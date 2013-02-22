阿里才是携程的心腹大患：去哪网顶多算挑战者

如果说去哪儿已让携程觉得受到很大的挑战，那么阿里巴巴更会让携程颤抖！

无论是从营收还是模式上看，淘宝旅行是最有机会赶超去哪儿、携程的重量级选手。淘宝商旅玩法跟去哪儿最相似：都是贩卖流量的平台——去哪儿背靠 百度和百度联盟倒流量，淘宝旅行则可以背靠淘宝大平台和淘宝联盟获取流量，按李鑫的规划下一步让每个淘宝店都成为其推广渠道;都建立了能控制上游物流、现 金流和信息流的闭环系统——去哪儿是通过TTS实现，而淘宝旅行则建立在淘宝平台天然的电商闭环平台上。

淘宝旅行也很聪明。恒通之旅创始人王少武告诉《创业家》，就如同当年去哪儿通过低价来攻击携程的机票代销体系，淘宝旅行2012年年初也通过春节机票5折，3000万元补贴供应商的方式去攻击去哪儿核心的机票业务，迫使去哪儿不得不拿出1000万元来应战。

不仅如此，去哪儿目前主要向代理商收取的是点击费，淘宝旅行负责人李鑫估算认为，去哪儿帮助代理商达成交易会获得约相当于机票成本1.7%的收 益，于是淘宝旅行采取的是收取佣金(约为机票成本的1.5%，比去哪儿低)的交易模式，更有“按效果付费”的概念，交易成功了才收，不成功不收，这一招很 容易笼络原来是去哪儿和携程的机票、酒店供应商到其平台上。

去哪儿2011年、2012年底都调高了点击价格，这可能是百度成为大股东后，流量大增的去哪儿有了涨价的底气，更主要的还是因为去哪儿 2012年下半年至今一直在冲击上市，需要交出一份漂亮的业绩单。被百度入股后，CEO戴福瑞套现走人，原去哪儿总裁庄辰超变身为职业经理人般的 CEO(在去哪儿IPO后早晚会离开)，原去哪儿市场副总裁戴政已离职。可以说，尽管去哪儿刚把公司业务架构调整为更具有激励作用的事业部制，但其已采取 守势是业内的共识。相反，刚成为阿里巴巴25个独立事业部的淘宝航旅(含淘宝旅行)野心勃勃要成为行业老大，就像聚划算傲视团购业一样。

当然，去哪儿毕竟在商旅行业浸淫8年，其对旅游行业的理解并非淘宝商旅的团队可比，但就如同去哪儿执行副总裁彭笑玫所说，当年她和戴福瑞、庄辰 超几个完全对体育不感兴趣的人也做出了非常好的垂直体育门户——鲨威体坛，并卖给了TOM集团，获得了第一桶金。无知则无畏，不懂行的人更容易从消费者的 角度来倒逼和改变原来行业内所谓的规则，并成为颠覆者，去哪儿就是先例。据彭笑玫透露，淘宝商旅现在是去哪儿第一梯次需监测的对手。