苏宁进入转型提速期 将投入220亿元发展物流

【原标题】苏宁变“云商”张近东“去电器化”
董事长张近东称“云商”模式是“店商＋电商＋零售服务商”，今年进入转型提速期
苏宁电器本周刚更名为苏宁云商后，董事长张近东昨天率高管团队召开全国记者见面会，首次向媒体解读苏宁的“云商”新模式，并公布由于模式变革而引发的公司架构调整。苏宁家电以外的业务将逐渐浮出水面。
去“电器”标签
“沃尔玛＋亚马逊”模式是最近几年张近东常挂在嘴边的话。张近东透露，苏宁三年前就开始酝酿这次转型。2009年，苏宁上线苏宁易购。
去年两会期间，张近东就新十年苏宁商业模式问题，再次强调苏宁要走“沃尔玛+亚马逊”的模式，同时提出苏宁要推进“去电器化”的品牌发展战略。2012年苏宁线下门店的logo开始陆续去掉“电器”二字。
2012年夏季电商惨烈的价格战后，苏宁收购了红孩子、开张“Expo”超级店，明确了其向“百货化、线上线下融合、体验消费”方向转变的意图。媒体分析称，这次更名加上内部架构调整，意味着苏宁彻底摆脱“电器”标签了。
张近东称，苏宁“云商”模式就是“店商＋电商＋零售服务商”，云商苏宁既要做线上，也要做线下；既要做店商，也要做电商，还要做零售服务商。
转型受迫于零售业危机
张近东认为，苏宁向云商新模式转型是受迫于中国零售业的行业危机。
“行业成本增速抵消消费增幅、网购渠道分流线下、物流配送低质量高速度发展、实体零售企业大面积效益下滑、电商企业普遍性亏损。全行业只有屈指可数从事信息资讯、广告搜索的电商服务商盈利丰厚，物流服务商销售利润保持增长。
根据财报，苏宁电器前三季度实现营业收入724.31亿元，同比增长7.1%，归属于母公司净利润23.52亿元，同比下滑31.28%。其中，线下实体店“同店增长”为-10.11%。
而相比之下，苏宁易购增速迅猛，2012年总收入183.36亿元，比2011年实现了210.8%的增长。
对于苏宁的转型，易观国际分析师表示担忧。认为面对上下游产业链的变化，苏宁这步发展苏宁易购的“去电器化”的棋看似明智，却也糊涂。不仅伤及自家线下业务，也进一步伤及了与“好朋友”的关系，失去了在大家电品类销售的优势，给了天猫和京东商城平台在大家电销售上的更多机会。
公司结构趋于扁平化
围绕“云商”模式，苏宁将对组织架构进行全面调整。根据张近东的解释，此次调整后，公司最大的变化是结构将趋于扁平化。
苏宁把以往大区－子公司－营运部三级缩减为大区－城市终端两级管理，大幅扩充大区和城市终端的数量，增强区域化运营和本地化服务的能力。苏宁海 内大区数量从44个增至60个，城市终端从100多个增至200多个。据称，调整后，苏宁采购成本、运营效率上的优势均将得到提升。
此外，苏宁新设线上电子商务、线下连锁平台和商业经营三大经营总部，涵盖实体产品、内容产品、服务产品三大类28个事业部。每个事业部都将完成线上线下的统一管理。
随着苏宁新架构的调整，快递、小额金融贷款、餐饮、商业广场等多项此前鲜为人知的业务将逐渐浮出水面。
张近东称，苏宁2013年将全力进入转型提速的快车道，未来几年苏宁将出现跨越式发展。
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苏宁将投220亿发展物流
昨天，苏宁副董事长孙为民在接受媒体采访时表示，未来三年，苏宁将投入220亿元发展物流项目。
孙为民表示，苏宁未来三年将打造60个区域性物流终端，10多个跨地区分拣中心及多个中转点等。据媒体披露，去年底苏宁电器的快递业务经营许可申请就已经获得批准。目前，苏宁物流事业部归属于电子商务总部。
孙为民还表示，随着苏宁新运营模式的推广，尤其是线上平台的大力拓展，苏宁未来三年将引进大量人才，计划再招8000人。员工总数将由目前的1.8万人增加到3万多人。对此，有行业人士认为，苏宁云商发力物流，将电商地位提升，无疑表明加码电商的决心。
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