刊记者冀勇庆惊呼“额的神呀”！



苏宁管理人才培养体系架构图

《中国企业家》主笔冀勇庆认为，这恐怕是苏宁成立23年来跨度最大的一次转型。正如张近东所 说，“新的十年，不是同行的成了同行，不是对手的成了对手。其实，这并不是针对苏宁的挑战和竞争，这是针对整个零售行业的挑战，这是面向所有零售企业的竞 争。”在迈过了缠斗多年的国美这个老对手之后，苏宁却发现自己还将面对更加强大的阿里巴巴和京东这两只拦路虎，它能走出自己的第三条道路，捍卫传统零售业 的尊严吗？