【聚焦】京东商城不盈利却吸金的“法门”！

与京东疯狂融资及其账上的150亿元的现金储备等相悖的是京东现在还没有盈利。面对一个烧钱且没有盈利的电商，投资者们为何会频频向京东抛出橄榄枝？京东靠什么来抓住投资者的心？

2013年2月16日，京东商城确认已完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资，这是京东的第5次融资。京东商城前后融资额共计23亿美元，融资后京东商城估值为72.5亿美元。京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东也被网友调侃为“融资教父”。刘强东不无自豪的对外表示：“有了钱未必行，但是没有钱万万不行!京东账户上最多已拥有超过150亿元的现金储备。”

2013年2月16日，京东商城确认已完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资

与京东疯狂融资及其账上的150亿元的现金储备等相悖的是京东现在还没有盈利。面对一个烧钱且没有盈利的电商，投资者们为何会频频向京东抛出橄榄枝？京东靠什么来抓住投资者的心？

刘强东：京东2013年要改变不盈利局面

像中国绝大多数B2C公司一样，京东商城一直在亏损。

从2004年创立起至今，京东的发展速度一直让业内同行望尘莫及。从2004年到2008年，它的年销售额分别为1000万元、3000万元、8000万元、3.6亿元和13.2亿元，2010年是102亿……可是在这令人震撼的增长率背后却是利润几乎为零。对此，刘强东曾经表示：当然一家不赚钱的公司可耻，我也有可耻的感觉，不能为股东创造利益。但如果一家公司在不该赚钱的时候赚钱是愚蠢，我宁愿羞愧也不愿愚蠢。

京东何时能盈利？2012年7月刘强东曾对媒体宣称：“我们的投资还没有完成，整体只完成了10%。比如说我们覆盖了300多个城市，中国有2400个城市。什么时候投资完成，成本低于对手，用户满意度高，我们就开始盈利。”

2012年11月23日，在第七届中国网上零售年会上，刘强东透露京东商城2012年的交易额将达到600亿元，有望在2013年实现季度盈利。刘强东说：我们经营规模到达一定程度之后，我们把它运营的成本经过通过优化之后，控制在一个比较低的水平，来实现我们的盈利目标。

京东做平台或带来盈利

刘强东曾就融资7亿美元一事发出内部员工邮件表示，未来的电商纷争必然是平台之争，京东不想做电子商务公司，京东将陆续开放web、物流、信息系统，同时布局金融业务。

刘强东在邮件中称：“我们真正做的是平台！！！一个和阿里完全不同的平台！！！”他进一步 解释道，“未来，我们所有业务都要平台化！所以后来我们陆续开放web、物流、信息系统，同时布局金融平台业务(这些业务前3年带来的都是亏损的)！我们 今天投资的所有业务都将向社会开放，都将成为一个又一个平台！最后形成一个庞大的平台网络！”

事实上，作为自主式垂直电商，京东商城存在采购、销售、物流配送、售后等投入，所以这决定了京东需要不断的资金输血和融资。而完全开放式平台例如天猫，只收取租金佣金投入甚少。而且，在近几年京东和天猫的较量中印证了一点：自主式垂直电商还在亏损，平台式电商却是盈利的。

由此可见，京东融资后开始做开放平台，或能让京东扭亏为盈。

投资者看重京东未来利润空间和发展前景

深谙投资之道的投资者选择公司，不仅仅会看公司眼前的发展速度，更看重一个公司的利润空间和发展前景。

有业内人士分析，国内外风投资本对外投资往往追求成长性与安全政策的考虑。从相关电子设备公司来看，其发展模式与产业政策均实现对接，尽管电商大战带来一些负面因素， 但由于相关公司承诺所售商品100％正品行货，全国联保，机打发票，价格更实惠；支持货到付款、送货上门及POS刷卡等一系列便利服务出现，相信这些都代表了未来商务活动的目标与发展模式。京东作为中国目前电子商务较为潜力与拓展性的公司，其吸引国内外风投资本的加盟是市场环境、政策变化及产业方向广阔等诸多因素的共同体现，而风投项目的盈利性也是最直接的重点。

而且如果京东能够成功上市，对于资本投资公司而言，在合适时机进行战略增持或减持，就存在较大的市场机会和投资回报。（文/张安然）