苏宁之新：第三条道路的最新进展

苏宁于2013年2月21日上午召开“2013新模式 新组织 新形象”媒体通报会，详细介绍关于云商的第三条道路。《中国企业家》前方记者冀勇庆在报道现场，进行即时播报。
发布会现场上，张近东谈苏宁的“三新“：一。新模式：店面+电商+零售服务商； 二。新组织：前台引流门户+后台平台服务+全品类统筹规划+全地区系统招商； 三。新形象：全品经营、多元国际、现代科技、时尚服务。
根据业务发展，苏宁新成立了电子商务经营总部，物流也放到这个总部下面。
苏宁同时发布了三个品牌形象，分别对应门店、服务和电商，他们是苏宁、苏宁易购、苏宁超级店。
此外，苏宁副总裁孟祥胜宣布，在之前的“1200” 工程基础之上，苏宁未来3年还要招38000人，其中社招8000人，应届生招30000人。这让本刊记者冀勇庆惊呼“额的神呀”！
苏宁管理人才培养体系架构图
《中国企业家》主笔冀勇庆认为，这恐怕是苏宁成立23年来跨度最大的一次转型。正如张近东所 说，“新的十年，不是同行的成了同行，不是对手的成了对手。其实，这并不是针对苏宁的挑战和竞争，这是针对整个零售行业的挑战，这是面向所有零售企业的竞 争。”在迈过了缠斗多年的国美这个老对手之后，苏宁却发现自己还将面对更加强大的阿里巴巴和京东这两只拦路虎，它能走出自己的第三条道路，捍卫传统零售业 的尊严吗？
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|