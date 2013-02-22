联想：如何以“新人”姿态参与PC外的广阔竞争

【中国企业家网】在夺得全球PC市场第一的半年之后，再次复盘联想，这家企业是否为下一场长跑做好了准备？对《商业价值》文章“联想：马拉松与旧规则”进行梳理之后或许会得出答案。

2012年10月11日，根据Gartner数据，联想PC出货量成功超越惠普，首次登上全球第一的宝座。

联想变了。这家曾主要生产主流和中低端电脑产品，在三、四线城市甚至农村市场扎根颇深的个人电脑制造商，正逐渐摆脱了长久以来形成的本土品牌固有的刻板形象，变得越来越国际化和年轻化。

事实上，悄然变化的外在形象只是这家公司正在发生变革的冰山一角，自从收购IBM PC业务之后，这家公司就一直在进行着不断变革。2013年1月5日，那一天联想对外宣布将内部业务重组分为两大新的集团，分别为Lenovo业务集团和Think业务集团。 在接下来的几个月间，联想集团的产品线重新梳理将进入更为实质性的阶段。对此，杨元庆在此次业务调整的内部邮件中已经提及“Lenovo只在主流和低端领域有明显成效。而在高端产品市场，Think是我们最好的品牌资产”，“要清晰化和简单化我们的品牌策略，让市场更清楚地理解Lenovo和Think这两个产品品牌各自的定位，更好地服务于业务的拓展”。

第一之后的路该怎么走？这是联想在几年前就开始思考的问题。半年之后，复盘联想，不难发现，不管是将产品线重组为Lenovo和Think两大业务，在全球积极并购不断拓展国际市场，还是在2013 年CES上持续发布个人计算创新产品，联想都在为下一轮长跑的再次起跑做积极准备。但是，在新一轮的赛场上，拿到了入场券的联想，能否放空自己，重新以一个“新人”的姿态参与到PC之外更加广阔的竞争？

“杨柳配”的专注与刻苦

杨元庆与空降高管不同，他把自己整个事业甚至命运都押在联想上，杨元庆一年中几乎所有时间都用来工作。尽管对外不多言辞，但是对内杨元庆确实是一个执行力极强的人，儒雅的外表下包藏的那股干业务的”狠劲“或许正是时任董事局主席柳传志选择他作为接班人的原因之一。提到今日惠普与联想境遇时，惠普全球的一个前高管曾向《商业价值》记者感慨：“联想的接班人计划很完美，这是令联想笑到最后的重要因素，而惠普董事会找来的人都是解决当前问题的人，而无法看得更长远。特别是联想的这位接班人还非常有事业心，这也是惠普请来的那些高管所不能比的。”

尽管柳传志曾在联想收购ThinkPad后卸任董事局主席，交棒杨元庆，随后又在2009年联想出现亏损后重新出山恢复“杨柳配”，并且在期间推出了移动互联战略转型。但是，与惠普几任CEO更替所带来的战略摇摆不同，联想一直专注在一件事情上：个人计算终端制造，随后的移动互联战略转型更是先于惠普坚定了智能手机研发生产的方向，这不仅仅是彼时不容忽视的领域，也并没有偏离联想的本行。在PC制造的基础上，手机、电视、平板等产品陆续从联想的产品体系中衍生出来，而联想的移动互联战略也最终被杨元庆定义为PC+，很多人认为这个战略意味着联想仍然抛弃不了PC，然而如果失去了安身立命的核心业务PC，联想很可能会走上惠普的老路。

联想能够笑到最后，与其说幸运不如说联想是专注而刻苦的。毕竟成为刚刚跑赢了一场马拉松的联想还没时间庆祝胜利，又被推上了另一个起跑线，而这场竞争与依靠持久与专注的耐力获胜的马拉松不同，移动互联——这个强调快速与创新的赛场甚至都没有给联想喘口气的机会。在这个赛场上原本的冠军诺基亚已经倒下，苹果、谷歌、三星这些比昔日的惠普更为强大的对手在等着“新人”联想。